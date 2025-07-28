Après une disparition notable en 2024, le Ram 1500 TRX fait son grand retour début 2026. Véritable légende chez les amateurs de pick-ups haute performance, il revient avec son moteur supercharged V8 Hemi 6,2 L, potentiellement encore plus puissant que sa version précédente de 702 ch.

Ce come-back ouvre un nouveau chapitre pour la marque : le TRX sera le tout premier véhicule produit sous le label SRT réactivé, gage d’une stratégie assumée autour de la performance. Visuellement toujours aussi imposant, il adoptera une esthétique modernisée tout en conservant ses racines robustes et tout-terrain.

Ce retour n’est pas anodin. Il survient après une période d’heure sombre pour les passionnés lorsque Ram avait abandonné les V8 Hemi pour une approche écoresponsable. En revenant sur cette décision, la marque entend regagner ses fans convaincus et reprendre son leadership dans la catégorie des pick-ups ultra puissants.

Le retour d’une légende musclée

Le Ram TRX revient. Après une pause imposée en 2024, le constructeur américain annonce la résurrection de son pick-up le plus extrême. Le millésime 2026 ne fait pas dans la demi-mesure : le moteur V8 6.2 litres suralimenté refait surface, prêt à rugir à nouveau.

Si la version précédente développait déjà 702 chevaux, cette nouvelle génération devrait dépasser les 720 ch, avec un couple titanesque de plus de 880 Nm. Des chiffres qui replaceraient le TRX au sommet des pick-up de série les plus puissants du monde, face à son rival direct, le Ford F-150 Raptor R.

Un V8 HEMI toujours plus expressif

Sous le capot, pas de downsizing ni d’hybridation : Ram reste fidèle à sa signature mécanique. Le V8 Hellcat de 6,2 litres, désormais affiné pour les normes à venir, sera suralimenté par compresseur, avec une gestion électronique repensée.

Ce moteur, combiné à une transmission automatique à 8 rapports et à une transmission intégrale, permettrait d’abattre le 0 à 100 km/h en seulement 4,5 secondes, tout en conservant une vocation tout-terrain affirmée. Le châssis renforcé et les suspensions actives à grand débattement font toujours partie de l’arsenal du TRX.

Le premier modèle de la nouvelle ère SRT

Ce nouveau Ram TRX inaugure également le retour de la division SRT (Street & Racing Technology). L’appellation mythique revient en 2026 avec une promesse claire : renouer avec l’ADN radical de la performance américaine.

Le TRX 2026 sera le premier modèle siglé officiellement SRT depuis la refonte de l’organisation interne du groupe. Un message fort adressé aux passionnés, dans un contexte de transition électrique où le thermique d’exception devient un produit de niche… mais hautement désirable.

Performances explosives, style toujours radical

Visuellement, le nouveau TRX conserve une ligne musclée, dominée par des élargisseurs d’ailes, une calandre béante, un capot ventilé et une garde au sol généreuse. À bord, on retrouvera une ambiance sportive avec sellerie spécifique, palettes au volant, écrans personnalisés et éléments en carbone ou aluminium selon la finition.

Outre ses performances pures, le TRX conserve une capacité de remorquage estimée à plus de 3,5 tonnes, et une charge utile supérieure à 600 kg, confirmant son statut de pick-up aussi utile qu’excessif.

Un lancement en 2026… mais réservé à certains marchés

La production du Ram TRX 2026 débutera en janvier aux États-Unis. Aucune version européenne n’a été confirmée à ce jour, et il est peu probable que ce V8 puisse franchir les seuils d’homologation CO2 actuels sans modifications majeures.