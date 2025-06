Kia Sportage 2026 : l’art du changement dans la continuité

À l’heure où le segment des SUV compacts continue de dominer le marché européen, le Kia Sportage s’offre une cure de jouvence aussi discrète que stratégique. Introduit en 2021 dans sa cinquième génération, ce modèle devenu incontournable connaît son premier restylage de mi-carrière pour aborder 2026 avec sérénité… et quelques arguments bien sentis.

Pas question ici de révolution : Kia opte pour une évolution mesurée, en affinant les lignes, en retravaillant les équipements technologiques et en mettant l’accent sur l’écoresponsabilité de l’habitacle. Ce subtil jeu d’équilibriste permet au Sportage de rester dans l’air du temps sans trahir son identité. À la clé, une silhouette affinée, une expérience de conduite enrichie, et une offre mécanique calibrée pour le marché français.

En toile de fond, Kia continue de tisser sa toile sur le vieux continent, porté par un design affirmé et une gamme électrifiée de plus en plus compétitive. Avec ce restylage, le Sportage confirme sa vocation : celle d’un SUV transversal, adapté aux familles, aux trajets urbains comme aux grands départs, et désormais mieux armé pour affronter les défis environnementaux et technologiques de demain.

Kia Sportage 2026 : un restylage subtil pour un best-seller mondial

Avec plus de six millions d’unités vendues dans le monde depuis son lancement, le Kia Sportage est un pilier de la stratégie du constructeur coréen. Pour son millésime 2026, le SUV compact s’offre un restylage de mi-parcours, tout en conservant son identité visuelle forte.

À l’avant, les changements se concentrent sur une nouvelle signature lumineuse plus tranchante et un bouclier redessiné, conférant à l’ensemble un regard plus expressif. Les optiques, désormais à technologie LED de série, adoptent une géométrie plus fine et anguleuse. Le dessin de la calandre a également été modernisé, avec des motifs plus sculptés et une finition plus soignée.

Le profil conserve ses proportions dynamiques, mais Kia introduit de nouvelles jantes au design plus aéré et des teintes inédites, notamment un vert kaki métallisé et un bleu profond. À l’arrière, les feux sont légèrement redessinés pour renforcer la cohérence stylistique, sans renier la personnalité du modèle actuel. Un lifting mesuré, qui vise à pérenniser le succès du Sportage sans désorienter sa clientèle.

Un habitacle modernisé alliant confort et durabilité

L’intérieur du Kia Sportage 2026 évolue plus sensiblement, dans une logique de confort, de modernité… et de responsabilité. La marque met en avant l’utilisation de matériaux écoresponsables, notamment des microfibres issues de bouteilles recyclées et des textiles plus durables.

Le tableau de bord reste dominé par le large écran incurvé, mais les aérateurs adoptent un design plus épuré, directement inspiré de celui de l’EV9. Le nouveau volant bicolore, inédit sur le reste de la gamme, apporte une touche de fraîcheur bienvenue. L’ambiance à bord se veut plus haut de gamme, grâce à des inserts texturés et une meilleure qualité perçue des plastiques.

Côté ergonomie, les rangements ont été repensés pour plus de praticité, et le confort d’assise a été optimisé sur les finitions supérieures. Un soin particulier a été apporté à l’insonorisation, avec l’adoption de matériaux absorbants dans les passages de roues et les soubassements. Objectif : offrir une expérience à bord plus feutrée et valorisante.

Technologie embarquée : une mise à jour tournée vers l’avenir

Le Kia Sportage 2026 embarque désormais un affichage tête haute de 10 pouces, directement projeté sur le pare-brise. Cet équipement, jusqu’ici réservé aux segments supérieurs, devient accessible sur les finitions intermédiaires, signe de la montée en gamme du modèle.

Le système multimédia évolue dans le détail avec une interface plus rapide, compatible avec les dernières versions d’Apple CarPlay et Android Auto, et une meilleure intégration de la navigation connectée. Plusieurs assistances à la conduite ont été mises à jour, notamment l’aide au maintien dans la voie et le régulateur adaptatif intelligent.

En option, Kia propose un pack technologie avancée incluant la surveillance active des angles morts avec affichage caméra, le freinage d’urgence en intersection, et une vue 360° en haute définition. Autant d’éléments qui repositionnent le Sportage comme une référence technologique dans son segment.

Une gamme de motorisations diversifiée et adaptée aux normes françaises

Sous le capot, le Kia Sportage 2026 conserve une large palette de motorisations, pour répondre aux différents besoins et contraintes du marché européen. Sont ainsi reconduits :

un 1.6 T-GDi essence décliné en version classique et en micro-hybride 48V ;

décliné en version classique et en ; un diesel CRDi également disponible avec hybridation légère ;

également disponible avec hybridation légère ; une version hybride non rechargeable (HEV) à transmission automatique ;

à transmission automatique ; et une hybride rechargeable (PHEV), plébiscitée pour sa polyvalence.

La principale évolution réside dans le remplacement de la boîte robotisée à double embrayage DCT par une nouvelle boîte automatique 8 rapports, jugée plus fluide et plus adaptée à l’agrément de conduite urbain.

Toutes les motorisations sont conformes à la norme Euro 6e, avec des émissions de CO₂ optimisées pour rester dans les bons niveaux de malus écologique en France. Les versions hybrides bénéficient toujours du label Crit’Air 1, facilitant l’accès aux ZFE.