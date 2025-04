Lexus GX 550 Overtrail 2025 : le nouveau maître du tout-terrain de luxe

Le Lexus GX 550 Overtrail 2025 s’impose comme un véhicule incontournable pour les amateurs de tout-terrain. Inspiré du Toyota Land Cruiser 250, il représente l’interprétation haut de gamme et luxueuse d’un modèle emblématique. Conçu pour offrir des performances tout-terrain de pointe tout en maintenant un confort exceptionnel, le GX 550 Overtrail reflète l’engagement de Lexus à marier luxe et aventure.

Ce SUV premium s’appuie sur la riche tradition de robustesse et de fiabilité du Land Cruiser. Lexus le réinvente avec une touche de sophistication et des caractéristiques qui répondent aux besoins des aventuriers modernes. Avec une garde au sol augmentée et des technologies de pointe, le GX 550 Overtrail est parfaitement adapté aux terrains les plus exigeants.

Avec cette version, Lexus ne se contente pas de viser les conducteurs de SUV tout-terrain classiques. La marque cible également une clientèle exigeante qui souhaite un véhicule polyvalent, aussi confortable en ville qu’efficace dans des environnements plus hostiles. Cette approche élargit l’audience de Lexus, positionnant le GX 550 Overtrail comme un choix de premier ordre pour les amateurs de luxe et de performance.

Lexus GX 550 Overtrail 2025 : luxe et puissance pour dominer tous les terrains

Le Lexus GX 550 Overtrail 2025 se distingue par ses améliorations notables en matière de performances tout-terrain, consolidant sa position de véhicule robuste et luxueux.

Caractéristiques techniques principales :

Moteur : V6 3.4 litres bi-turbo développant 349 chevaux, couplé à une transmission automatique à 10 rapports.

V6 3.4 litres bi-turbo développant 349 chevaux, couplé à une transmission automatique à 10 rapports. Transmission : Système de traction intégrale avec boîte de transfert à deux vitesses, différentiels central et arrière verrouillables, offrant une capacité de remorquage jusqu’à 3 500 kg.

Système de traction intégrale avec boîte de transfert à deux vitesses, différentiels central et arrière verrouillables, offrant une capacité de remorquage jusqu’à 3 500 kg. Suspension : Système électronique de suspension dynamique cinétique (E-KDSS) permettant de déconnecter les barres stabilisatrices avant et arrière pour améliorer le débattement des roues et l’adaptation au terrain.

Système électronique de suspension dynamique cinétique (E-KDSS) permettant de déconnecter les barres stabilisatrices avant et arrière pour améliorer le débattement des roues et l’adaptation au terrain. Pneumatiques : Pneus tout-terrain de 33 pouces montés sur des jantes de 18 pouces, optimisés pour une adhérence maximale sur diverses surfaces.

Pneus tout-terrain de 33 pouces montés sur des jantes de 18 pouces, optimisés pour une adhérence maximale sur diverses surfaces. Systèmes d’assistance : Multi-Terrain Select (MTS) avec cinq modes de conduite (Auto, Dirt, Sand, Mud et Deep Snow) ajustant les paramètres du véhicule en fonction des conditions du terrain.

Cotes tout-terrain :

Garde au sol : 27,6 cm

27,6 cm Angle d’attaque : 26°

26° Angle ventral : 24°

24° Angle de sortie : 21°

Ces spécifications permettent au Lexus GX 550 Overtrail 2025 de rivaliser avec des modèles emblématiques tels que le Toyota Land Cruiser, tout en offrant le luxe et le confort propres à la marque Lexus.

Améliorations spécifiques pour le tout-terrain

Le Lexus GX 550 Overtrail 2025 a été spécialement conçu pour répondre aux exigences des conducteurs avides d’aventure. Ses performances tout-terrain sont renforcées par une série d’améliorations innovantes qui le distinguent dans la catégorie des SUV de luxe.

Le système de suspension dynamique cinétique électronique (E-KDSS) permet de déconnecter les barres stabilisatrices avant et arrière, augmentant considérablement le débattement des roues. Cette fonctionnalité garantit une meilleure traction et une adaptabilité optimale aux terrains accidentés, offrant une expérience de conduite sereine même dans des conditions extrêmes.

Grâce au système Multi-Terrain Select (MTS), le conducteur peut choisir parmi cinq modes de conduite calibrés pour différents types de surfaces, notamment Auto, Dirt, Sand, Mud et Deep Snow. Chaque mode ajuste les réglages du moteur, de la transmission et des freins, assurant une performance optimale dans toutes les situations.

Le Lexus GX 550 Overtrail intègre des jantes de 18 pouces et des pneus tout-terrain de 33 pouces, idéaux pour surmonter les obstacles les plus exigeants. Sa garde au sol généreuse de 27,6 cm lui permet de franchir des terrains difficiles tout en protégeant le dessous de caisse. Les angles d’attaque, ventral et de sortie (26°, 24° et 21°) ajoutent une flexibilité exceptionnelle lors des franchissements.

Puissance et motorisation : un V6 taillé pour l’exploration

Au cœur du Lexus GX 550 Overtrail se trouve un moteur V6 biturbo de 3,4 litres, conçu pour offrir une puissance exceptionnelle et une fiabilité à toute épreuve. Avec ses 349 chevaux et un couple impressionnant de 650 Nm, ce moteur garantit des performances adaptées aux terrains les plus exigeants.

La transmission automatique à 10 rapports, combinée à une transmission intégrale permanente, permet une répartition optimale de la puissance et une adhérence maximale, quelles que soient les conditions. Que ce soit sur des pentes glissantes ou des routes rocailleuses, le GX 550 Overtrail assure une conduite fluide et contrôlée.

Grâce à sa motorisation robuste et à ses équipements avancés, le GX 550 est capable de tracter jusqu’à 3 630 kg, une capacité impressionnante pour son segment. Cette performance en fait un compagnon idéal pour les expéditions nécessitant de transporter du matériel lourd ou des remorques.

Malgré sa puissance, le moteur V6 biturbo a été optimisé pour offrir une consommation de carburant raisonnable, un critère essentiel pour les longs trajets en pleine nature. Lexus a également pris soin de renforcer la durabilité des composants mécaniques pour garantir une fiabilité sur le long terme.

Caractéristique Détail Moteur V6 3.4L bi-turbo, 349 chevaux Transmission Intégrale avec boîte de transfert à deux vitesses Suspension E-KDSS (Dynamic Suspension System) Pneus Tout-terrain, 33 pouces Modes de conduite 5 modes : Auto, Dirt, Sand, Mud, Deep Snow Garde au sol 27,6 cm Angles tout-terrain Attaque : 26° / Ventral : 24° / Sortie : 21° Capacité de remorquage 3 500 kg

Luxe et technologie : le confort au cœur de l’aventure

Même dans des environnements extrêmes, le Lexus GX 550 Overtrail ne sacrifie pas le confort. Véritable refuge de luxe, son habitacle offre une combinaison parfaite de matériaux haut de gamme, de technologies avancées et de fonctionnalités pratiques.

Le GX 550 Overtrail se distingue par des sièges en cuir haut de gamme, ajustables et ventilés, qui offrent un confort optimal, même lors des longs trajets. L’espace intérieur est généreux, permettant aux passagers de profiter d’une expérience confortable, quelles que soient les conditions extérieures.

L’écran tactile de 14 pouces, intégré au système d’infodivertissement, est le centre névralgique des fonctionnalités connectées du véhicule. Compatible avec Apple CarPlay et Android Auto, il permet une navigation fluide et un accès facile aux applications. Des fonctionnalités comme le système audio premium Mark Levinson ou les caméras tout-terrain offrent une expérience encore plus immersive et sécurisée.

Le Lexus Safety System+ 3.0 intègre des fonctionnalités avancées telles que l’assistance au maintien de voie, le régulateur de vitesse adaptatif et le freinage d’urgence automatique. Ces systèmes, combinés à la robustesse du véhicule, assurent une tranquillité d’esprit totale pour le conducteur et les passagers.

Le Lexus GX 550 Overtrail 2025 allie robustesse et raffinement, se positionnant comme un SUV premium capable de conquérir les terrains les plus difficiles tout en offrant un confort inégalé. Avec ses innovations techniques et son design luxueux, il représente une solution idéale pour les amateurs d’aventure en quête de performances tout-terrain sans compromis sur le style ou les fonctionnalités.