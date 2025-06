Il y a des noms qui imposent le respect, surtout quand ils savent évoluer avec leur temps. Le Discovery Sport en fait partie. À l’heure où l’offre SUV s’uniformise au profit de l’urbain chic, Land Rover rappelle que l’aventure et le confort ne sont pas incompatibles, surtout quand ils s’habillent de technologie hybride et de capacités 4×4 authentiques.

Pour ce mois de juin 2025, la marque britannique joue une carte stratégique : proposer son Discovery Sport MHEV diesel 4×4 automatique à partir de 61 600 €, soit un tarif contenu au regard de son pedigree, de son équipement et de sa modularité à 7 places. Une manière de séduire les familles exigeantes comme les amateurs de grands espaces.

Équipé d’un moteur micro-hybride de 163 ch, d’une transmission intégrale permanente et de dispositifs tout-terrain éprouvés (Terrain Response, garde au sol de 21 cm, capacité de franchissement de 60 cm), le Discovery Sport reste un véritable franchisseur sous ses airs urbains. À cela s’ajoute un habitacle spacieux, modulable, connectée via l’interface Pivi Pro.

Enfin, Land Rover modernise son offre avec deux éditions spéciales très ciblées – Metropolitan et Landmark – ainsi que plusieurs packs d’accessoires pensés pour l’aventure, la plage ou encore les chiens. Autant d’arguments pour (re)découvrir un modèle qui reste une valeur sûre du segment des SUV familiaux premium.

Découverte de l’offre : prix, motorisations et versions disponibles

Land Rover lance pour juin 2025 une offre qui cible les familles en quête d’un SUV premium et robuste. À partir de 61 600 €, le Discovery Sport MHEV diesel se distingue par une dotation complète, une motorisation efficiente et surtout une transmission intégrale 4×4 de série, une rareté à ce niveau de prix.

L’offre s’articule autour du bloc D165 MHEV associé à la finition S, qui ouvre le bal. Il est également possible de monter en gamme avec les finitions Dynamic SE ou Dynamic HSE, offrant plus d’équipements de confort, de connectivité et de style. L’ensemble de la gamme bénéficie de l’étiquette Crit’Air 2 (ECO) grâce à la micro-hybridation, un atout pour la circulation en zones à faibles émissions.

Le positionnement tarifaire est clair : proposer une alternative aux SUV premium traction comme le Mercedes GLC ou l’Audi Q5, mais avec de véritables capacités tout-terrain, tout en maintenant un tarif compétitif, sans sacrifier la technologie embarquée.

Technique et capacités : motorisation, consommation et 4×4

Sous le capot, on retrouve le moteur 2.0 diesel de 163 ch (D165), associé à une boîte automatique à 9 rapports et un système MHEV (mild hybrid) qui améliore l’efficience sans nécessiter de recharge. Résultat : une consommation mixte autour de 6,5 l/100 km selon la norme WLTP.

Mais c’est surtout sur ses capacités off-road que le Discovery Sport se distingue. Grâce à sa transmission intégrale permanente, à son système Terrain Response avec différents modes de conduite, et à ses angles de franchissement généreux (angle d’attaque de 25°, angle ventral de 20°, angle de sortie de 30°), ce SUV ne craint ni les chemins escarpés ni les gués : sa capacité de passage à gué atteint 60 cm.

La hauteur de caisse de 21 cm confirme l’orientation baroudeuse, tout en permettant une conduite confortable en ville. Ces caractéristiques font du Discovery Sport un véritable 4×4 camouflé en SUV familial, capable de quitter le bitume sans trembler.

Habitabilité et modularité : jusqu’à 7 places et volume généreux

Le Discovery Sport cultive aussi son sens de l’accueil. Grâce à une configuration 5+2 places, il peut embarquer jusqu’à 7 passagers, avec une banquette arrière coulissante et rabattable en 40/20/40. Le coffre offre un volume généreux : jusqu’à 780 litres en 5 places, extensibles à 1 794 litres en configuration deux places.

L’intérieur n’est pas en reste côté qualité perçue : sellerie soignée, finitions valorisantes, ergonomie bien pensée. L’interface multimédia Pivi Pro avec son écran tactile de 10,25″ centralise les fonctions de navigation, multimédia et assistance à la conduite, tandis qu’un tableau de bord digital de 12,3″ assure un affichage moderne et personnalisable.

Connectivité complète (Apple CarPlay, Android Auto, mises à jour OTA), commandes vocales intelligentes et recharge smartphone par induction viennent parfaire un habitacle qui ne renie pas ses ambitions premium.

Nouvelle personnalisation : éditions Metropolitan & Landmark et packs accessoires

Pour 2025, Land Rover enrichit son catalogue avec deux éditions spéciales : Metropolitan Edition et Landmark Edition. La première mise sur l’élégance, avec des jantes 20″, inserts chromés et sellerie haut de gamme, tandis que la seconde joue la carte du pragmatisme et de la polyvalence, avec un excellent rapport équipement/prix.

La marque britannique propose également six packs d’accessoires thématiques pour personnaliser le Discovery Sport selon son mode de vie :

Pack Beach Days : pour les escapades côtières (filets, tapis spécifiques, rangement de plage)

: pour les escapades côtières (filets, tapis spécifiques, rangement de plage) Pack Road Trips : idéal pour les longs trajets en famille (glacière, repose-tête avec support tablette, rideaux)

: idéal pour les longs trajets en famille (glacière, repose-tête avec support tablette, rideaux) Pack Snow Days : avec porte-skis, tapis en caoutchouc et protections hivernales

: avec porte-skis, tapis en caoutchouc et protections hivernales Pack Biking Adventures : porte-vélos, protections latérales, compartiments

: porte-vélos, protections latérales, compartiments Pack For Dogs : niche portable, séparation coffre, rampe d’accès, gamelles

Cette personnalisation poussée permet au Discovery Sport de répondre à des usages très variés, de la vie citadine quotidienne à l’aventure du week-end, sans compromis sur le style ou le confort.