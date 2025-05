David contre Goliath : ce mini tout-terrain rivalise avec le Cybertruck en offrant la capacité d’emport d’un Land Cruiser

À première vue, on pourrait le confondre avec une simple citadine. Et pourtant, le Telo MT1 est bel et bien un pick-up électrique, capable de transporter du matériel, des vélos ou même une moto, tout en se faufilant en ville avec l’agilité d’une Mini Cooper.

Long de seulement 3,88 mètres, il parvient à offrir une benne de 1,50 m — soit l’équivalent d’un Ford Ranger — grâce à une conception ultra-optimisée. Résultat : un format compact parfaitement adapté aux milieux urbains, combiné à une motorisation puissante (800 ch cumulés en transmission intégrale) et une autonomie de plus de 500 km.

Derrière ce projet, on trouve une start-up américaine soutenue par des anciens de Tesla et Rivian. Leur ambition : créer le pick-up urbain de demain, sans compromis sur les performances, l’efficience ou la praticité.

À l’heure où les pick-up se contentent souvent d’énormité et de surconsommation, le Telo MT1 mise sur l’intelligence de conception, l’électrification propre et un rapport encombrement/utilité révolutionnaire. Et les premiers exemplaires pourraient arriver dès 2025…

Recharge solaire : vers une autonomie encore plus propre

Le Telo MT1 va au-delà du simple fait d’être un véhicule électrique compact : il intègre aussi une dimension solaire inédite pour un pick-up urbain. En partenariat avec Aptera Motors, Telo propose en option plusieurs systèmes de recharge solaire visant à prolonger l’autonomie sans passer par une borne.

Trois configurations sont proposées : un toit solaire intégré (jusqu’à 200 W), un couvre-benne photovoltaïque ou encore une coque type “camper shell” avec panneaux solaires. Ces dispositifs peuvent générer jusqu’à 1 à 2 kWh par jour, soit environ 6 à 10 km d’autonomie solaire quotidienne en conditions optimales. Idéal pour des trajets urbains courts ou une recharge passive pendant les stationnements prolongés.

Ces modules, facturés entre 1 500 $ et 2 700 $, permettent au Telo MT1 de se démarquer comme l’un des rares utilitaires à combiner motorisation électrique et recharge solaire embarquée. Une approche résolument tournée vers la mobilité durable et l’indépendance énergétique.

Telo MT1 : le pick-up électrique compact qui défie les géants

Dans un segment dominé par des mastodontes comme le Ford F-150 Lightning, le Tesla Cybertruck ou le Rivian R1T, le Telo MT1 arrive comme une curiosité… mais une curiosité hautement stratégique. À l’opposé du gigantisme, ce pick-up urbain de 3,88 m de long propose une véritable benne de 1,50 m, des performances musclées, et une empreinte carbone largement réduite. Il veut réconcilier utilitaire et ville, sans renoncer à la polyvalence.

Performances et autonomie : un concentré de puissance dans un format réduit

Malgré ses dimensions contenues, le Telo MT1 n’a rien d’un véhicule sous-motorisé. Il est proposé avec une transmission intégrale et deux moteurs électriques développant jusqu’à 800 ch cumulés, avec un 0 à 100 km/h annoncé en moins de 4 secondes.

Côté batterie, le pack de 106 kWh permet une autonomie maximale de 563 km (cycle estimé). La recharge rapide est assurée par une puissance jusqu’à 130 kW, permettant de récupérer 80 % en environ 38 minutes.

Grâce à son châssis skateboard et ses roues positionnées aux extrémités, le MT1 profite aussi d’un excellent rayon de braquage, idéal pour les manœuvres urbaines. Une alternative sérieuse pour les professionnels et les aventuriers urbains.

Design et fonctionnalités : une conception ingénieuse pour maximiser l’espace

Ce qui frappe avec le Telo MT1, c’est son intelligence d’aménagement. En reprenant le volume d’un véhicule compact, les concepteurs ont su loger :

Une benne de 1,50 m avec double fond ,

, Une cabine 5 places ,

, Un rangement avant (frunk) ,

, Et même un système modulaire permettant de rallonger la surface de chargement jusqu’à 2,40 m.

L’intérieur se veut minimaliste mais fonctionnel, avec un écran central, des matériaux durables, et une configuration adaptable à l’usage : professionnel, loisir ou utilitaire.

Le look général, à mi-chemin entre un cube urbain et un Defender moderne, séduit par sa singularité et son efficacité.

Tarifs et disponibilité : une offre compétitive pour un véhicule innovant

Telo vise une clientèle sensible au design, à la technologie et à l’efficience. Le MT1 est annoncé à un prix de départ de 49 999 $ aux États-Unis, soit environ 47 000 € HT. Les précommandes sont déjà ouvertes via un acompte de 152 $ (soit 139 €).

Les premières livraisons sont prévues à partir de fin 2025, avec une production localisée aux États-Unis. Aucune date officielle pour l’Europe n’est encore annoncée, mais l’intérêt est tel qu’une commercialisation internationale est envisageable à moyen terme.

Une alternative pertinente face à la concurrence

Face aux géants du pick-up électrique, le Telo MT1 avance des arguments uniques :

Un encombrement réduit ,

, Une efficacité énergétique élevée ,

, Une utilisation polyvalente et modulable ,

, Un design distinctif ,

, Et un positionnement tarifaire cohérent.

À l’heure où les villes se ferment aux véhicules lourds et encombrants, Telo parie sur l’intelligence et la compacité. Une vision disruptive, capable de séduire autant les artisans urbains que les jeunes familles actives ou les amateurs de vanlife.

En bref : le pick-up électrique urbain que personne n’attendait, mais que beaucoup risquent d’adopter.