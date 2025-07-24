L’invasion des pick-up chinois continue, et cette fois, c’est le très attendu Maxus T60 Max qui entre en scène. Après s’être imposé dans plusieurs pays d’Europe grâce à une formule mêlant puissance, équipement et tarif plancher, ce gabarit musclé de 5,40 m signe désormais son entrée sur le marché français. Mais cette fois, ce n’est pas une simple importation confidentielle : le constructeur SAIC, géant de l’automobile en Chine, mise sur une offensive structurée, avec un réseau, une garantie officielle et un produit calibré pour séduire les pros comme les particuliers.

Proposé à partir de 45 480 € TTC en France, le Maxus T60 Max arrive armé d’un 2.0 diesel biturbo de 215 ch, d’une boîte automatique ZF à 8 rapports, et surtout, d’une dotation rarement vue à ce niveau de prix : écran de 12,3 pouces, caméra 360°, cuir, régulateur adaptatif, alerte de collision, et même sièges chauffants. Le tout, avec une capacité de remorquage de 3,5 tonnes et une benne de plus de 1 000 kg de charge utile.

Autrement dit : l’équipement d’un Ford Ranger Wildtrak pour le prix d’un D-Max de base. Mais cette formule a-t-elle ce qu’il faut pour tenir sur la durée ? Et le Maxus est-il simplement un coup marketing, ou un véritable acteur crédible sur le marché du pick-up français, déjà ultra-concurrentiel ? Analyse complète de ce nouvel outsider.

Rapport équipement/prix inédit dans l’univers des pick-up mid-size

Sur un marché français où les pick-up diesel bien équipés flirtent rapidement avec les 60 à 70 000 € TTC, l’arrivée du Maxus T60 Max à 45 480 € TTC fait figure de bombe tarifaire. Commercialisé à partir d’octobre 2025, ce modèle chinois se positionne frontalement contre les références du segment telles que le Toyota Hilux, le Ford Ranger ou l’Isuzu D-Max… avec un avantage net en matière de dotation.

Dès la version de base, le T60 Max propose :

Un grand écran tactile de **12,3 pouces** avec Apple CarPlay et Android Auto

Une **caméra 360°**, radar avant/arrière et reconnaissance de signalisation

Une sellerie en **cuir**, sièges **chauffants et réglables électriquement**, volant multifonction

Des aides à la conduite avancées (freinage automatique d’urgence, régulateur adaptatif, alerte fatigue conducteur)

À équipement équivalent, un Ford Ranger XLT ou Wildtrak dépasse les 55 000 €, tandis que le Hilux Invincible approche les 60 000 €. En misant sur un package ultra compétitif, Maxus cible aussi bien les artisans que les loueurs et professionnels du BTP.

Un moteur biturbo diesel de 215 ch et 500 Nm associé à une vraie transmission 4×4

Sous le capot, pas de motorisation électrique ou hybride, mais un classique diesel, et pas n’importe lequel : le Maxus T60 Max embarque un 2.0 biturbo quatre cylindres diesel, développant 215 chevaux et 500 Nm de couple. Ce bloc moderne, conforme à la norme Euro 6d-Full, est accouplé à une boîte automatique à 8 rapports fournie par ZF.

Côté transmission, on retrouve un système 4×4 enclenchable avec boîte de transfert courte (réducteur), indispensable en tout-terrain. Le différentiel arrière peut être verrouillé manuellement, pour assurer une motricité optimale dans les conditions extrêmes.

Quelques chiffres à retenir :

Critère Valeur Comparaison Puissance 215 ch +10 ch vs Hilux 2.8 D Couple 500 Nm +50 Nm vs Ranger 2.0 EcoBlue Charge utile 1 050 kg Équivalent Isuzu D-Max Capacité de remorquage 3 500 kg Norme maximale légale

Avec une vitesse de pointe de 170 km/h et une consommation moyenne annoncée autour de 9,1 L/100 km, le Maxus se montre dans la norme du segment, tout en offrant un surplus de performances par rapport aux motorisations simples turbo concurrentes.

Un confort intérieur haut de gamme et un espace de travail pratique

Le grand atout du T60 Max ne réside pas uniquement dans sa fiche technique, mais aussi dans la qualité perçue à bord, très au-dessus de la moyenne des pick-up traditionnels. Le tableau de bord présente des plastiques souples, une finition sérieuse et un équipement qu’on croirait emprunté à un SUV familial.

Le conducteur profite d’un siège à réglage électrique sur 6 positions, de la connectivité smartphone sans fil, d’un toit ouvrant électrique et d’un volant chauffant. Les places arrière ne sont pas oubliées, avec un bon dégagement aux jambes et des ports USB à disposition.

Côté utilitaire, la benne affiche des dimensions généreuses (1,48 m de long, 1,51 m de large, 53 cm de haut), avec une prise 12V et des crochets d’arrimage. De quoi charger palettes, outils ou moto tout-terrain sans difficulté.

Sécurité active complète, garantie 5 ans et réseau en construction

Là où nombre de pick-up abordables font l’impasse sur les technologies de sécurité, le T60 Max fait le plein d’aides à la conduite :

Alerte de franchissement involontaire

Freinage automatique d’urgence avec détection piéton

Détection d’angle mort

Assistant de maintien dans la voie

Reconnaissance des panneaux

La garantie constructeur est de 5 ans ou 160 000 km, un argument non négligeable pour les professionnels. Le réseau Maxus France est en cours de déploiement via plusieurs importateurs spécialisés dans les utilitaires (en région parisienne, PACA, Rhône-Alpes), avec pièces de rechange garanties.

Un vrai concurrent pour les Hilux et Ranger, avec 10 000 € d’écart

Sur le papier, le Maxus T60 Max égale voire surpasse ses rivaux japonais et européens en matière d’équipements, de couple moteur et de capacité de charge. Là où il creuse l’écart, c’est bien sûr sur le prix de vente : environ 10 000 à 15 000 € moins cher qu’un pick-up équivalent chez Ford ou Toyota.

Son talon d’Achille ? Un comportement un peu plus ferme, une direction assistée perfectible, et surtout une image de marque encore inconnue en France. Mais Maxus, déjà bien implanté avec ses fourgons EV (eDeliver 3 et 9), compte bien faire du T60 Max un fer de lance sur un marché pro en demande de solutions abordables et robustes.

📍 Où acheter le Maxus T60 Max en France ?

La commercialisation du Maxus T60 Max en France est annoncée pour octobre 2025. Il sera distribué via le réseau de Maxus France.

Le site officiel pour consulter les points de vente, réserver un essai ou demander une offre est :

🔗 www.maxus-france.fr

Un formulaire de contact permettra de réserver son exemplaire ou d’être alerté de l’arrivée en concessions.