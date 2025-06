Le marché des véhicules tout-terrain connaît une effervescence sans précédent depuis l’annonce du Cybertruck de Tesla, mais les puristes et les aventuriers aguerris recherchent des capacités qui vont bien au-delà d’un design futuriste et d’une propulsion électrique.

Chevrolet ne compte pas laisser le segment des pick-up tout-terrain électriques à ses concurrents et le prouve avec son spectaculaire Silverado EV ZR2 Concept. Présenté lors de la Mint 400, l’une des courses off-road les plus exigeantes au monde, ce prototype 100 % électrique a impressionné en complétant un tour de 73 miles dans le désert du Nevada.

Avec ses 1 100 chevaux, sa suspension tout-terrain Multimatic et ses pneus BFGoodrich de 37 pouces, ce Silverado électrifié s’annonce comme le pick-up électrique ultime pour l’aventure.

Une puissance inédite pour un pick-up tout-terrain électrique

Le Chevrolet Silverado EV ZR2 Concept adopte une configuration tri-moteur, développant jusqu’à 1 100 chevaux répartis sur les quatre roues. Grâce à sa traction intégrale permanente, il peut évoluer sans difficulté sur les terrains les plus extrêmes.

Ce concept n’est pas seulement puissant, il est également conçu pour l’off-road. Il dispose de différentiels verrouillables à l’avant et à l’arrière, offrant une motricité optimale sur le sable, la boue et les rochers.

La suspension a été complètement repensée avec l’aide de Multimatic, un spécialiste reconnu dans le domaine des véhicules de compétition. Elle offre un débattement de plus de 33 cm, garantissant une absorption exceptionnelle des chocs et une stabilité accrue à haute vitesse sur terrain accidenté.

Caractéristique Détails Puissance 1 100 chevaux Configuration moteur Tri-moteur électrique Traction Intégrale permanente avec différentiels verrouillables Pneus BFGoodrich KM3 de 37 pouces Jantes Beadlock de 18 pouces Suspension Amortisseurs Multimatic avec débattement de plus de 33 cm Participation à la Mint 400 Tour de 73 miles complété avec succès

Un design agressif et des équipements pensés pour l’extrême

Le Silverado EV ZR2 Concept affiche un look imposant et musclé, pensé pour les conditions extrêmes. Il repose sur des jantes beadlock de 18 pouces, chaussées de pneus BFGoodrich KM3 de 37 pouces, permettant d’affronter les terrains les plus hostiles sans risque de déjantage.

L’aérodynamisme a également été travaillé pour améliorer l’efficacité énergétique sans sacrifier la robustesse. Les pare-chocs avant et arrière renforcés, ainsi que les protections de soubassement, assurent une résistance maximale en tout-terrain.

Vers une production en série ?

Pour l’instant, le Chevrolet Silverado EV ZR2 reste un concept, mais Chevrolet semble vouloir tester l’intérêt du public et les capacités techniques de son pick-up électrique extrême. L’intégration d’un modèle ZR2 dans la gamme Silverado EV semble plausible, surtout avec l’arrivée prochaine du Silverado EV Trail Boss, une version plus accessible et déjà confirmée pour 2025.

Le Silverado EV Trail Boss, qui arrivera sur le marché d’ici la fin d’année, proposera lui aussi une suspension surélevée, des pneus tout-terrain de 35 pouces et un mode spécifique pour les terrains difficiles. Il ne développera pas 1 100 chevaux, mais Chevrolet semble prêt à capitaliser sur l’attrait croissant des pick-up électriques performants.

Avec le Silverado EV ZR2 Concept, Chevrolet envoie un message clair : l’électrification ne signifie pas la fin de l’aventure et du tout-terrain extrême. Si ce prototype devient un modèle de série, il pourrait bien redéfinir les standards du segment des pick-up électriques off-road.