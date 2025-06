Surprise chez Audi : La nouvelle A6 2025 résiste à l’électrification et garde ses moteurs thermiques

Dans un virage stratégique inattendu, Audi réajuste sa trajectoire vers l’électrification totale. Alors que la marque aux quatre anneaux s’était engagée dans une transformation électrique ambitieuse, elle vient d’annoncer une décision surprenante concernant l’un de ses modèles phares. La prochaine génération de l’Audi A6, prévue pour 2025, continuera de proposer des motorisations essence parallèlement à sa déclinaison 100% électrique. Ce choix révèle une adaptation pragmatique aux réalités du marché, particulièrement sur le segment des grandes berlines et breaks où la demande pour les motorisations conventionnelles reste forte.

L’A6 thermique continuera donc d’exister sous cette appellation, tandis que la version électrique sera commercialisée sous le nom A6 e-tron. Cette différenciation s’inscrit dans la nouvelle nomenclature d’Audi, qui distingue désormais ses modèles en fonction de leur type de motorisation : les chiffres pairs pour les électriques et les chiffres impairs pour les versions thermiques.

Des motorisations essence optimisées

L’Audi A6 2025 sera proposée avec plusieurs motorisations essence améliorées pour répondre aux normes environnementales strictes, tout en offrant des performances de haut niveau.

Deux blocs principaux seront disponibles :

Un 4 cylindres 2.0 TFSI développant 204 chevaux , idéal pour une consommation optimisée.

développant , idéal pour une consommation optimisée. Un V6 3.0 TFSI atteignant 367 chevaux, destiné aux versions plus performantes et aux amateurs de conduite dynamique.

Ces moteurs seront équipés du système MHEV Plus, une hybridation légère de 48V permettant de réduire la consommation et les émissions de CO₂. Ce système optimise notamment les phases de roue libre et de récupération d’énergie, tout en améliorant la réactivité du moteur.

Un design et un intérieur modernisés

L’Audi A6 2025 bénéficiera d’un restylage subtil, aligné sur les nouveaux codes esthétiques de la marque. On retrouvera :

Une calandre Singleframe plus fine et élargie.

et élargie. Une signature lumineuse LED et OLED personnalisable.

personnalisable. Des lignes plus épurées pour améliorer l’aérodynamisme.

À l’intérieur, l’A6 reprendra l’ergonomie des modèles récents d’Audi, avec un cockpit numérique évolué, un double écran tactile et des finitions haut de gamme, intégrant des matériaux durables pour répondre aux nouvelles attentes écologiques.

Une réponse à la demande du marché

Si Audi s’est engagé à devenir une marque 100 % électrique d’ici 2033, la demande pour des véhicules thermiques haut de gamme reste forte, notamment en Europe et en Chine, où l’infrastructure de recharge n’est pas encore totalement adaptée aux longs trajets.

En conservant une version essence, Audi vise à proposer une alternative aux clients qui ne souhaitent pas encore basculer vers l’électrique, tout en garantissant une transition progressive vers des modèles plus propres et plus efficients.

L’Audi A6 2025 sera officiellement dévoilée courant 2024, avec une commercialisation prévue début 2025.