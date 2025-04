Repéré récemment en phase de test sous camouflage, le Baby Defender affiche une ligne immédiatement identifiable : phares ronds, capot horizontal, pare-brise droit, volumes cubiques… tout y est, mais dans un format réduit. L’objectif est clair : conserver l’ADN du Defender, tout en adaptant son gabarit à un usage plus urbain et polyvalent.

Ce futur modèle viendra compléter la gamme actuelle, qui comprend déjà le Defender 90, 110 et 130, mais avec un positionnement plus accessible, notamment en termes de gabarit et – on l’espère – de prix.

Une plateforme 100 % électrique partagée avec le futur Evoque

Sous sa carrosserie musclée, le Baby Defender devrait reposer sur la nouvelle plateforme EMA (Electric Modular Architecture) de Jaguar Land Rover. Cette base technique est prévue pour :

Une motorisation 100 % électrique

Une autonomie de plus de 400 km WLTP

Une recharge rapide en courant continu

en courant continu Et une compatibilité avec les dernières aides à la conduite autonomes

Il partagerait ainsi ses fondations techniques avec les prochaines générations du Range Rover Evoque et du Discovery Sport, eux aussi appelés à devenir électriques d’ici 2026-2027.

L’objectif de Land Rover est clair : accélérer l’électrification de sa gamme tout en conservant son image de marque premium et baroudeuse.

Un Defender pour tous ? Entre tradition et transition

Le Defender a longtemps été l’icône de l’utilitaire pur et dur, avant de devenir un SUV premium ultra technologique. Avec ce “baby”, Land Rover tente de réconcilier son passé et son futur : proposer un véhicule plus accessible, plus compact, mais toujours taillé pour le tout-terrain.

Cela pourrait permettre à la marque de séduire une clientèle plus jeune, urbaine ou semi-urbaine, sensible à l’image Defender mais rebutée par la taille et le prix des versions actuelles.

On peut imaginer :

Un prix d’appel inférieur à 60 000 €

Des versions 4×4 avec verrouillage électronique

Des packs d’options pour personnaliser les capacités off-road

Lancement prévu pour 2027, avec une ambition mondiale

Land Rover prévoit une commercialisation mondiale du Baby Defender à partir de 2027, d’abord au Royaume-Uni, puis en Europe et en Amérique du Nord. Ce lancement devrait coïncider avec celui de plusieurs autres modèles électriques du groupe, dans le cadre de la restructuration stratégique de JLR en quatre entités distinctes : Defender, Discovery, Range Rover et Jaguar.

Le Baby Defender viendrait donc renforcer cette vision, en créant une porte d’entrée électrique et polyvalente à l’univers Defender, tout en répondant aux exigences environnementales futures (normes CO₂, ZFE, électrification des gammes premium).

Un petit Defender, mais de grandes ambitions

Avec le Baby Defender, Land Rover ne se contente pas de réduire la taille de son SUV iconique. Il le transforme, l’adapte, et l’amène sur le terrain de l’électrique, sans perdre son caractère. Ce modèle pourrait devenir un véritable best-seller mondial, capable de rivaliser avec les futurs Jeep Avenger 4xe, Renault 4 électrique, ou Ineos Fusilier.

Un pari audacieux, mais cohérent, dans une époque où l’aventure passe aussi par les bornes de recharge.

Source : autocar_official