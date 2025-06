Plus de coffre pour moins d’euros : la Mercedes qui défie les codes SUV vaut-elle vraiment l’attente ?

Alors que le segment des breaks compacts premium semblait voué à l’extinction, Mercedes-Benz choisit la rupture : la CLA Shooting Brake fera bien son retour pour 2026, dans une toute nouvelle génération. Esthétiquement repensée, reposant sur la plateforme MMA 100 % électrique, cette version dérivée du concept CLA 2023 adoptera une double stratégie : thermique électrifiée et 100 % électrique, pour séduire les derniers fidèles des breaks stylés.

Si le design séduit déjà, avec ses lignes affûtées, sa calandre paramétrique et une silhouette toujours aussi fluide, le contexte du marché européen laisse songeur. Face à une clientèle aspirée par les SUV, et des contraintes réglementaires poussant au format compact électrifié, l’offensive du Shooting Brake semble presque anachronique.

Et pourtant, Mercedes y croit. Avec des motorisations allant jusqu’à 791 km WLTP en version électrique, une recharge rapide à 320 kW, une nouvelle interface MBUX enrichie à l’IA, et une qualité perçue fidèle au blason, cette CLA shooting Brake 2026 ne se contente pas de réapparaître — elle revendique une place d’icône décalée dans l’électromobilité premium.

Mais à quel prix, et pour quel public ? Car entre un marché ultra-fragmenté, des rivaux bien établis (Tesla Model 3, BMW i4 Touring, Volvo V60 EV), et un réseau Mercedes en pleine réorganisation, la renaissance du break stylé pourrait bien être aussi élégante que fragile.

Nouvelle CLA Shooting Brake 2026 : le break stylé de retour chez Mercedes

Dans un marché saturé de SUV, Mercedes fait un pari audacieux : ressusciter son CLA Shooting Brake, un break compact aux lignes dynamiques qui s’adresse à une clientèle en quête d’un style différenciant. Cette nouvelle génération, prévue pour début 2026, repose sur la plateforme MMA, conçue pour accueillir aussi bien des moteurs thermiques électrifiés que des versions 100 % électriques.

Cette double offre technique permettra à la CLA Shooting Brake de cibler aussi bien les nostalgiques du break à l’européenne que les électromobilistes exigeants. Et avec un design retravaillé, une technologie embarquée à la pointe et des prestations en hausse, Mercedes entend bien faire renaître une niche… avec panache.

Design revisité : élégance et aérodynamisme

Le style du CLA Shooting Brake 2026 reprend les codes du concept CLA dévoilé en 2023, avec une approche beaucoup plus affûtée que l’actuelle génération. La face avant reçoit une calandre paramétrique rétroéclairée, encadrée par des phares Digital Light ultra-fins. Les lignes latérales sont tendues, et la chute de toit fluide conserve la silhouette typique du shooting brake, à mi-chemin entre le coupé et le break.

À l’arrière, la lunette inclinée et les feux horizontaux donnent au modèle une assise plus large, sans sacrifier la capacité de coffre. Le design reste donc aussi fonctionnel que sportif, un équilibre que Mercedes revendique comme une alternative aux SUV compacts et aux berlines trop classiques.

Avec un Cx très bas (probablement sous les 0,24), cette CLA se veut aussi plus efficiente sur le plan aérodynamique, un élément crucial pour optimiser l’autonomie électrique.

Motorisations : hybride léger ou électrique longue portée

Deux architectures cohabiteront au lancement :

Version électrique : basée sur la MMA (Mercedes Modular Architecture), elle proposera une batterie de 58 ou 85 kWh , avec une autonomie annoncée jusqu’à 791 km WLTP . La puissance de recharge grimpera jusqu’à 320 kW , permettant des recharges 10→80 % en moins de 30 minutes .

: basée sur la MMA (Mercedes Modular Architecture), elle proposera une batterie de , avec une autonomie annoncée jusqu’à . La puissance de recharge grimpera jusqu’à , permettant des recharges 10→80 % en . Version thermique électrifiée : Mercedes proposera également un bloc 1,5 litre essence avec hybridation 48V, accompagné d’une variante hybride rechargeable à autonomie améliorée pour les marchés européens, notamment la France.

Cette double offre permet à Mercedes de rester conforme aux normes européennes tout en maintenant un tarif d’entrée potentiellement plus abordable que celui des versions EV, même si aucun prix officiel n’est encore communiqué.

Habitacle et technologie MBUX : montée en gamme assumée

Côté intérieur, la CLA Shooting Brake 2026 misera sur un environnement technologique de haut niveau. Grâce à la plateforme MMA, Mercedes peut proposer :

Un digital cockpit avec trois écrans intégrés sur toute la planche de bord

sur toute la planche de bord Une intelligence artificielle embarquée pour gérer navigation, multimédia, climatisation ou préférences du conducteur

pour gérer navigation, multimédia, climatisation ou préférences du conducteur Des matériaux écoresponsables (tissus recyclés, finitions sans chrome)

(tissus recyclés, finitions sans chrome) Des sièges avant massants et ventilés

Un espace arrière plus généreux que sur la version précédente

L’ergonomie a été repensée pour séduire une clientèle familiale premium, sans renier la touche sport chic chère à la ligne CLA.

Dimensions et polyvalence : plus qu’un style, une vraie utilité

Le Shooting Brake n’est pas qu’un caprice de designer. Cette nouvelle CLA promet un coffre plus logeable que celui de la berline, tout en maintenant une garde au toit suffisante pour des adultes à l’arrière.

Le modèle gagne quelques centimètres en longueur et en largeur, mais reste plus compact qu’un GLC, avec un rayon de braquage adapté à un usage urbain, tout en offrant une modularité appréciable pour les familles actives.

Mercedes veut ainsi prouver qu’un break peut être aussi pratique qu’un SUV, tout en conservant une image plus dynamique et élégante.

Un positionnement de niche… mais assumé par Mercedes

Dans un marché où la rationalité impose le SUV et la fiscalité pousse vers le tout électrique, la CLA Shooting Brake fait figure d’ovni stratégique. Mais c’est justement là que Mercedes pourrait trouver sa voie. En visant une clientèle lassée de la standardisation, la marque étoilée cherche à redonner ses lettres de noblesse au break stylé.

La concurrence directe viendra de modèles comme la future BMW i4 Touring, la Volvo V60 électrique ou encore le Kia EV6 SW. Reste à voir si le public sera prêt à suivre, surtout si les tarifs dépassent les 50 000 € en version électrique.

Mais pour Mercedes, le message est clair : entre SUV clonés et berlines fades, il reste de la place pour un break de caractère, aussi technologique que statutaire.