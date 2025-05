L’inclassable : cette sportive de 200 CV défie l’époque avec 1 000 km d’autonomie et une sobriété record de 4,5 l/100

Le diesel a peut-être perdu la bataille médiatique, mais il n’a pas dit son dernier mot chez les gros rouleurs. Et certains modèles ont même gagné en pertinence au fil des années. C’est le cas de la Skoda Octavia Combi RS TDI, une familiale sportive à la fois pratique, nerveuse et sobre, aujourd’hui disponible en seconde main à des prix imbattables.

En mai 2025, Passion and car met en lumière une offre autour des 23 000 € pour un modèle de 2022 ou 2023 affichant moins de 60 000 km. Pour ce tarif, on accède à un break de 200 chevaux, avec boîte DSG, châssis sport, et équipement haut de gamme. Autant dire une aubaine pour les amateurs de voitures performantes mais rationnelles.

Ni ostentatoire, ni anémique, la Combi RS reste fidèle à l’ADN Skoda : du volume, de la rigueur, et un excellent rapport prix/prestations. De quoi faire trembler les SUV compacts trop chers, ou les berlines premium trop exigeantes.

Skoda Octavia Combi RS TDI : la familiale sportive accessible en seconde main

Il y a des voitures qui passent inaperçues, mais qui cocheraient toutes les cases si on dressait la liste de la familiale idéale. La Skoda Octavia Combi RS TDI en fait clairement partie. Peu médiatisée mais redoutablement polyvalente, elle revient sur le devant de la scène en occasion récente, avec des tarifs très compétitifs en mai 2025.

À environ 23 000 €, pour un modèle 2022-2023 avec moins de 60 000 km, cette familiale diesel de 200 chevaux, dotée d’un châssis sport et d’un équipement haut de gamme, offre un rapport prix/plaisir/utilité difficile à battre.

Performances et motorisation : le cœur du RS TDI

Sous le capot, on retrouve le bien connu 2.0 TDI de 200 ch, couplé à la boîte DSG à 7 rapports. Ce bloc diesel, qui équipe aussi les modèles du groupe Volkswagen, affiche des performances solides :

0 à 100 km/h en 7,4 secondes ,

, Couple de 400 Nm ,

, Vitesse maximale de 245 km/h.

Mais c’est surtout la sobriété qui impressionne : avec une moyenne autour de 5,5 l/100 km, l’Octavia RS TDI fait partie des rares familiales sportives à combiner performances et autonomie. Grâce à son réservoir de 50 litres, elle peut dépasser les 900 km d’autonomie réelle — un argument de poids face à l’électrique.

Côté comportement, le châssis sport affiné, le différentiel électronique XDS et la direction précise offrent un excellent équilibre entre dynamisme et confort, sans jamais tomber dans l’excès.

Équipements et confort : une dotation généreuse pour le quotidien

Bien que sportive, la Combi RS ne sacrifie rien au confort. De série ou en finition haut de gamme, elle propose généralement :

Sièges sport chauffants ,

, Écran tactile 10 pouces avec navigation,

avec navigation, Digital Cockpit ,

, Régulateur adaptatif ,

, Caméra de recul ,

, Hayon motorisé ,

, Toit ouvrant panoramique (selon versions).

L’intérieur est soigné, spacieux et rigoureusement assemblé. Avec un coffre de 640 litres, c’est tout simplement l’un des plus vastes de sa catégorie. De quoi accueillir famille, bagages ou vélos sans compromis.

Un choix judicieux face à la concurrence

Sur le marché de l’occasion, peu de véhicules offrent un tel équilibre entre sportivité, espace, sobriété et équipement. Face à un Peugeot 508 SW, une Volkswagen Passat SW GTE ou un SUV compact premium, l’Octavia Combi RS TDI garde un net avantage en matière de rapport qualité/prix.

Autre atout : sa fiabilité éprouvée, sa boîte DSG bien connue, et des coûts d’entretien raisonnables pour une voiture de ce calibre. En version récente, elle bénéficie encore de la garantie constructeur ou de garanties VO professionnelles rassurantes.

En résumé, si vous cherchez un break performant, logeable, et vraiment polyvalent, la Skoda Octavia Combi RS TDI d’occasion mérite clairement d’être en haut de votre liste.