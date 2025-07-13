Recherche
ActualitéCe SUV compact allie sportivité et sobriété : moins gourmand et moins...

Ce SUV compact allie sportivité et sobriété : moins gourmand et moins cher que le Toyota Yaris Cross

Publié par: Marc

Date:

Partager:

En 2025, le Ford Puma s’offre une mise à jour discrète. Aucun bouleversement stylistique, pas de rupture technologique, mais des ajustements ciblés : une signature lumineuse modernisée, un écran central agrandi à 12,8 pouces, une connectivité revue (SYNC 4, mises à jour à distance), et quelques raffinements d’équipement. Le B-SUV américain, conçu et produit en Europe, reste fidèle à sa formule originelle, lancée en 2019 : une carrosserie compacte au look dynamique, une mécanique simple et efficiente, et un prix mesuré.

Pas de version électrique au programme, ni d’hybridation rechargeable. Ford fait le choix de la micro-hybridation légère 48V, sur son 1.0 EcoBoost 3 cylindres, en versions 125 et 155 ch. Une solution connue, peu intrusive, qui ne révolutionne rien mais qui permet de limiter la consommation en ville, sans changer les habitudes de conduite.

Ford Puma 2026 Titanium MHEV en finition bleue en ville
Le Ford Puma 2026 dans sa finition Titanium hybride léger, ici capturé en environnement urbain. Style compact, signature lumineuse distinctive et posture dynamique. © Ford

Une LLD à 189 €/mois qui attire l’oeil, mais pas sans conditions

La principale actualité autour du Puma 2026 tient à sa nouvelle offre de location longue durée (LLD) : 189 €/mois pendant 37 mois, avec 3 500 € d’apport. Une formule séduisante sur le papier, mais qui cache une réalité plus nuancée. Elle concerne une version Titanium 125 ch avec boîte manuelle, sans options, et inclut un kilométrage annuel limité (10 000 km/an). L’entretien est inclus, mais tout dépassement sera facturé.

Lire aussi  Peugeot 208 Racing : Le retour de Peugeot sur le devant de la scène du sport automobile

Cela dit, à équipement égal, rares sont les concurrents à proposer une offre aussi basse. Le Peugeot 2008 PureTech 130 ou le Renault Captur Mild Hybrid flirtent davantage avec les 250 €/mois, à condition d’une mise de départ similaire. En cela, Ford réussit son pari : attirer l’attention, quitte à jouer sur les volumes plutôt que sur la marge.

Face avant du Ford Puma 2026 avec calandre noire et feux LED
La face avant du Puma se distingue par sa calandre en nid-d’abeille noire, ses optiques LED effilées et son capot sculpté. Une identité visuelle dynamique. © Ford

Le plus grand coffre du segment, mais un espace arrière toujours compté

L’un des points forts du Puma depuis ses débuts est sa modularité intérieure, notamment grâce à son coffre de 456 litres, parmi les plus vastes du segment. Il comprend une MegaBox de 80 litres sous plancher, lavable et profonde, utile pour les objets encombrants ou salissants.

En revanche, l’espace aux places arrière reste moyen pour un SUV de 4,19 m. Le seuil d’accès est assez haut, et la garde au toit limitée pour les grands gabarits. Le Puma n’est donc pas le champion des familles, mais reste très pertinent pour un usage quotidien à deux, avec enfant ou sans.

Tableau de bord du Ford Puma 2026 avec écran central 12,8 pouces et SYNC 4
Planche de bord moderne avec écran tactile central 12,8″, instrumentation numérique personnalisable et système multimédia SYNC 4 à commande vocale. © Ford

Un positionnement tarifaire qui reste stratégique

Côté prix, le Puma 2026 démarre à 22 490 € (version Titanium Hybrid 125 ch). Une tarification agressive face aux Captur, 2008 ou Toyota Yaris Cross, qui dépassent tous les 23 000 € dès leur version de base. Le haut de gamme, Puma ST-Line X 155 ch ou Puma ST 170 ch, grimpe autour de 33-34 000 €, soit en ligne avec les modèles plus puissants et mieux dotés de la catégorie.

Ce positionnement clair mais sans esbroufe permet à Ford de conserver une offre solide dans le B-SUV, sans se disperser ni multiplier les versions. Un choix qui tranche avec la complexité de certaines gammes concurrentes (Captur avec 4 motorisations, 5 finitions, hybride, PHEV, GPL…).

Lire aussi  Ford Focus RS Race Red Edition : l'édition du Père Noël
Arrière du Ford Puma 2026 avec feux LED et badge EcoBoost Hybrid
Partie arrière avec feux LED en relief, becquet de toit intégré et signature Puma. L’inscription EcoBoost Hybrid rappelle l’électrification légère du modèle. © Ford

Conclusion : un modèle rationnel, mais sans effet ” waouh “

En 2026, le Ford Puma reste un SUV compact équilibré, efficace, cohérent, mais sans surprise. Son design reste dans l’air du temps, sa technologie est à jour, son confort est suffisant, et son prix reste raisonnable. Mais dans un segment où les clients attendent de plus en plus de valeur perçue, de connectivité, voire de propositions électriques affirmées, il risque de souffrir face à des modèles plus ambitieux ou plus modernes.

La version ST conserve un intérêt pour les amateurs de conduite dynamique, mais reste une niche. Le Puma 2026 vise clairement un public rationnel, à la recherche d’un véhicule compact, hybride léger, pratique et sans tracas. Une qualité… mais aussi une limite, dans un marché où la nouveauté est devenue un argument central.

Ajoutez nous à votre flux Google News
Article précédent
1000 ch et la formule tout-terrain ultime : ce 4×4 méconnu pourrait détrôner tous les rois du segment
Article suivant
Plus spacieuse qu’une Classe C, équipée comme une premium : cette berline s’affiche au prix d’une Kia Ceed
Marc
Marc
Passionné d'automobile, je mets ma plume au service de l'exploration et de la compréhension des dernières innovations du secteur. Mon engagement est de fournir une analyse précise et éclairée, valorisant la technologie, le design et la performance. Grâce à mon expertise, je cherche à guider les lecteurs dans leurs choix et à partager les histoires fascinantes derrière chaque modèle. Mon objectif ? Éclairer, informer et inspirer chaque amateur d'automobile à travers mes écrits.

Sur le même sujet

Le Foton Tunland V9 mélange savoir-faire Mercedes et prix chinois : peut-il vraiment rivaliser avec le Ranger et le Hilux ? Notre essai

Encore inconnu il y a quelques mois, le nom Foton commence doucement à s’installer sur le marché européen....

Plus de 400 ch pour moins de 30 000 € : la JMEV SC01 débarque en Europe et va mettre le feu au marché...

Dès le premier regard, le JMEV SC01 ne laisse aucun doute sur ses intentions. Avec ses lignes tendues,...

Le Nissan Qashqai e-Power roule en électrique mais se ravitaille à l’essence : génial sur le papier, mais son prix face à la concurrence...

Doté d'un moteur électrique pour la traction et d'un bloc essence qui sert uniquement de générateur, le Nissan...

Ce mini-SUV électrique à 11 000 € explose les ventes en Asie et c’est rageant : le VinFast VF 3 n’arrivera jamais en France

Difficile de ne pas sourire en découvrant la silhouette du VinFast VF 3. Avec ses formes cubiques, ses...

Suivez nous

En tant que jeune média indépendant, passionandcar.fr s'efforce de vous fournir du contenu pertinent et de qualité sur le monde automobile. Pour continuer à grandir et à vous offrir le meilleur, nous avons besoin de votre soutien.
Vous pouvez nous aider en nous suivant et en nous ajoutant à vos favoris ou sur Google Actualités. Cela nous permet de toucher un plus large public et de renforcer notre présence en ligne. D'ailleurs, nos amis anglophones peuvent nous retrouver sur passionandcar.com

© 2025 PassionAndCar. Tous droits réservés.