ActualitéPeugeot militarise son tout-terrain : l'armée de terre adopte une version 4x4...

Peugeot militarise son tout-terrain : l’armée de terre adopte une version 4×4 haute performance

Publié par: Alain

Date:

Partager:

C’est une mutation discrète mais stratégique. À l’ombre des grandes annonces sur les blindés et les drones, l’armée espagnole vient d’intégrer à son parc un véhicule bien plus terre-à-terre… et potentiellement décisif : le Peugeot Landtrek 4×4, profondément modifié par Iturri, est devenu le nouveau VMTT (Véhicule Militaire Tout-Terrain Tactique) des forces terrestres.

C’est dans ce segment que Peugeot – et plus largement Stellantis – effectue une percée inattendue. Son pick-up Landtrek, initialement destiné aux marchés d’Afrique, d’Amérique du Sud et du Moyen-Orient, s’offre une version tactique grâce à l’expertise d’Iturri, industriel espagnol spécialisé dans les équipements de défense.

Peugeot Landtrek VMTT 4x4 militaire en tenue tactique dans un exercice de l'armée
Le Peugeot Landtrek militarisé par Iturri dans sa version VMTT en pleine manoeuvre tactique. Sa plateforme robuste et dépouillée en fait un véhicule idéal pour les missions logistiques des forces européennes. © Peugeot / Iturri

Le modèle, désormais baptisé VMTT (Véhicule Militaire Tout-Terrain Tactique), se positionne comme une alternative européenne crédible aux Ford Ranger, Toyota Hilux ou Isuzu D-Max qui dominent le marché des pick-up militaires légers. Avec plus de 4 500 exemplaires commandés par le ministère espagnol de la Défense, ce projet pourrait bien servir de référence pour d’autres pays européens soucieux d’allier industrialisation locale, simplicité mécanique et polyvalence tactique.

Boîte manuelle ou auto, moteur diesel éprouvé, pas d’AdBlue, ni électronique superflue : le Landtrek militaire séduit par sa sobriété fonctionnelle, son coût contenu et sa capacité à répondre aux réalités logistiques des armées modernes.

Lire aussi  L'Europe s'obstine sur l'électrique pendant que les États-Unis s'arrachent les nouveaux V8 de 5,7 litres comme des petits pains

En toile de fond, ce projet marque aussi le retour d’un constructeur français dans le domaine du véhicule militaire utilitaire léger, où Renault avait longtemps régné avec sa célèbre R2087 puis le B110. Avec cette nouvelle génération, Peugeot revient dans la course.

Ce SUV hybride 7 places cumule tout : 250 ch, transmission intégrale et une sobriété record de 1,6L

Face avant du Peugeot Landtrek VMTT avec calandre renforcée et pare-buffle
Avant du véhicule avec sa calandre noire spécifique, pare-buffle intégré et feux protégés. Une posture sobre et fonctionnelle, pensée pour les environnements exigeants. © Peugeot / Iturri

Un pick-up Peugeot réinventé pour les forces armées européennes

Le Peugeot Landtrek VMTT est bien plus qu’un pick-up 4×4 rebadgé. C’est désormais une solution tactique légère pensée pour répondre aux besoins logistiques des armées européennes modernes. Développé par l’équipementier Iturri, ce véhicule est basé sur le Landtrek commercialisé dans de nombreux marchés émergents par Stellantis, mais profondément modifié pour répondre aux contraintes militaires de terrain.

Avec une structure renforcée, une transmission 4×4, une garde au sol rehaussée, des équipements simplifiés et un moteur diesel robuste sans système AdBlue, il répond parfaitement aux attentes des forces engagées dans des missions non frontales : logistique, transport de personnel, soutien, surveillance ou liaison.

Ce type de véhicule est stratégique dans la modernisation des flottes. De nombreuses armées européennes cherchent à remplacer leurs anciens 4×4 vieillissants – souvent des Nissan Patrol, Santana Aníbal, Land Rover Defender ou Mercedes G-Klasse – par des véhicules plus économiques, facilement déployables et produits localement. Dans cette optique, le Landtrek militaire constitue une réponse pragmatique et efficace.

Du civil au militaire : le tout-terrain Peugeot se transforme en machine de guerre pour l'armée française
Utilitaire civil devenu pick-up tactique, le Landtrek militarisé par Iturri incarne la montée en puissance d’un nouveau standard 4×4 en Europe

Un contrat à 217 millions d’euros pour l’Espagne

C’est en Espagne que le Landtrek tactique a reçu son premier feu vert institutionnel, dans le cadre d’un contrat signé en mars 2024. Le ministère de la Défense espagnol a confié à Iturri la livraison de 4 500 unités sur 4 ans, avec une enveloppe globale de 217 millions d’euros. Ce programme prévoit aussi une option de prolongation en fonction des besoins, notamment pour les autres corps (Marine, Garde Civile, Urgences).

697 Nm de couple et label ECO : le premier pick-up hybride rechargeable 4×4 débarque en Europe

Le choix s’est fait à l’issue d’un appel d’offres où figuraient également le Ford Ranger et d’autres pick-up internationaux. Le Landtrek s’est imposé par son coût compétitif, sa simplicité mécanique (pas de fioritures électroniques ni de pièces trop spécifiques), et surtout, sa capacité à être transformé localement, dans les usines Iturri à Séville et Orense.

Lire aussi  Adieu " FIAT traditionnel : place à la nouvelle gamme hybride et électrique abordable.

Au-delà du seul marché espagnol, cette opération constitue un signal fort pour les autres États membres de l’Union européenne. Dans un contexte de relocalisation industrielle et de souveraineté stratégique, la fabrication sur le sol européen d’un 4×4 militaire bon marché, fiable et modulaire ouvre une voie concrète pour de futures acquisitions continentales.

Tableau de bord du Peugeot Landtrek civil avec écran tactile et commandes analogiques
Intérieur du Landtrek dans sa configuration civile : volant multifonction, écran central tactile, commandes simples et robustes. Cette base peut être simplifiée ou renforcée sur les versions militaires selon les besoins. © Peugeot

Caractéristiques techniques : rustique mais moderne

Le Peugeot Landtrek VMTT conserve l’essentiel de la plateforme civile, mais adapté aux besoins militaires. Deux motorisations sont disponibles :

  • Diesel 1.9 L turbo de 150 ch et 350 Nm
  • Essence 2.4 L turbo de 210 ch et 320 Nm

Les deux sont couplés à une boîte manuelle ou automatique, avec transmission intégrale enclenchable, réducteur, blocage de différentiel, et garde au sol pouvant atteindre 235 mm.

Parmi les atouts principaux :

  • Capacité de charge utile de plus d’1 tonne
  • Plateforme arrière modulable (transport de troupes, matériel ou conteneur médical)
  • Treuils, arceaux, équipements radio possibles en option
  • Conception volontairement épurée : aucun AdBlue, pas de capteurs complexes ni électronique embarquée inutile

Ce profil séduit particulièrement les armées européennes déployées sur des terrains difficiles, où la fiabilité et la réparabilité priment sur l’électronique embarquée.

Benne ouverte du Peugeot Landtrek civil avec protection intérieure anti-rayures
La benne du Landtrek civil affiche un volume généreux et un revêtement protecteur, compatible avec des transformations militaires pour le transport de matériel ou de structures modulaires. © Peugeot

Un levier pour la souveraineté industrielle en Europe

Le contrat signé avec l’Espagne prévoit une production intégralement réalisée en Espagne, dans les usines Iturri de Séville et Orense, avec la création directe d’environ 200 emplois industriels. Cette approche s’inscrit dans la logique actuelle de relocalisation des chaînes de valeur stratégiques, souhaitée par plusieurs gouvernements européens.

En internalisant la transformation d’un châssis civil en véhicule tactique, Peugeot et Iturri démontrent la capacité du continent à se doter de solutions industrielles autonomes dans le domaine de la défense légère. Une démarche qui pourrait inspirer d’autres initiatives similaires en France, en Italie ou en Allemagne, notamment pour les marchés de l’Afrique, des Balkans ou de l’Europe de l’Est.

Lire aussi  Une icône du 4x4 ressuscite avec le moteur mythique qu'on croyait mort : le nouveau roi du tout-terrain est né
Ajoutez nous à votre flux Google News
Article précédent
Look de rallye, prix mini : le petit SUV accessible dont l’Europe a désespérément besoin arrive enfin
Article suivant
16 900 € pour un moteur Toyota increvable et 4,8L/100km : la fiabilité prime sur la vitesse
Alain
Alain
Alain , 57 ans, est un passionné d'automobile basé à Bordeaux. Fort d'une carrière de plus de 30 ans dans le journalisme automobile, Alain est reconnu pour ses analyses pointues et son expertise technique. Collaborateur clé du magazine Passion & Car, il partage sa passion des voitures classiques et modernes, tout en explorant les innovations technologiques du secteur. Amateur de belles mécaniques et de road trips, Alain apporte une perspective unique et authentique aux lecteurs, mêlant savoir-faire et passion pour l'automobile.

Sur le même sujet

Nissan a créé un moteur de 400 ch qui ne pèse que 40 kg et rentre dans une valise cabine : le monde automobile...

Imaginez un moteur de voiture capable de tenir dans une valise. Pas une image marketing : une vraie...

Lente mais immortelle : cette voiture espagnole au moteur increvable coûte désormais bien plus cher qu’avant et ça ne freine personne

Il fut un temps où l’on achetait une SEAT Ibiza pour rouler européen, fiable et stylé… sans faire...

La Donkervoort P24 RS envoie balader l’électronique et rend enfin le volant à ceux qui veulent vraiment conduire

À l’heure où même les citadines sont bardées d’assistances, certaines marques choisissent encore de défier les lois du...

Le légendaire moteur 2JZ inventé au Japon et idolâtré par le monde entier fait son grand retour avec la renaissance d’une sportive mythiq

Le nom MR2 évoque encore chez les amateurs un certain parfum de transgression. Un moteur central arrière, une...

Suivez nous

En tant que jeune média indépendant, passionandcar.fr s'efforce de vous fournir du contenu pertinent et de qualité sur le monde automobile. Pour continuer à grandir et à vous offrir le meilleur, nous avons besoin de votre soutien.
Vous pouvez nous aider en nous suivant et en nous ajoutant à vos favoris ou sur Google Actualités. Cela nous permet de toucher un plus large public et de renforcer notre présence en ligne. D'ailleurs, nos amis anglophones peuvent nous retrouver sur passionandcar.com

© 2025 PassionAndCar. Tous droits réservés.