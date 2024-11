Le deal de fin d’année : Volvo XC40 Black Edition, plus luxueux, mieux équipé, prix cassé

Le Volvo XC40 s’impose comme l’un des SUV compacts les plus prisés du marché, et pour cause : il incarne le mélange parfait entre design scandinave, technologie avancée et motorisations électrifiées. Ce modèle, qui se décline en versions hybrides rechargeables et électriques, répond à une demande croissante pour des véhicules respectueux de l’environnement, tout en préservant le confort et le raffinement propres à la marque Volvo.

En cette fin d’année, le Volvo XC40 bénéficie d’offres spéciales, permettant aux clients d’accéder à un modèle premium à des conditions plus attractives. Cette stratégie vise à renforcer la position de Volvo sur un segment où la concurrence est rude, notamment face à des modèles tels que l’Audi Q3 et le BMW X1. Ces remises représentent une occasion unique de découvrir l’univers du SUV compact électrifié sans compromettre ni la qualité ni la sécurité, deux valeurs chères à Volvo.

Caractéristiques et motorisations disponibles

Le Volvo XC40 propose une gamme de motorisations adaptée aux besoins modernes, allant des versions hybrides rechargeables aux modèles entièrement électriques. Les versions électriques, regroupées sous le label XC40 Recharge, offrent une autonomie appréciable et des performances dynamiques. Le moteur électrique délivre une puissance instantanée, assurant une conduite fluide et silencieuse, tandis que la recharge rapide facilite l’usage quotidien pour les trajets urbains et périurbains.

Les versions hybrides rechargeables combinent un moteur thermique à un moteur électrique, permettant de rouler en mode 100 % électrique sur de courtes distances tout en profitant d’une flexibilité accrue pour les longs trajets. En termes d’équipements, le XC40 se distingue par une dotation de série généreuse, incluant un système d’infodivertissement moderne, une connectivité avancée et des aides à la conduite de pointe. Chaque détail est conçu pour offrir une expérience de conduite sécurisante et plaisante.

Le Volvo XC40 mise sur une expérience utilisateur axée sur le confort et la sophistication, fidèle à l’ADN de la marque suédoise. À l’intérieur, chaque détail a été pensé pour offrir une ambiance haut de gamme, avec des matériaux de qualité, une finition soignée et un design épuré. Les sièges ergonomiques, revêtus de matériaux premium, offrent un excellent maintien et un confort optimal même sur les longs trajets, tandis que l’habitabilité généreuse assure une aisance pour tous les passagers.

La technologie embarquée est un point fort du XC40. Le SUV est équipé d’un système d’infodivertissement connecté, reposant sur Android Automotive, qui garantit une interface fluide, intuitive et personnalisable. La connectivité sans fil, la compatibilité avec les services de streaming et l’accès à de nombreuses applications offrent une expérience multimédia complète. De plus, le XC40 dispose de nombreuses aides à la conduite, telles que l’assistance au maintien de voie, la détection des angles morts et le freinage d’urgence autonome, garantissant une sécurité exemplaire.

Deux moteurs Mild Hybrid et le label ECO

Le Volvo XC40 Black Edition est proposé avec les deux moteurs disponibles dans la gamme, tous deux des moteurs quatre cylindres de 2,0 litres dotés de la technologie micro-hybride 48V et du label ECO. Le premier est le B3 de 163 ch et le second est le B4 de 197 ch. La traction est toujours assurée par les roues avant avec une boîte automatique à sept rapports.

Le prix de cette Volvo XC40 Black Edition en finition est de de base à 46 222 euros pour le moteur B3 et de 52 338 euros pour le B4. Si vous optez pour la finition Ultra, le prix passe à 52 031 euros avec le moteur B3 et à 54 476 euros avec le B4.

Outre la finition Black Edition, le reste de la gamme Volvo XC40 2025 propose une nouvelle teinte de carrosserie, appelée Sand Dune, ainsi qu’un nouvel écran multimédia avec connectivité Android Auto.

Comparé à ses concurrents directs comme l’Audi Q3 et le BMW X1, le Volvo XC40 se distingue par son engagement envers l’électrification et sa technologie de sécurité avancée, tout en maintenant un prix compétitif. Son design distinctif, ses motorisations électrifiées et son confort intérieur font de lui une alternative de choix pour ceux qui souhaitent allier style, écologie et innovation.