Elle n’a rien d’exubérant, mais cette citadine fait tout bien et va durer longtemps

Pas de lignes extravagantes ni d’écran géant ici. Juste une voiture conçue pour rouler tous les jours, sans chichi, avec une mécanique simple et une logique d’usage parfaitement assumée.C’est exactement ce que propose la Skoda Fabia 2025, dans sa finition d’entrée de gamme baptisée Active.

Pas de plastique laqué, pas de tableau de bord numérique à effets animés, pas de jantes de 18 pouces : ici, on parle d’un modèle pensé pour durer, transporter, consommer peu et coûter moins à entretenir. Un choix rationnel et réaliste à l’heure où le neuf devient inaccessible pour beaucoup.

Un moteur 1.0 MPI de 80 ch, atmosphérique et rassurant

Le moteur embarqué dans cette Fabia Active est un bloc 1.0 MPI de 80 chevaux, à aspiration naturelle, sans turbo ni hybridation. Il délivre 93 Nm de couple et se contente d’une boîte manuelle à 5 rapports.

<strong>Pourquoi est-ce une bonne nouvelle ?</strong> Parce que cette configuration, aujourd’hui rare, permet d’éviter les soucis liés à la suralimentation, les coûts d’entretien élevés, ou les pannes électroniques à répétition. C’est une mécanique éprouvée, sobre, facile à réparer, et suffisamment alerte pour les trajets du quotidien.

Consommation mixte : **5,1 L/100 km** (cycle WLTP)

Émissions de CO2 : **117 g/km**

Puissance fiscale : **4 CV**

Un choix idéal pour les jeunes conducteurs, les trajets courts, ou tout simplement ceux qui privilégient la fiabilité à long terme.

Un habitacle simple mais réfléchi, et plutôt bien équipé

À bord, pas de chichis. Mais tout ce qu’il faut est là, bien positionné, bien assemblé. Les plastiques sont durs mais robustes, les commandes tombent sous la main, et l’instrumentation est entièrement analogique, ce qui en 2025 devient presque un luxe d’ergonomie.

<strong>Équipements de série de la Fabia Active :</strong>

Climatisation manuelle

Écran tactile 6,5 pouces avec Bluetooth

2 ports USB-C

Vitres électriques à l’avant

Régulateur et limiteur de vitesse

Feux de jour LED automatiques

Pas d’infotainment connecté, mais l’essentiel pour rouler en confort, sécurité et sans distraction. Mention spéciale au bon maintien des sièges, à la position de conduite naturelle, et aux nombreux petits rangements intelligents.

Un coffre de 380 litres : record du segment

C’est LE point fort de cette Skoda Fabia 2025. Grâce à la plateforme MQB A0 qu’elle partage avec la Polo ou l’Ibiza, la Fabia affiche un coffre de 380 litres, soit autant qu’une compacte comme une Golf 8 ou une Mégane V.

Avec la banquette rabattue (60/40), on atteint même 1 190 litres, ce qui permet de charger sans peine bagages, poussette, courses ou matériel de loisirs. Une modularité rare à ce niveau de gamme.

<strong>Et ce n’est pas qu’un chiffre :</strong> l’accès est large, le seuil de chargement bas, le plancher presque plat. Pour un usage quotidien ou familial, elle fait mieux que beaucoup de citadines plus chères et mieux habillées.

Une philosophie presque en voie d’extinction

Alors que les constructeurs multiplient les versions hybrides, les finitions suréquipées et les interfaces tactiles complexes, la Fabia Active revient à une vision claire de l’automobile : accessible, utile, fiable.

Elle ne prétend pas tout faire. Elle fait bien ce qu’on attend d’elle.

À l’heure où une Clio bien équipée dépasse les 22 000 €, où une 208 demande un surcoût pour la moindre option, la Fabia rappelle qu’on peut encore acheter une vraie voiture neuve, bien construite, habitable et agréable, sans vider son compte en banque… ni se perdre dans les sous-menus de configuration