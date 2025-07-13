Ce SUV compact allie sportivité et sobriété : moins gourmand et moins cher que le Toyota Yaris Cross

En 2025, le Ford Puma s’offre une mise à jour discrète. Aucun bouleversement stylistique, pas de rupture technologique, mais des ajustements ciblés : une signature lumineuse modernisée, un écran central agrandi à 12,8 pouces, une connectivité revue (SYNC 4, mises à jour à distance), et quelques raffinements d’équipement. Le B-SUV américain, conçu et produit en Europe, reste fidèle à sa formule originelle, lancée en 2019 : une carrosserie compacte au look dynamique, une mécanique simple et efficiente, et un prix mesuré.

Pas de version électrique au programme, ni d’hybridation rechargeable. Ford fait le choix de la micro-hybridation légère 48V, sur son 1.0 EcoBoost 3 cylindres, en versions 125 et 155 ch. Une solution connue, peu intrusive, qui ne révolutionne rien mais qui permet de limiter la consommation en ville, sans changer les habitudes de conduite.

Une LLD à 189 €/mois qui attire l’oeil, mais pas sans conditions

La principale actualité autour du Puma 2026 tient à sa nouvelle offre de location longue durée (LLD) : 189 €/mois pendant 37 mois, avec 3 500 € d’apport. Une formule séduisante sur le papier, mais qui cache une réalité plus nuancée. Elle concerne une version Titanium 125 ch avec boîte manuelle, sans options, et inclut un kilométrage annuel limité (10 000 km/an). L’entretien est inclus, mais tout dépassement sera facturé.

Cela dit, à équipement égal, rares sont les concurrents à proposer une offre aussi basse. Le Peugeot 2008 PureTech 130 ou le Renault Captur Mild Hybrid flirtent davantage avec les 250 €/mois, à condition d’une mise de départ similaire. En cela, Ford réussit son pari : attirer l’attention, quitte à jouer sur les volumes plutôt que sur la marge.

Le plus grand coffre du segment, mais un espace arrière toujours compté

L’un des points forts du Puma depuis ses débuts est sa modularité intérieure, notamment grâce à son coffre de 456 litres, parmi les plus vastes du segment. Il comprend une MegaBox de 80 litres sous plancher, lavable et profonde, utile pour les objets encombrants ou salissants.

En revanche, l’espace aux places arrière reste moyen pour un SUV de 4,19 m. Le seuil d’accès est assez haut, et la garde au toit limitée pour les grands gabarits. Le Puma n’est donc pas le champion des familles, mais reste très pertinent pour un usage quotidien à deux, avec enfant ou sans.

Un positionnement tarifaire qui reste stratégique

Côté prix, le Puma 2026 démarre à 22 490 € (version Titanium Hybrid 125 ch). Une tarification agressive face aux Captur, 2008 ou Toyota Yaris Cross, qui dépassent tous les 23 000 € dès leur version de base. Le haut de gamme, Puma ST-Line X 155 ch ou Puma ST 170 ch, grimpe autour de 33-34 000 €, soit en ligne avec les modèles plus puissants et mieux dotés de la catégorie.

Ce positionnement clair mais sans esbroufe permet à Ford de conserver une offre solide dans le B-SUV, sans se disperser ni multiplier les versions. Un choix qui tranche avec la complexité de certaines gammes concurrentes (Captur avec 4 motorisations, 5 finitions, hybride, PHEV, GPL…).

Conclusion : un modèle rationnel, mais sans effet ” waouh “

En 2026, le Ford Puma reste un SUV compact équilibré, efficace, cohérent, mais sans surprise. Son design reste dans l’air du temps, sa technologie est à jour, son confort est suffisant, et son prix reste raisonnable. Mais dans un segment où les clients attendent de plus en plus de valeur perçue, de connectivité, voire de propositions électriques affirmées, il risque de souffrir face à des modèles plus ambitieux ou plus modernes.

La version ST conserve un intérêt pour les amateurs de conduite dynamique, mais reste une niche. Le Puma 2026 vise clairement un public rationnel, à la recherche d’un véhicule compact, hybride léger, pratique et sans tracas. Une qualité… mais aussi une limite, dans un marché où la nouveauté est devenue un argument central.