ActualitéRecords de ventes électriques sans subventions : le marché européen leader mise...

Records de ventes électriques sans subventions : le marché européen leader mise sur un modèle inattendu

Publié par: Julien Caron

Date:

Véhicule électrique best-seller sur le plus grand marché européen réalisant des ventes records sans subventions gouvernementales
Ce modèle électrique inattendu domine le plus grand marché européen, prouvant que les ventes peuvent exploser même sans aides publiques

Partager:

Alors que les ventes de voitures neuves reculent globalement en Allemagne, un segment continue de grimper, mois après mois, sans trembler : celui des voitures 100 % électriques. Et il ne s’agit plus d’un frémissement technophile réservé aux flottes ou aux grandes métropoles. Non : près d’un véhicule particulier sur cinq vendu chez nos voisins d’outre-Rhin est désormais électrique.

tableau visuel illustrant les ventes de voitures électriques en Allemagne au premier semestre 2025, avec une nette domination du groupe Volkswagen et la chute de Tesla en valeur absolue.
Ce graphique présente les volumes de ventes des principaux modèles de voitures électriques en Allemagne au premier semestre 2025. Le groupe Volkswagen domine très largement le classement avec ses plateformes MEB (ID.7, ID.4/ID.5, ID.3, Enyaq, Born), tandis que Tesla chute sous la barre des 9 000 unités, dépassé par des marques européennes mieux implantées.

Encore plus marquant : cette percée s’est faite sans aide à l’achat, avec un marché en baisse de 4,7 %. Les voitures électriques sont désormais ancrées dans les habitudes, dans l’offre, dans la demande. Le phénomène n’est plus conjoncturel : il devient structurel.

Et ce premier semestre 2025 révèle aussi un nouvel ordre : Volkswagen s’impose comme leader absolu, Tesla recule lourdement, et les constructeurs chinois montrent les dents. La transition n’est plus théorique. Elle est en cours. Elle se chiffre. Et elle surprend.

Un SUV électrique tout-terrain qui ressemble à un Land Cruiser du futur : le Cyber X en approche

Profil de la Volkswagen ID.7 2025 avec silhouette élancée et jantes aérodynamiques
Avec son gabarit de berline allongée et ses lignes fluides, l’ID.7 mise sur l’aérodynamisme pour optimiser son autonomie. Elle adopte un design sobre, tendu, à mi-chemin entre familiale et grand tourisme. © Volkswagen

Les immatriculations de voitures électriques atteignent un record historique en Allemagne

En six mois, 248 726 voitures 100 % électriques ont été immatriculées en Allemagne, soit une hausse de 35 % par rapport à la même période en 2024. Cette performance s’inscrit dans un contexte global en recul : les ventes de voitures neuves, toutes motorisations confondues, ont baissé de 4,7 %.

Lire aussi  Mondial de l'Automobile 2024 : Les surprises françaises à découvrir absolument

Résultat : la part de marché des BEV (véhicules électriques à batterie) grimpe à 17,7 %, son plus haut niveau jamais atteint sur le territoire.

Ce chiffre confirme que l’électrique n’est plus cantonné à une niche urbaine ou fiscale. Il s’impose comme une solution grand public, y compris dans un pays réputé conservateur sur l’automobile.

Intérieur de la Volkswagen ID.7 avec grand écran central et affichage tête haute
L’habitacle de l’ID.7 propose un environnement très digitalisé, avec un large écran tactile central et un affichage tête haute à réalité augmentée. L’ergonomie privilégie la lisibilité et l’intuitivité. © Volkswagen

Le groupe Volkswagen écrase le marché tandis que Tesla chute fortement

Parmi les dix modèles électriques les plus vendus en Allemagne sur cette période, huit sont issus du groupe Volkswagen. En tête, on retrouve la Volkswagen ID.7, suivie des ID.4/ID.5 et ID.3. Le Škoda Enyaq et la Cupra Born, eux aussi basés sur la même plateforme MEB, complètent le tableau.

Cette domination s’explique par la largeur de l’offre, le réseau, et la bonne perception des modèles. Volkswagen réussit là où Tesla semble en difficulté.

Tesla perd 58 % de ses immatriculations sur la période, avec seulement 8 890 voitures vendues, contre plus de 20 000 un an plus tôt. En mai et juin, la chute s’accélère, jusqu’à -60 %. Une conséquence probable du repositionnement de la marque, des hausses tarifaires, et d’une concurrence désormais bien armée.

Coffre de la Volkswagen ID.7 avec plancher large et capacité de chargement familiale
Le coffre de l’ID.7 offre un volume généreux adapté aux besoins familiaux ou professionnels, avec une ouverture haute et un seuil bas. Praticité et modularité sont au rendez-vous. © Volkswagen

Les PHEV et hybrides grimpent aussi : vers un basculement global

En parallèle des électriques, les véhicules hybrides rechargeables (PHEV) connaissent également un fort rebond, notamment en Allemagne, mais aussi dans toute l’Union européenne.

En Allemagne, la croissance dépasse +50 %, et au niveau européen, les PHEV atteignent 8,4 % de part de marché.

Cela confirme une dynamique de fond : la transition ne repose pas uniquement sur le tout-électrique. Les hybrides progressent également, comme solution d’attente ou alternative pragmatique, notamment dans les régions encore peu équipées en bornes.

Lire aussi  Adieu roi des petites bombes : l'Abarth 595 tire sa révérence en version thermique
Arrière de l'ID.7 avec bandeau lumineux et hayon incliné
L’arrière présente un bandeau lumineux intégral et un hayon fuyant, renforçant la ligne fastback. L’ensemble évoque à la fois sobriété et efficacité aérodynamique. © Volkswagen

Un marché allemand en mutation rapide, reflet d’une Europe en transition

L’évolution observée en Allemagne n’est pas isolée. Elle reflète une tendance plus large : l’Europe électrifie sa mobilité, et même dans les marchés historiquement thermiques, la bascule est engagée.

Le retrait des aides publiques ne freine plus les acheteurs. L’offre est là, les modèles sont diversifiés, les autonomies progressent, et la fiabilité perçue augmente.

Le groupe Volkswagen confirme sa puissance industrielle, mais la pression des marques chinoises (BYD en tête) s’accentue. La course est lancée, à l’échelle du continent. Et l’Allemagne, une fois encore, joue le rôle de laboratoire et d’accélérateur.

Ajoutez nous à votre flux Google News
Article précédent
4×4 sublime et écologique à 260€/mois : quand l’esthétique rencontre l’efficience
Article suivant
L’hybride sportif qui consomme comme une citadine : technologie Type-R et sobriété record
Julien Caron
Julien Caron
Julien Caron est rédacteur chez Passion and Car et un expert reconnu dans le domaine des voitures électriques. Fort de plusieurs années d'expérience, il offre une analyse approfondie et des avis éclairés sur les dernières innovations et tendances de l'industrie automobile. Sa passion pour la transition vers des véhicules plus respectueux de l'environnement se reflète dans ses articles, où il aborde des sujets variés allant des performances techniques aux avantages écologiques des voitures électriques.

Sur le même sujet

Ce SUV au look de Range Rover Velar “du peuple” débarque avec un hybride de 204 ch ultra-efficace : le style premium à prix...

Le KGM Actyon HEV marque le retour d’un nom connu, mais dans un contexte totalement renouvelé. Désormais sous...

À 36 000-40 000 €, l’Omoda C5 PHEV vise le 3008 : la surprise chinoise attendue en France en 2026

On l'a vu pointer le bout de son nez sous badge Omoda C5 PHEV, et, pour une fois,...

Toyota casse les codes : ce nouveau concept hybride entre monospace et tout-terrain intrigue

Ni SUV classique, ni monospace traditionnel, ce nouveau concept Toyota brouille volontairement les lignes. Pensé pour les familles...

2025 explose tous les compteurs : 96,47 millions de voitures écoulées et un pays qui monopolise 35,6% des ventes planétaires

96,47 millions de voitures vendues dans le monde en 2025, soit +4,1% sur un an. Et quand on...

Suivez nous

En tant que jeune média indépendant, passionandcar.fr s'efforce de vous fournir du contenu pertinent et de qualité sur le monde automobile. Pour continuer à grandir et à vous offrir le meilleur, nous avons besoin de votre soutien.
Vous pouvez nous aider en nous suivant et en nous ajoutant à vos favoris ou sur Google Actualités. Cela nous permet de toucher un plus large public et de renforcer notre présence en ligne. D'ailleurs, nos amis anglophones peuvent nous retrouver sur passionandcar.com

© 2025 PassionAndCar. Tous droits réservés.