La championne de l’autonomie : 1000 km et 640L de coffre à 220€/mois

Avec ses motorisations équilibrées et ses améliorations pratiques, la Skoda Octavia Combi offre une combinaison idéale pour ceux qui cherchent un véhicule adapté aux besoins du quotidien sans compromettre sur la performance.

La Skoda Octavia Combi est depuis longtemps un modèle phare pour le constructeur tchèque. Connue pour sa polyvalence et sa fiabilité, cette version reste fidèle à ses fondamentaux tout en intégrant des solutions modernes pour répondre aux enjeux de la mobilité actuelle.

Un positionnement stratégique entre diesel et hybride léger

Avec cette nouvelle édition, la Skoda Octavia Combi propose deux options principales de motorisation :

Un moteur diesel éprouvé , adapté aux longs trajets et offrant une consommation optimisée.

, adapté aux longs trajets et offrant une consommation optimisée. Une version hybride légère (mild hybrid), qui associe performance et réduction des émissions pour une conduite urbaine plus respectueuse de l’environnement.

Cette double offre témoigne de la volonté de Skoda de s’adresser à une clientèle variée, tout en restant compétitif face à la montée en puissance des alternatives électriques.

Un design restylée et une polyvalence qui séduisent toujours

La Skoda Octavia Combi conserve son design classique, marqué par des lignes épurées et une calandre caractéristique. Les phares LED apportent une touche de modernité, tout comme les jantes en alliage et les détails chromés qui renforcent son allure premium.

À l’intérieur, la Octavia Combi excelle en termes de confort et de praticité. Avec un espace généreux pour les passagers et un volume de coffre atteignant 640 litres, elle s’impose comme un choix idéal pour les familles et les professionnels.

Les améliorations notables incluent :

Écran tactile central avec une connectivité avancée.

avec une connectivité avancée. Aides à la conduite : régulateur adaptatif, stationnement automatique, alerte de collision.

: régulateur adaptatif, stationnement automatique, alerte de collision. Finitions de qualité, avec des matériaux qui renforcent l’impression de robustesse et de modernité.

Motorisation hybride légère et diesel : un compromis équilibré

Des options pensées pour la polyvalence

La Skoda Octavia Combi propose une motorisation hybride légère (mild hybrid), intégrant un moteur essence associé à un système électrique 48 volts. Cette technologie permet de réduire la consommation et d’optimiser les performances grâce à des phases de récupération d’énergie lors des freinages.

Caractéristiques de la version hybride légère :

Efficacité énergétique accrue, idéale pour les trajets urbains et périurbains.

accrue, idéale pour les trajets urbains et périurbains. Réduction des émissions de CO₂ sans les contraintes des hybrides rechargeables.

En parallèle, la version diesel reste une option prisée pour les longs trajets et les utilisateurs professionnels, grâce à une autonomie étendue et une consommation maîtrisée, particulièrement sur autoroute.

Un comportement routier fiable et agréable

La Skoda Octavia Combi bénéficie d’une suspension optimisée, garantissant une stabilité exemplaire sur tous types de routes. La direction précise et le confort acoustique améliorent également l’expérience de conduite, que ce soit en milieu urbain ou lors de longs trajets.

Un rapport qualité-prix compétitif dans un marché exigeant

Des finitions variées pour répondre à tous les besoins

Skoda propose plusieurs niveaux de finition pour répondre aux attentes diverses de ses clients :

Ambition : une version d’entrée de gamme bien équipée, incluant les systèmes d’aide à la conduite de base et un écran tactile fonctionnel. Style : ajout d’équipements premium comme les sièges chauffants, un éclairage LED avancé et des matériaux améliorés. Laurin & Klement : la finition haut de gamme, avec des options de confort et de connectivité au sommet de la catégorie.

Un positionnement tarifaire attractif

Avec un prix de départ estimé à 29 880 € pour la version restylée diesel, la Skoda Octavia Combi offre un excellent rapport qualité-prix, notamment grâce à sa polyvalence et ses équipements de série généreux. La version hybride légère, légèrement plus coûteuse, se justifie par sa technologie plus économe et son alignement avec les tendances écologiques actuelles.