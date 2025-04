KGM : le SUV low-cost qui écrase le Kia Sportage et le Hyundai Tucson avec un coffre géant et un prix imbattable

Le nom change, mais les ambitions restent : KGM (Korea Global Motors) succède à SsangYong, et le Torres devient le porte-étendard de la nouvelle ère du constructeur coréen. Toujours produit en Corée du Sud, ce SUV conserve l’ADN costaud qui a fait la réputation de la marque, tout en adoptant une stratégie bien plus offensive sur les prix et les prestations.

Positionné entre les SUV compacts et familiaux, le Torres vise les best-sellers coréens comme le Kia Sportage ou le Hyundai Tucson, mais avec une promesse simple : offrir plus d’espace et plus d’équipements… pour moins cher.

Un gabarit généreux, un look de baroudeur… sans les compromis

Le KGM Torres mesure 4,70 mètres de long pour un coffre de 600 litres, ce qui le place immédiatement au-dessus de la moyenne dans la catégorie. Sa silhouette évoque clairement les 4×4 classiques, avec sa calandre verticale, ses ailes musclées, et même une fausse roue de secours intégrée dans le design du hayon. Un clin d’œil stylistique aux baroudeurs purs et durs.

Mais attention, sous ce look de franchisseur se cache un SUV moderne à structure monocoque, pensé pour le confort routier, la sécurité et l’efficience. Il ne s’agit pas d’un tout-terrain, mais bien d’un véhicule polyvalent, capable d’assurer le quotidien comme les longs trajets, avec plus d’espace à bord que la majorité de ses concurrents directs.

Catégorie Équipement Jantes Alliage 17″ Stationnement Capteurs avant et arrière Caméra Caméra de recul Écran Écran tactile 9″ Connectivité Apple CarPlay / Android Auto Freinage Frein électrique

Un moteur essence ou GPL, pour rester accessible et compatible avec la vignette ECO

Sous le capot, le KGM Torres reste fidèle à une motorisation thermique simple mais efficace : un 1.5 Turbo de 163 chevaux, proposé en version essence ou bicarburation GPL, permettant ainsi d’obtenir la vignette Crit’Air 1.

Trois transmissions sont proposées :

Boîte manuelle 6 vitesses avec traction avant

Boîte automatique avec traction avant

Boîte automatique avec transmission intégrale (AWD)

Cette diversité permet au Torres de s’adapter à plusieurs usages, qu’il s’agisse d’un usage urbain sobre ou d’une configuration plus polyvalente pour la route et les escapades.

Caractéristique Valeur Cylindrée 1 497 cc Puissance 163 ch Couple maximal 280 Nm Vitesse maximale 191 km/h Carburant Essence / GPL (ECO)

Prix canon et équipement complet : un vrai challenger sur le marché européen

Mais c’est surtout sur les prix que le KGM Torres frappe fort. Avec une offre à partir de 28 990 €, il affiche jusqu’à 7 000 € de réduction par rapport à son prix catalogue . Et même dans cette version d’entrée de gamme appelée Trend, l’équipement est déjà très complet.

De série, on retrouve :

Jantes alliage 17 pouces

Caméra de recul

Capteurs de stationnement avant et arrière

Frein de stationnement électrique

Écran tactile 9 pouces

Apple CarPlay & Android Auto

De quoi offrir une expérience haut de gamme à prix cassé, tout en conservant de la place, du style et une vraie image de robustesse. Sur un marché où les SUV dépassent souvent les 35 000 € dès le niveau médian, le Torres apparaît comme une alternative audacieuse… et très bien pensée.