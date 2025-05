Lynk & Co 08 : l’hybride rechargeable qui électrise les standards européens

L’arrivée du Lynk & Co 08 sur le marché français n’a rien d’un coup de sonde timide. Avec son imposante silhouette, ses lignes modernes et surtout une fiche technique inédite, ce grand SUV plug-in hybride pourrait bien rebattre les cartes dans le segment premium. Déjà lancé en Chine, il débarque en Europe avec un argument de poids : 200 km d’autonomie en mode 100 % électrique, un chiffre qui surclasse toutes les offres hybrides rechargeables actuelles.

Positionné à 52 995 €, le 08 se place comme un SUV familial technologique et haut de gamme, tout en visant un tarif compétitif au vu de son niveau d’équipement. Long de 4,85 m, il adopte une architecture généreuse qui le rapproche d’un BMW X5 ou d’un Mercedes GLE, mais avec une motorisation hybride rechargeable innovante, signée Geely, son groupe d’origine.

Sous son capot, un moteur essence 1.5 l de 139 ch est épaulé par un bloc électrique de 211 ch, le tout couplé à une boîte à trois rapports. Résultat : 349 ch cumulés, 0 à 100 km/h en 5,6 s, et plus de 1 100 km d’autonomie annoncée. Le tout dans un environnement intérieur pensé pour le confort et la connectivité, avec une ambiance techno et une habitabilité record.

Le message est clair : Lynk & Co ne veut plus simplement intriguer, elle veut convaincre. Et avec le 08, la marque sino-suédoise pourrait bien y parvenir.

Lynk & Co 08 : le SUV hybride rechargeable qui redéfinit l’autonomie électrique

Avec son arrivée en France, le Lynk & Co 08 bouleverse les conventions du SUV hybride rechargeable. Cette marque sino-suédoise, propriété du géant Geely, propose un modèle aux caractéristiques uniques sur le marché : 200 km d’autonomie en mode électrique, soit près du double de ce que proposent les hybrides rechargeables classiques.

Une performance rendue possible grâce à une batterie de 39,6 kWh, digne de certains véhicules 100 % électriques. Mais le 08 ne se contente pas d’être une prouesse technique : il affiche également un design affirmé, des prestations haut de gamme et une volonté claire de s’installer durablement sur le marché européen, en particulier en France où il est déjà disponible à la commande.

À un tarif de 52 995 €, le Lynk & Co 08 se positionne à la croisée des chemins entre les SUV familiaux premium et les véhicules à très forte efficience énergétique. Une offre atypique, ambitieuse, qui entend séduire les familles connectées aussi bien que les conducteurs exigeants.

Design et dimensions : une silhouette moderne et des proportions généreuses

Le design du Lynk & Co 08 est immédiatement reconnaissable. Silhouette élancée, phares affûtés, bandeau lumineux arrière, grandes jantes et surfaces vitrées étirées : tout respire la modernité et le dynamisme, dans un format pourtant massif. Avec 4,85 mètres de long, 1,90 mètre de large et un empattement de 2,84 mètres, ce SUV se positionne dans la catégorie des grands gabarits.

Le style reprend les codes du constructeur avec une face avant minimaliste et futuriste, marquée par une signature lumineuse verticale originale. La poupe intègre un bandeau lumineux et des lignes horizontales qui élargissent visuellement le véhicule. L’ensemble évoque autant le luxe que la sportivité, avec une touche d’élégance typiquement scandinave, fruit de l’influence de Volvo, également sous pavillon Geely.

La carrosserie est disponible dans des teintes sobres et raffinées, tandis que des éléments chromés ou noirs soulignent les passages de roues, les bas de caisse ou les contours de vitres. Un design à la fois statutaire et singulier, qui tranche avec les standards habituels du segment.

Performances et motorisation : une puissance combinée de 349 ch pour une conduite dynamique

Sous le capot, le Lynk & Co 08 combine un moteur thermique de 1,5 litre développant 139 ch, à un moteur électrique de 211 ch, pour une puissance cumulée de 349 ch. Cette chaîne de traction hybride rechargeable est associée à une boîte de vitesses automatique à trois rapports, favorisant une conduite fluide et réactive.

Côté performances, le 0 à 100 km/h est annoncé en 5,6 secondes, ce qui place le 08 parmi les SUV hybrides rechargeables les plus vifs de sa catégorie. Mais le véritable atout du modèle reste sa double autonomie : jusqu’à 200 km en électrique, et plus de 1 100 km au total, batterie et réservoir d’essence combinés.

Une efficacité remarquable, qui permet au 08 d’assurer à la fois les trajets du quotidien sans émissions, et les longues distances sans contrainte. Cette capacité d’adaptation s’adresse directement aux utilisateurs qui souhaitent passer à l’électrique sans renoncer à la polyvalence.

Intérieur technologique et confort premium : un habitacle pensé pour le quotidien

À l’intérieur, le Lynk & Co 08 fait forte impression. L’habitacle est spacieux, lumineux, et résolument technologique. Le conducteur fait face à un combiné numérique complet, tandis qu’un immense écran central occupe la console, intégrant toutes les fonctions de navigation, multimédia, climatisation et connectivité.

La finition est à la hauteur des ambitions premium du modèle : matériaux de qualité, inserts métalliques ou en textile, sellerie soignée, et une ambiance zen rappelant les standards des marques scandinaves. L’espace à bord est très généreux, aussi bien à l’avant qu’à l’arrière, avec une banquette arrière large et inclinable.

Côté pratique, le coffre affiche un volume modulable atteignant jusqu’à 1 200 litres, de quoi répondre aux besoins familiaux les plus exigeants. Les rangements sont nombreux et bien pensés, tandis que les aides à la conduite sont légion : régulateur adaptatif, conduite semi-autonome, vision 360°, surveillance d’angle mort, etc.

Le Lynk & Co 08 ne cherche pas simplement à plaire par sa fiche technique, mais aussi par une expérience utilisateur haut de gamme, fluide et intuitive, à l’image de son approche globale.