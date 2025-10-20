Hyundai prépare sa réponse au Mercedes Classe G : un baroudeur coréen aux ambitions tout-terrain radicales en approche

C’est un territoire réservé à une élite automobile : celui des tout-terrain de luxe, à la fois robustes, statutaires, et capables de grimper les sommets en manteau de cuir. Un club très fermé, dominé depuis des décennies par des icônes comme le Mercedes Classe G, le Land Rover Defender ou plus récemment l’Ineos Grenadier. Mais à l’horizon, un nouvel acteur pourrait venir bousculer cet équilibre. Et il ne vient ni d’Europe, ni d’Amérique, mais bien de Corée du Sud.

Genesis, la marque premium du groupe Hyundai, prépare un tout-terrain pur et dur, au design anguleux et massif, directement inspiré du spectaculaire concept X Gran Equator. Plus qu’un simple SUV rehaussé, il s’agit d’un véhicule pensé dès le départ pour concurrencer les références du segment : architecture robuste, capacités tout-chemin, et une présentation intérieure ultra luxueuse. Un virage inattendu pour une marque jusqu’ici spécialisée dans les berlines et SUV urbains.

Mais dans un marché européen ultra réglementé, où le malus, la taxe au poids et les restrictions d’accès en ville compliquent la vie des gros gabarits thermiques, le pari est risqué. Ce futur 4×4 Genesis pourra-t-il séduire les clients français fortunés, amateurs d’exclusivité et de performances tout-terrain ? Ou restera-t-il un exercice de style réservé à d’autres continents ? Premiers éléments de réponse.

Genesis entre dans l’arène du 4×4 de luxe

Longtemps cantonnée aux berlines et SUV haut de gamme urbains, Genesis, la marque premium du groupe Hyundai, prépare un changement de cap spectaculaire. En s’attaquant à l’univers du 4×4 de luxe tout-terrain, elle vise ni plus ni moins que les sommets du segment, occupés par des icônes comme le Mercedes Classe G, le Land Rover Defender, ou encore le très exclusif Lexus GX. Ce positionnement n’a rien d’anodin : il marque une volonté claire de diversifier l’image de la marque et de s’imposer comme un acteur global du premium.

Le projet s’articulerait autour du concept Genesis X Gran Equator, un SUV aux lignes musclées, au style cubique assumé, et à l’identité visuelle affirmée. À mi-chemin entre modernité et brutalité esthétique, ce concept préfigure ce que pourrait être le premier vrai tout-terrain haut de gamme de la marque coréenne. Il rompt avec les silhouettes fluides habituelles de Genesis pour proposer un design plus vertical, plus utilitaire dans son esprit – mais toujours teinté d’élégance.

Le message est clair : Genesis ne veut pas seulement faire un SUV de plus, mais proposer une alternative crédible, différenciante et technologique aux baroudeurs les plus prestigieux du marché. Un choix audacieux, qui suppose aussi une montée en gamme des capacités mécaniques.

Une architecture taillée pour le franchissement et le luxe

Si le design suggère déjà une rupture avec les codes traditionnels de la marque, la fiche technique, bien que non définitive, laisse présager une architecture sérieusement orientée tout-terrain. D’après les premières informations, le modèle pourrait reposer sur une base spécifique, avec châssis renforcé, suspensions à débattement long, et transmission intégrale permanente avec blocage de différentiel. Le tout associé à une électronique de gestion terrain avancée, pour rivaliser avec les meilleures références.

Côté motorisation, rien n’est encore confirmé, mais plusieurs scénarios sont évoqués. Genesis pourrait opter pour un groupe motopropulseur hybride, voire 100 % électrique, dans la lignée des dernières orientations du groupe Hyundai-Kia. Le positionnement premium et la volonté de rester dans les clous des réglementations européennes plaident pour un modèle électrifié hautes performances, capable de conjuguer puissance, silence de fonctionnement et autonomie réelle suffisante, même hors réseau.

Le design extérieur renforce cette image de solidité : capot plat, flancs verticaux, garde au sol importante, et proportions quasi militaires. Le tout agrémenté de touches sophistiquées comme des optiques LED ciselées, une signature lumineuse futuriste, et une face avant verticale. Un look à mi-chemin entre concept et production, qui pourrait séduire une clientèle à la recherche d’un véhicule statutaire, fonctionnel et original.

Positionnement et défis sur le marché français & européen

En France, le segment des tout-terrain haut de gamme est aussi étroit qu’exigeant. Le Mercedes Classe G règne en maître, porté par son image de légende, sa finition irréprochable et ses versions AMG très prisées. Le Land Rover Defender, plus accessible, séduit une clientèle mixte, entre baroudeurs technophiles et familles actives. Pour Genesis, encore peu connue dans l’Hexagone, le défi est donc double : se faire une place sur un segment de niche, tout en construisant une image premium crédible.

S’ajoutent à cela les contraintes réglementaires françaises : malus écologique plafonné à 60 000 €, taxe au poids, ZFE interdisant l’accès aux centres-villes à certains modèles thermiques, etc. Ces freins pèsent lourd sur les véhicules imposants, surtout s’ils sont encore partiellement thermiques. Genesis devra donc faire un choix stratégique clair : soit miser sur une version électrique pour contourner partiellement ces contraintes, soit cibler des marchés périphériques, moins sensibles aux réglementations environnementales.

Autre point délicat : le réseau. Aujourd’hui, Genesis dispose d’une implantation limitée en France, avec une stratégie commerciale centrée sur la vente en ligne et quelques points d’expérience physique. Pour un modèle aussi spécifique, qui nécessite du conseil, de la personnalisation et un entretien exigeant, un réseau structuré sera indispensable. Sans cela, la marque risque de ne toucher qu’un public très restreint.

Opportunités et limites d’un tel modèle pour Genesis

Si le projet aboutit, ce tout-terrain de luxe pourrait servir de véhicule halo pour Genesis. En d’autres termes, un modèle à forte image, plus symbolique que volume, destiné à positionner la marque dans le haut du panier du premium mondial. Il pourrait attirer une clientèle lassée des options allemandes traditionnelles, en quête d’exclusivité et de nouveauté. D’autant que Genesis a déjà prouvé sa capacité à proposer des intérieurs très haut de gamme, un design affirmé et une technologie embarquée de premier plan.

Mais le risque est bien réel. Développer un tout-terrain de luxe exigeant représente un investissement colossal, pour une rentabilité incertaine. L’échec de certains modèles similaires dans le passé (notamment en Asie) rappelle que le style ne suffit pas : il faut aussi une image de marque forte, une histoire de légitimité off-road, et un réseau de vente cohérent. Trois aspects que Genesis est encore en train de construire.

Pour la France, ce futur “Classe G coréen” devra jouer la carte de l’électrification intelligente, de l’efficience, et pourquoi pas, d’une approche utilitaire chic. Reste à savoir si les acheteurs européens, exigeants et déjà bien servis, seront prêts à faire confiance à un nouvel acteur sur ce segment si particulier.