Une icône du 4×4 ressuscite avec le moteur mythique qu’on croyait mort : le nouveau roi du tout-terrain est né

Publié par: Alain

4x4 iconique de retour sur le marché équipé d'un moteur exceptionnel réputé disparu destiné à dominer le segment tout-terrain
Le retour de cette icône du 4x4 avec son moteur légendaire marque la renaissance d'une philosophie tout-terrain que beaucoup croyaient révolue

Après une disparition notable en 2024, le Ram 1500 TRX fait son grand retour début 2026. Véritable légende chez les amateurs de pick-ups haute performance, il revient avec son moteur supercharged V8 Hemi 6,2 L, potentiellement encore plus puissant que sa version précédente de 702 ch.

Ce come-back ouvre un nouveau chapitre pour la marque : le TRX sera le tout premier véhicule produit sous le label SRT réactivé, gage d’une stratégie assumée autour de la performance. Visuellement toujours aussi imposant, il adoptera une esthétique modernisée tout en conservant ses racines robustes et tout-terrain.

Ce retour n’est pas anodin. Il survient après une période d’heure sombre pour les passionnés lorsque Ram avait abandonné les V8 Hemi pour une approche écoresponsable. En revenant sur cette décision, la marque entend regagner ses fans convaincus et reprendre son leadership dans la catégorie des pick-ups ultra puissants.

Ram 1500 TRX 2026 de profil avec garde au sol élevée et ailes élargies
La silhouette du Ram TRX 2026 reste fidèle à ses racines : ailes larges, profil musclé et garde au sol généreuse pour affirmer son potentiel tout-terrain et sa puissance brute. © Ram

Le retour d’une légende musclée

Le Ram TRX revient. Après une pause imposée en 2024, le constructeur américain annonce la résurrection de son pick-up le plus extrême. Le millésime 2026 ne fait pas dans la demi-mesure : le moteur V8 6.2 litres suralimenté refait surface, prêt à rugir à nouveau.

Si la version précédente développait déjà 702 chevaux, cette nouvelle génération devrait dépasser les 720 ch, avec un couple titanesque de plus de 880 Nm. Des chiffres qui replaceraient le TRX au sommet des pick-up de série les plus puissants du monde, face à son rival direct, le Ford F-150 Raptor R.

Face avant du Ram TRX 2026 avec calandre noire imposante et feux LED
Sa calandre béante et ses phares LED intégrés renforcent une signature visuelle bestiale, prête à dominer l’asphalte comme les pistes. Le style typiquement SRT est assumé. © Ram

Un V8 HEMI toujours plus expressif

Sous le capot, pas de downsizing ni d’hybridation : Ram reste fidèle à sa signature mécanique. Le V8 Hellcat de 6,2 litres, désormais affiné pour les normes à venir, sera suralimenté par compresseur, avec une gestion électronique repensée.

Ce moteur, combiné à une transmission automatique à 8 rapports et à une transmission intégrale, permettrait d’abattre le 0 à 100 km/h en seulement 4,5 secondes, tout en conservant une vocation tout-terrain affirmée. Le châssis renforcé et les suspensions actives à grand débattement font toujours partie de l’arsenal du TRX.

Châssis du Ram TRX 2026 avec suspensions renforcées et architecture tout-terrain
Le châssis du TRX 2026 repose sur une structure renforcée à longerons, avec suspensions actives à grand débattement et barres antiroulis spécifiques. Une base pensée pour encaisser les pires contraintes. © Ram

Le premier modèle de la nouvelle ère SRT

Ce nouveau Ram TRX inaugure également le retour de la division SRT (Street & Racing Technology). L’appellation mythique revient en 2026 avec une promesse claire : renouer avec l’ADN radical de la performance américaine.

Le TRX 2026 sera le premier modèle siglé officiellement SRT depuis la refonte de l’organisation interne du groupe. Un message fort adressé aux passionnés, dans un contexte de transition électrique où le thermique d’exception devient un produit de niche… mais hautement désirable.

Intérieur du Ram TRX 2026 avec sellerie sport, écran tactile et inserts aluminium
L’habitacle allie luxe et sportivité avec sièges baquets, volant à méplat, commandes spécifiques SRT et instrumentation numérique personnalisable. Une cabine à la hauteur des performances. © Ram

Performances explosives, style toujours radical

Visuellement, le nouveau TRX conserve une ligne musclée, dominée par des élargisseurs d’ailes, une calandre béante, un capot ventilé et une garde au sol généreuse. À bord, on retrouvera une ambiance sportive avec sellerie spécifique, palettes au volant, écrans personnalisés et éléments en carbone ou aluminium selon la finition.

Outre ses performances pures, le TRX conserve une capacité de remorquage estimée à plus de 3,5 tonnes, et une charge utile supérieure à 600 kg, confirmant son statut de pick-up aussi utile qu’excessif.

Benne arrière du Ram TRX 2026 avec revêtement protecteur et rails d'arrimage
Fonctionnel avant tout, le TRX offre une benne habillée d’un revêtement antichoc avec rails d’ancrage pour les équipements lourds. Utile et robuste pour un usage quotidien ou extrême. © Ram

Un lancement en 2026… mais réservé à certains marchés

La production du Ram TRX 2026 débutera en janvier aux États-Unis. Aucune version européenne n’a été confirmée à ce jour, et il est peu probable que ce V8 puisse franchir les seuils d’homologation CO2 actuels sans modifications majeures.

