C’est une mutation discrète mais stratégique. À l’ombre des grandes annonces sur les blindés et les drones, l’armée espagnole vient d’intégrer à son parc un véhicule bien plus terre-à-terre… et potentiellement décisif : le Peugeot Landtrek 4×4, profondément modifié par Iturri, est devenu le nouveau VMTT (Véhicule Militaire Tout-Terrain Tactique) des forces terrestres.

C’est dans ce segment que Peugeot – et plus largement Stellantis – effectue une percée inattendue. Son pick-up Landtrek, initialement destiné aux marchés d’Afrique, d’Amérique du Sud et du Moyen-Orient, s’offre une version tactique grâce à l’expertise d’Iturri, industriel espagnol spécialisé dans les équipements de défense.

Le modèle, désormais baptisé VMTT (Véhicule Militaire Tout-Terrain Tactique), se positionne comme une alternative européenne crédible aux Ford Ranger, Toyota Hilux ou Isuzu D-Max qui dominent le marché des pick-up militaires légers. Avec plus de 4 500 exemplaires commandés par le ministère espagnol de la Défense, ce projet pourrait bien servir de référence pour d’autres pays européens soucieux d’allier industrialisation locale, simplicité mécanique et polyvalence tactique.

Boîte manuelle ou auto, moteur diesel éprouvé, pas d’AdBlue, ni électronique superflue : le Landtrek militaire séduit par sa sobriété fonctionnelle, son coût contenu et sa capacité à répondre aux réalités logistiques des armées modernes.

En toile de fond, ce projet marque aussi le retour d’un constructeur français dans le domaine du véhicule militaire utilitaire léger, où Renault avait longtemps régné avec sa célèbre R2087 puis le B110. Avec cette nouvelle génération, Peugeot revient dans la course.

Un pick-up Peugeot réinventé pour les forces armées européennes

Le Peugeot Landtrek VMTT est bien plus qu’un pick-up 4×4 rebadgé. C’est désormais une solution tactique légère pensée pour répondre aux besoins logistiques des armées européennes modernes. Développé par l’équipementier Iturri, ce véhicule est basé sur le Landtrek commercialisé dans de nombreux marchés émergents par Stellantis, mais profondément modifié pour répondre aux contraintes militaires de terrain.

Avec une structure renforcée, une transmission 4×4, une garde au sol rehaussée, des équipements simplifiés et un moteur diesel robuste sans système AdBlue, il répond parfaitement aux attentes des forces engagées dans des missions non frontales : logistique, transport de personnel, soutien, surveillance ou liaison.

Ce type de véhicule est stratégique dans la modernisation des flottes. De nombreuses armées européennes cherchent à remplacer leurs anciens 4×4 vieillissants – souvent des Nissan Patrol, Santana Aníbal, Land Rover Defender ou Mercedes G-Klasse – par des véhicules plus économiques, facilement déployables et produits localement. Dans cette optique, le Landtrek militaire constitue une réponse pragmatique et efficace.

Un contrat à 217 millions d’euros pour l’Espagne

C’est en Espagne que le Landtrek tactique a reçu son premier feu vert institutionnel, dans le cadre d’un contrat signé en mars 2024. Le ministère de la Défense espagnol a confié à Iturri la livraison de 4 500 unités sur 4 ans, avec une enveloppe globale de 217 millions d’euros. Ce programme prévoit aussi une option de prolongation en fonction des besoins, notamment pour les autres corps (Marine, Garde Civile, Urgences).

Le choix s’est fait à l’issue d’un appel d’offres où figuraient également le Ford Ranger et d’autres pick-up internationaux. Le Landtrek s’est imposé par son coût compétitif, sa simplicité mécanique (pas de fioritures électroniques ni de pièces trop spécifiques), et surtout, sa capacité à être transformé localement, dans les usines Iturri à Séville et Orense.

Au-delà du seul marché espagnol, cette opération constitue un signal fort pour les autres États membres de l’Union européenne. Dans un contexte de relocalisation industrielle et de souveraineté stratégique, la fabrication sur le sol européen d’un 4×4 militaire bon marché, fiable et modulaire ouvre une voie concrète pour de futures acquisitions continentales.

Caractéristiques techniques : rustique mais moderne

Le Peugeot Landtrek VMTT conserve l’essentiel de la plateforme civile, mais adapté aux besoins militaires. Deux motorisations sont disponibles :

Diesel 1.9 L turbo de 150 ch et 350 Nm

Essence 2.4 L turbo de 210 ch et 320 Nm

Les deux sont couplés à une boîte manuelle ou automatique, avec transmission intégrale enclenchable, réducteur, blocage de différentiel, et garde au sol pouvant atteindre 235 mm.

Parmi les atouts principaux :

Capacité de charge utile de plus d’1 tonne

Plateforme arrière modulable (transport de troupes, matériel ou conteneur médical)

Treuils, arceaux, équipements radio possibles en option

Conception volontairement épurée : aucun AdBlue, pas de capteurs complexes ni électronique embarquée inutile

Ce profil séduit particulièrement les armées européennes déployées sur des terrains difficiles, où la fiabilité et la réparabilité priment sur l’électronique embarquée.

Un levier pour la souveraineté industrielle en Europe

Le contrat signé avec l’Espagne prévoit une production intégralement réalisée en Espagne, dans les usines Iturri de Séville et Orense, avec la création directe d’environ 200 emplois industriels. Cette approche s’inscrit dans la logique actuelle de relocalisation des chaînes de valeur stratégiques, souhaitée par plusieurs gouvernements européens.

En internalisant la transformation d’un châssis civil en véhicule tactique, Peugeot et Iturri démontrent la capacité du continent à se doter de solutions industrielles autonomes dans le domaine de la défense légère. Une démarche qui pourrait inspirer d’autres initiatives similaires en France, en Italie ou en Allemagne, notamment pour les marchés de l’Afrique, des Balkans ou de l’Europe de l’Est.