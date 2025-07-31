ActualitéUn vrai familial hybride au prix du Yaris Cross : l'équation parfaite...

Un vrai familial hybride au prix du Yaris Cross : l’équation parfaite avec coffre XXL et label ECO

Publié par: Marc

Date:

Véhicule familial hybride automatique avec grand coffre et label ECO proposé au prix d'un Toyota Yaris Cross
Véhicule familial hybride automatique avec grand coffre et label ECO proposé au prix d'un Toyota Yaris Cross

Partager:

Ce break hybride automatique de 140 ch offre un immense coffre de 596 litres et l’étiquette Crit’Air 1. Proposé autour de 29 000 €, il rivalise avec les SUV urbains tout en offrant plus d’espace et de sobriété. La Swace est une Corolla break rebadgée, aussi bien équipée que discrètement redoutable.

29 000 euros pour un break familial hybride de 596 litres ou pour un mini-SUV étriqué ? La question ne devrait même pas se poser. Pourtant, le marché préfère massivement la seconde option. C’est là que la Suzuki Swace entre en jeu avec une proposition d’une logique implacable.

Avec 140 chevaux, une boîte automatique CVT, une consommation contenue à 4,5 l/100 km et un coffre de 596 litres, la Swace coche toutes les cases du véhicule familial polyvalent. Et ce, sans recharge nécessaire, grâce à sa motorisation hybride simple, lui valant l’étiquette Crit’Air 1.

Mais là où elle surprend, c’est par son tarif. Affichée à partir de 31 676 €, et disponible en France autour de 29 000 €, la Suzuki Swace se positionne au même niveau qu’une Toyota Yaris Cross hybride équivalente – un SUV pourtant bien plus petit, moins logeable, et parfois moins bien équipé.

Alors, est-ce là le break hybride ultime, que l’on attendait sans le savoir ? Plutôt que de céder à la mode du SUV, la Swace propose une alternative pragmatique et fiable, qui pourrait bien devenir le meilleur choix familial du moment.

Stellantis frappe fort en septembre : le SUV électrique chinois Leapmotor B10 débarque entre T03 et C10

Vue latérale Suzuki Swace hybride 2025 break 5 portes avec jantes 16 pouces
Le profil allongé du break Swace maximise l’espace intérieur tout en restant compact. Les jantes de 16″ et les lignes discrètes soulignent son efficacité familiale. © Suzuki

Plus logeable qu’un SUV pour le prix d’une citadine haut-perchée

Au coeur d’un marché dominé par l’appétit insatiable pour les SUV, une carrosserie résiste encore et toujours à l’envahisseur : le break. Et parmi eux, la Suzuki Swace s’impose comme une anomalie bienvenue. Peu connue, peu exposée, mais techniquement redoutable, elle offre une habitabilité exceptionnelle, une mécanique éprouvée et une tarification agressive. En résumé, tout ce que les familles attentives recherchent aujourd’hui, sans céder à la dictature du look baroudeur.

Lire aussi  Le déclin du diesel et de l'essence en Europe : quels véhicules dominent vraiment le marché ?

Longue de 4,65 m, la Swace repose sur la même plateforme que la Toyota Corolla Touring Sports, dont elle est une copie assumée. Seuls les logos changent. L’intérêt ? Une base déjà éprouvée, sans coût de développement superflu, permettant à Suzuki de concentrer ses efforts sur l’équipement de série et le prix final.

Face à une Toyota Yaris Cross hybride, vendue à prix équivalent en finition haute, la Swace fait mieux dans presque tous les domaines clés. Son coffre de 596 litres surpasse celui de nombreux SUV familiaux (le Peugeot 3008 en propose 520, pour comparaison). Elle offre aussi plus d’espace aux jambes à l’arrière, une assise plus basse et plus confortable, et un accès facilité pour les enfants ou les personnes âgées, grâce à un seuil de chargement moins élevé.

En clair : plus habitable, plus rationnelle, la Swace est aussi plus agréable à vivre au quotidien pour une famille.

Cette voiture à la fiabilité légendaire écrase la concurrence : garantie décennale et sobriété record

Avant Suzuki Swace 2025 avec calandre fine et phares LED
La face avant adopte une signature lumineuse sobre et moderne, avec des phares LED et une calandre étroite fidèle à l’identité Toyota. © Suzuki

Une motorisation hybride simple, fiable, sans recharge ni stress

Sous son capot, la Suzuki Swace adopte le système hybride Toyota de quatrième génération, basé sur un moteur essence 1.8 L atmosphérique à cycle Atkinson, couplé à un bloc électrique synchronisé, le tout alimenté par une batterie NiMH. La puissance cumulée atteint 140 ch, envoyés aux roues avant via une transmission automatique à variation continue e-CVT.

Ce groupe motopropulseur n’a plus rien à prouver. On le retrouve dans des centaines de milliers de Corolla, Prius, C-HR ou même Lexus UX. Il est d’une fiabilité exemplaire et ne demande ni recharge manuelle, ni câbles, ni installation à domicile. La batterie se régénère seule, à la décélération ou au freinage, garantissant une utilisation simple et intuitive. En conduite urbaine, on peut même parcourir plusieurs kilomètres en 100 % électrique.

Lire aussi  La nouvelle Volkswagen Golf GTE est déjà commercialisée et se distingue par sa puissance et son autonomie électrique

Les chiffres d’homologation parlent d’eux-mêmes :

  • **Consommation mixte WLTP : 4,5 l/100 km**
  • **Émissions de CO2 : 102 g/km**
  • **Accélération 0 à 100 km/h : 9,4 secondes**
  • **Vitesse maximale : 180 km/h**

Des valeurs parfaitement adaptées à un usage familial, périurbain, ou autoroutier occasionnel. Surtout, la classification Crit’Air 1 permet une totale liberté de circulation, même en Zone à Faibles Émissions (ZFE) comme Paris, Lyon ou Strasbourg – ce que de nombreux SUV diesel ou essence plus récents ne garantissent plus.

Intérieur Suzuki Swace 2025 avec écran central 8 pouces et volant multifonction
Le tableau de bord hérite du design Toyota, avec un écran central tactile, commandes claires, et une ergonomie exemplaire pour un usage quotidien. © Suzuki

Équipement complet, confort discret et ergonomie bien pensée

Suzuki a choisi de ne pas brader le contenu de la Swace. Dès le premier niveau de finition, GLE, on trouve une dotation plus que généreuse qui la rend immédiatement compétitive face à des modèles souvent plus chers. La présentation intérieure est sobre, mais parfaitement fonctionnelle, avec une ergonomie héritée de Toyota, où chaque commande tombe naturellement sous la main.

Les équipements notables de série :

  • **Feux LED à allumage automatique**
  • **Système de freinage d’urgence avec détection piéton et cycliste**
  • **Maintien actif dans la voie, régulateur adaptatif intelligent**
  • **Caméra de recul, aide au stationnement, alerte de fatigue**
  • **Climatisation automatique bizone, sièges et volant chauffants**
  • **Multimédia 8″ avec Apple CarPlay et Android Auto sans fil**
  • **Jantes alliage 16″, vitres électriques, sellerie tissu soigné**
Coffre Suzuki Swace avec plancher plat et 596 litres de volume
Le coffre propose 596 litres de base et jusqu’à 1 420 litres banquette rabattue, avec un plancher plat idéal pour les bagages volumineux. © Suzuki

Et sur les versions haut de gamme, s’ajoutent :

  • **Chargeur à induction**
  • **Moniteur d’angle mort avec alerte de trafic arrière**
  • **Phares bi-LED adaptatifs**
  • **Sellerie simili-cuir/tissu**, miroir intérieur électrochromatique

L’ambiance à bord est donc sérieuse, mais reposante et pratique, parfaitement en phase avec l’usage familial visé. Les rangements sont nombreux, la banquette arrière est fractionnable 60/40, et le plancher du coffre peut être modulé pour optimiser l’espace.

Lire aussi  200 ch et 5,7L/100km dans un format RAV4 : le SUV premium increvable qui ridiculise la concurrence
Arrière de la Suzuki Swace hybride avec feux horizontaux et hayon large
L’arrière du break favorise l’accès au coffre, avec un hayon large et des feux horizontaux bien intégrés. L’ensemble reste fonctionnel et épuré. © Suzuki

Une équation rationnelle dans un marché dominé par les apparences

La Suzuki Swace est une voiture qui ne cherche pas à séduire par l’apparence, mais par le bon sens. Elle évite l’écueil des SUV à la mode, souvent plus chers, moins sobres, et pas toujours plus pratiques. Elle capitalise sur une mécanique rodée, un format idéal pour les trajets quotidiens, et un rapport prix/prestations difficile à battre.

Avec un tarif catalogue français autour de 31 000 €, et des offres commerciales la plaçant sous les 29 000 €, elle se positionne au même prix qu’une Yaris Cross Style ou qu’une Renault Arkana mild-hybrid. Mais elle propose plus d’espace, moins de consommation, et une conduite souvent plus douce.

Elle coche les cases de ceux qui recherchent :

  • **Un break hybride automatique fiable et sobre**
  • **Une voiture familiale sans compromis sur l’espace**
  • **Un modèle Crit’Air 1 accessible en zone ZFE**
  • **Un véhicule simple à entretenir, garanti jusqu’à 10 ans**

Discrète dans la rue, méconnue mais redoutable, la Suzuki Swace mérite d’être redécouverte. Pour ceux qui savent voir au-delà du badge ou de la silhouette, elle représente sans doute l’un des meilleurs compromis familiaux de 2025.

Ajoutez nous à votre flux Google News
Article précédent
646 chevaux et 630L de coffre : cette bombe offre le meilleur rapport puissance/prix du marché
Article suivant
Mitsubishi Colt GLP 100 ch : l’atout bifuel à plus de 1 000 km d’autonomie pour séduire la ville… et au-delà
Marc
Marc
Passionné d'automobile, je mets ma plume au service de l'exploration et de la compréhension des dernières innovations du secteur. Mon engagement est de fournir une analyse précise et éclairée, valorisant la technologie, le design et la performance. Grâce à mon expertise, je cherche à guider les lecteurs dans leurs choix et à partager les histoires fascinantes derrière chaque modèle. Mon objectif ? Éclairer, informer et inspirer chaque amateur d'automobile à travers mes écrits.

Sur le même sujet

Il n’est pas un foudre de guerre, mais ce SUV à 19 990 €, compense largement par son espace et son coffre généreux

Le Citroën ë-C3 Aircross revient à l’attaque avec une offre choc : 19 990 € en France, prime...

Škoda Epiq : le SUV électrique urbain à moins de 25 000 € qui vise le cœur du marché français

Le Škoda Epiq n’est pas un concept de plus destiné aux salons. Il s’agit d’un futur modèle de...

Renault relance le GPL avec un nouveau moteur inédit dans le Captur : l’essence à prix cassé fait son grand retour

Le Renault Captur accueille un nouveau moteur essence compatible GPL, et l'info mérite mieux qu'un simple haussement d'épaules....

Les premières images de la Ferrari électrique nous laissent sur notre faim, mais on connaît enfin son nom : la frustration est à son...

Chez Ferrari, chaque fuite visuelle est scrutée à la loupe. Et celles du projet baptisé Luce n’échappent pas...

Suivez nous

En tant que jeune média indépendant, passionandcar.fr s'efforce de vous fournir du contenu pertinent et de qualité sur le monde automobile. Pour continuer à grandir et à vous offrir le meilleur, nous avons besoin de votre soutien.
Vous pouvez nous aider en nous suivant et en nous ajoutant à vos favoris ou sur Google Actualités. Cela nous permet de toucher un plus large public et de renforcer notre présence en ligne. D'ailleurs, nos amis anglophones peuvent nous retrouver sur passionandcar.com

© 2025 PassionAndCar. Tous droits réservés.