4,8 litres aux 100 km sans hybridation : cette voiture increvable défie les lois du marché

En cette période où le neuf devient hors de prix, Toyota frappe fort. Son Aygo X Cross, petit SUV urbain sur base de citadine, s’affiche cet été à 119 €/mois en location longue durée, entretien compris. L’offre est séduisante, les visuels flatteurs, les équipements bien garnis. Mais derrière cette mensualité en apparence légère, que cache vraiment cette proposition ? Est-ce une vraie alternative raisonnable au marché de l’occasion ? Ou un simple effet d’annonce pour pousser un modèle vieillissant ?

Une formule financière calibrée pour séduire

Dans le détail, Toyota propose cette Aygo X Cross Play via son programme Easy Flex. Le principe : un premier loyer de 3 990 €, suivi de 36 mensualités de 119 €, soit un engagement total de 8 274 € sur trois ans. L’entretien est inclus, mais il s’agit d’une LLD classique : le véhicule est restitué en fin de contrat, sans possibilité d’achat, sauf renégociation.

C’est une formule transparente, mais exigeante à l’entrée. En clair, l’offre vise des clients solvables, capables de sortir 4 000 € d’apport, et qui cherchent un véhicule neuf sans s’engager sur la propriété. Idéal pour des flottes, des jeunes urbains ou des retraités prudents, pas forcément pour les ménages modestes sans apport initial.

Un petit SUV urbain malin… mais pas révolutionnaire

À la conduite, l’Aygo X Cross reste fidèle à son gabarit : compacte (3,70 m), nerveuse à basse vitesse, facile à garer. Son moteur 1.0 VVT-i de 72 ch n’a rien d’enthousiasmant, mais il fait le job pour la ville et la rocade. Les 5 rapports manuels (ou le CVT en option) manquent parfois de relance sur voie rapide, mais l’ensemble reste homogène pour un usage quotidien. Pas de miracle côté insonorisation ou confort, mais une direction précise et une garde au sol relevée qui rassure.

Côté consommation, les 4,8 l/100 km annoncés sont réalistes en ville. Sur autoroute en revanche, on frôle les 6,5 l, la faute à un aérodynamisme et une mécanique simples. Aucun système hybride ici : ce n’est pas une Yaris, juste un 3 cylindres thermique efficace. Résultat : pas de bonus, et une étiquette Crit’Air 2 seulement.

Une dotation sérieuse pour le prix

Là où Toyota impressionne, c’est dans l’équipement proposé de série sur cette version Play. À moins de 17 000 € en achat comptant, on retrouve :

Un écran tactile compatible Apple CarPlay / Android Auto

compatible Apple CarPlay / Android Auto Le pack Toyota Safety Sense (freinage d’urgence, maintien de voie, régulateur adaptatif)

(freinage d’urgence, maintien de voie, régulateur adaptatif) Une caméra de recul, des jantes alliage 17″, une climatisation manuelle

Pas de radinerie donc, même si l’intérieur reste basique, avec quelques plastiques rigides et une banquette arrière assez étriquée. Le coffre est juste pour une famille, mais suffisant pour les courses du week-end. Une option toit découvrable ajoute un côté fun, rare à ce niveau de prix.

L’alternative au marché de l’occasion ?

Avec cette offre, Toyota vise clairement ceux qui fuient l’occasion devenue incertaine et chère. En comparaison, une Clio essence d’entrée de gamme dépasse les 19 000 €, et même une Dacia Sandero Stepway bien équipée flirte avec les 18 500 €.

En optant pour une voiture neuve sous garantie, avec zéro entretien à prévoir pendant 3 ans, l’Aygo X Cross offre une tranquillité budgétaire difficile à battre. Reste l’inconnue de la revalorisation du modèle dans les années à venir, son absence d’électrification, et un format très ciblé usage urbain uniquement.

Verdict

La Toyota Aygo X Cross 2025 n’est ni une révolution, ni une voiture à vivre. Mais elle reste l’un des derniers modèles neufs thermiques accessibles à une large clientèle. Bien équipée, bien pensée, fiable et rassurante, elle s’adresse à ceux qui veulent un véhicule neuf, simple, sans surprise, sans tomber dans les pièges de la location déguisée ou des occasions surcotées.

À ce tarif, Toyota livre un message clair : il est encore possible de rouler neuf à moins de 17 000 €, sans se priver du minimum vital