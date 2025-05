KIA prépare son assaut : le tout-terrain inédit qui promet d’éclipser le légendaire Ford Ranger Raptor

Il y a des premières fois qui marquent un tournant. Pour Kia, le Tasman en fait clairement partie. Dévoilé fin 2024, ce pick-up de 5,41 mètres de long est le tout premier du genre pour la marque coréenne. Une entrée en matière qui n’a rien d’un galop d’essai, mais plutôt un coup de poing frontal lancé aux mastodontes du segment, comme les Ford Ranger, Toyota Hilux ou Volkswagen Amarok.

Pensé pour séduire les marchés mondiaux — Australie, Moyen-Orient, Amérique latine, Europe — le Tasman joue la carte de l’authenticité robuste. Une calandre massive, des lignes angulaires, des ailes proéminentes : tout dans son design évoque l’utilitaire sérieux, capable de tout affronter. Et sous cette armure, Kia propose des motorisations musclées, dont un bloc essence de 277 ch et un diesel de 207 ch, tous deux couplés à une transmission intégrale selon les versions.

Mais le Tasman n’est pas qu’un bourrin. À l’intérieur, il soigne son confort et sa technologie, avec un cockpit numérique, des matériaux durables et un habitacle conçu aussi pour les familles que pour les professionnels. Le tout avec des capacités de remorquage qui frôlent les 3 500 kg, et une charge utile avoisinant la tonne.

En clair : Kia n’a pas lancé un pick-up pour faire joli. Le Tasman est un vrai rival des références établies, et il ne compte pas jouer les seconds rôles.

Kia Tasman : le premier pick-up de la marque coréenne entre en scène

Le Kia Tasman incarne la première incursion du constructeur coréen sur le terrain du pick-up, un segment exigeant où la concurrence est rude et dominée par des modèles iconiques. Conçu comme un projet global, le Tasman s’adresse autant aux marchés utilitaires qu’aux aventuriers modernes. Il sera d’abord lancé en Australie, en Nouvelle-Zélande et au Moyen-Orient avant de rejoindre l’Europe et l’Amérique latine.

Kia n’a pas joué la prudence pour ses débuts : 5,41 mètres de long, un empattement de 3,27 mètres, des voies larges et une posture massive. Visuellement, il s’aligne sur les références du segment, tout en apportant une lecture contemporaine de l’ADN Kia, avec une signature lumineuse inédite, un capot plat et des surfaces robustes.

Le nom “Tasman” fait référence à la mer située entre l’Australie et la Nouvelle-Zélande, mais aussi à l’exploration, à l’endurance, à la traversée des terres. Un nom évocateur, en phase avec l’image de baroudeur que souhaite cultiver Kia pour son pick-up.

Design robuste et dimensions généreuses : un style affirmé pour le tout-terrain

Le style du Tasman s’appuie sur des éléments visuels puissants. Il adopte une calandre imposante, bordée de blocs optiques verticaux à LED, et un bouclier proéminent accentué par des plaques de protection. Le profil affiche des lignes tendues, une ceinture de caisse haute et des passages de roues soulignés par des extensions plastiques noires.

L’arrière n’est pas en reste avec une benne intégrée proprement dans la carrosserie, des feux à LED et un pare-chocs renforcé. L’ensemble repose sur des jantes jusqu’à 20 pouces, chaussées de pneus tout-terrain sur certaines finitions.

Avec sa garde au sol élevée, ses angles d’attaque optimisés et ses proportions équilibrées, le Tasman est prêt pour l’off-road, mais il n’oublie pas l’élégance, notamment sur les versions haut de gamme qui arborent des finitions chromées ou noir brillant.

Motorisations et capacités : un pick-up performant et polyvalent

Le Kia Tasman propose plusieurs motorisations conçues pour répondre à des usages variés. En haut de la gamme, un bloc essence 2.5 turbo de 277 ch assure des performances élevées pour les marchés qui privilégient la puissance. Ce moteur est associé à une boîte automatique à 8 rapports, avec transmission intégrale en option.

Une motorisation diesel 2.2 litres de 207 ch est également proposée, couplée au choix à une boîte manuelle à 6 rapports ou à la boîte automatique. Cette version s’annonce comme la plus polyvalente pour le marché européen, combinant efficacité énergétique et capacités de charge.

Côté chiffres, le Tasman est capable de remorquer jusqu’à 3 500 kg et d’embarquer environ 1 000 kg de charge utile dans sa benne. Il est également annoncé avec plusieurs modes de conduite (asphalte, sable, neige, boue) et des aides à la motricité évoluées, permettant de l’emmener loin du bitume sans stress.

Un habitacle technologique et confortable : entre utilitaire et véhicule familial

Contrairement à l’image rustique que peuvent véhiculer certains pick-up, le Kia Tasman soigne son intérieur. La cabine double est spacieuse, avec un accès facilité par de larges portières et un plancher presque plat. Le poste de conduite s’articule autour d’un triple écran numérique : combiné d’instrumentation, écran multimédia central et panneau tactile pour la climatisation.

Les matériaux utilisés mêlent durabilité et raffinement : plastiques moussés, inserts métallisés, sellerie en cuir sur les finitions hautes. Les sièges arrière sont inclinables jusqu’à 30°, une rareté dans le segment, renforçant l’agrément à bord sur long trajet.

Kia n’oublie pas la connectivité avec Android Auto, Apple CarPlay sans fil, recharge par induction, mises à jour OTA, et un système audio premium. Le Tasman est également riche en aides à la conduite : freinage d’urgence autonome, régulateur adaptatif, maintien de voie, caméras 360°, etc.

En résumé, ce pick-up n’a rien d’un simple outil de travail : il peut aussi devenir un compagnon de route familial, confortable et technologique.