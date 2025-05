Le coup de maître Lynk & Co : découvrez la version économique du 08 qui parcourt 75 km sans une goutte d’essence

Sur les routes, la surprise est immédiate. Le Lynk & Co 01 cru 2025 ne révolutionne pas tout, mais peaufine intelligemment les détails qui comptent. Ce SUV hybride rechargeable d’origine chino-suédoise, porté par le groupe Geely (également propriétaire de Volvo), revient avec un design affûté et une motorisation revue. De quoi hausser le ton face à des rivaux bien installés.

Le concept reste fidèle à l’ADN de la marque : simplicité d’offre, location mensuelle flexible, style affirmé et souci du détail scandinave. Mais sous le capot, la mécanique évolue : adieu le trois cylindres, bonjour le quatre cylindres 1.5 turbo, toujours associé à une batterie de 18,8 kWh pour environ 90 km d’autonomie électrique (donnée en cycle urbain). Un progrès notable qui vise à convaincre les automobilistes français en quête d’une alternative chic, responsable et non conventionnelle.

Ce restylage s’accompagne également de nouvelles touches esthétiques : phares retravaillés, calandre inédite, finitions plus léchées et un intérieur toujours aussi minimaliste mais fonctionnel. Bref, sans trahir son concept initial, le Lynk & Co 01 passe un cap. Reste à savoir s’il pourra trouver sa place sur le marché français, face à des concurrents comme le Peugeot 3008 Hybrid, le Ford Kuga PHEV ou le tout nouveau Renault Symbioz.

Lynk & Co 01 2025 : le SUV hybride rechargeable qui bouscule les codes

Dans l’univers en constante évolution des SUV hybrides rechargeables, le Lynk & Co 01 occupe une place à part. Son restylage 2025 ne cherche pas à tout révolutionner, mais à consolider un concept déjà disruptif : celui d’un véhicule à la fois stylé, efficace, et proposé avec un modèle d’abonnement inédit dans l’automobile européenne.

Reposant sur la plateforme CMA partagée avec Volvo, le Lynk & Co 01 bénéficie d’une architecture robuste et moderne, bien connue pour ses qualités dynamiques. Le modèle conserve un gabarit compact (4,54 m de long) adapté aux centres urbains comme aux routes périurbaines. Mais c’est surtout son concept de “mobilité comme service”, avec possibilité de location à la carte (550 €/mois), qui le distingue nettement.

L’offre reste simple : une seule finition richement équipée, un prix transparent, et une image de marque qui joue sur la communauté, l’innovation et le lifestyle. En ciblant les jeunes actifs urbains, Lynk & Co entend offrir bien plus qu’un véhicule : une expérience.

Une motorisation revue pour plus d’efficacité

C’est la principale évolution technique de ce millésime 2025 : le passage d’un moteur thermique trois cylindres à un quatre cylindres 1.5 turbo plus efficient. Cette évolution permet non seulement une meilleure douceur de fonctionnement, mais également une hausse des performances et de l’autonomie en mode électrique.

Le groupe motopropulseur développe désormais 245 ch en puissance combinée, avec un couple de 545 Nm. La batterie de 18,8 kWh offre une autonomie électrique atteignant 90 km en cycle urbain (jusqu’à 70 km en mixte WLTP), ce qui positionne le 01 parmi les meilleurs de sa catégorie.

La recharge se fait sur une prise Type 2, avec une puissance maximale de 3,7 kW. De quoi récupérer l’intégralité de la batterie en un peu plus de 5 heures. Côté agrément de conduite, le modèle conserve une approche feutrée, confortable, et sans à-coups – un vrai atout pour les trajets quotidiens comme pour les longs parcours.

Design et habitabilité : un SUV au style affirmé

Le Lynk & Co 01 2025 profite d’un restylage subtil mais efficace. La face avant se modernise avec de nouveaux projecteurs en forme de “virgules”, une calandre redessinée et des éléments chromés qui soulignent sa montée en gamme. Les boucliers avant et arrière ont également été revus pour offrir un aspect plus musclé.

À l’intérieur, on retrouve un environnement épuré, fonctionnel et bien fini. L’écran central de 12,7 pouces intègre un système multimédia complet compatible avec Android Auto et Apple CarPlay. Les matériaux sont valorisants, les assemblages rigoureux et l’ambiance typiquement scandinave, à mi-chemin entre sobriété et raffinement.

Côté habitabilité, le SUV propose un coffre de 466 litres (en configuration 5 places) et une bonne habitabilité aux places arrière. Les sièges sont confortables, l’insonorisation maîtrisée et les rangements nombreux. Un SUV pensé pour la vie réelle, pas seulement pour séduire en vitrine.

Une offre tarifaire compétitive face à la concurrence

L’atout principal du Lynk & Co 01 reste son formule d’abonnement flexible : 550 € par mois, sans engagement, incluant l’assurance, l’entretien et la carte grise. Une approche qui séduit les jeunes urbains et les professionnels à la recherche d’une mobilité simple, sans contrainte.

À l’achat, le modèle est proposé à 44 500 € en finition unique. Un tarif qui peut sembler élevé, mais qui se justifie par l’équipement de série très complet : jantes 20 pouces, sellerie cuir synthétique, caméra 360°, toit panoramique, régulateur adaptatif, etc.

Face à des concurrents comme le Peugeot 3008 Hybrid, le Ford Kuga PHEV ou le Kia Sportage Plug-in, le Lynk & Co 01 2025 mise sur la transparence, la simplicité d’usage et une image de marque moderne. Dans un marché de plus en plus concurrentiel, cette différenciation pourrait faire mouche, à condition que le réseau de distribution – encore limité en France – suive la cadence.