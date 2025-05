Smart, autrefois synonyme de mobilité urbaine compacte, amorce une mutation radicale. Après avoir fusionné ses savoir-faire avec Geely, la marque revient avec un modèle aux antipodes de sa première philosophie : le Smart #5, un SUV électrique familial au gabarit généreux, au design affirmé et à la fiche technique impressionnante.

Présenté en version définitive au printemps 2025, ce nouveau modèle entend repositionner Smart dans la cour des grands, avec une offre premium mêlant performances de haut niveau, technologie embarquée dernier cri et autonomie record. Un vrai virage pour la marque, qui se détache définitivement de son image de “voiture de poche” pour embrasser les tendances du marché mondial.

Avec une autonomie allant jusqu’à 590 km, une recharge ultra-rapide en 800V, un cockpit numérique immersif et des motorisations de 335 à 646 ch, le Smart #5 vise frontalement les références établies comme le Tesla Model Y ou le Peugeot e-5008. Son arrivée en France est prévue dès juin 2025, à des tarifs allant de 46 600 € à 57 600 €, sans bonus écologique.

L’heure n’est plus à la micro-citadine malicieuse : Smart vise la maturité, l’espace et la performance, tout en conservant son esprit avant-gardiste.

Smart #5 : le SUV électrique qui change la donne

Avec le Smart #5, la marque opère un virage stratégique majeur. Fini les micro-citadines à deux places : place à un SUV familial du segment C, spacieux, performant et connecté. Codéveloppé avec le groupe Geely, ce modèle repose sur la plateforme SEA dédiée aux véhicules 100 % électriques, déjà utilisée chez Volvo et Zeekr.

Plus long que 4,70 mètres, le Smart #5 devient tout simplement le plus grand modèle jamais produit par la marque. Il se dote d’un design audacieux et d’un gabarit qui reflète clairement ses ambitions : rivaliser avec les références du marché électrique européen, tout en affirmant une identité visuelle forte et technologique.

Performances et autonomie : un SUV électrique ambitieux

Le Smart #5 sera proposé avec plusieurs configurations de motorisation. En entrée de gamme, une version propulsion de 335 ch avec une batterie de 66 kWh offre déjà 465 km d’autonomie. Mais c’est dans sa déclinaison haut de gamme que le modèle impressionne le plus : une version Dual Motor de 646 chevaux, alimentée par une batterie de 100 kWh, permettant jusqu’à 590 km d’autonomie WLTP.

Reposant sur une architecture électrique 800V, le SUV autorise des recharges ultra-rapides : jusqu’à 70 % de batterie récupérés en 15 minutes sur borne haute puissance. Côté performances, l’accélération est fulgurante : 0 à 100 km/h en à peine 3,5 secondes pour la version la plus puissante.

Ce positionnement technique permet au Smart #5 de rivaliser avec les meilleures propositions du moment, tout en conservant une efficience remarquable pour un véhicule de ce gabarit.

Design et technologie : un intérieur moderne et connecté

À l’extérieur, le Smart #5 arbore une silhouette musclée, avec des lignes tendues, des feux LED à signature lumineuse dynamique et des jantes jusqu’à 21 pouces selon les finitions. Le traitement visuel évoque à la fois robustesse et sophistication.

L’habitacle se distingue par une présentation résolument high-tech. L’instrumentation repose sur un écran central AMOLED de dernière génération, complété par un affichage tête haute en réalité augmentée. L’ensemble est piloté via un assistant vocal intelligent, intégré à un système d’exploitation fluide et personnalisable.

Le confort n’est pas oublié : sellerie en cuir écologique, éclairage d’ambiance multicolore, toit panoramique et nombreux équipements de sécurité active. En finition haute, le Smart #5 se rapproche clairement des standards premium.

Tarifs et disponibilité : une offre compétitive sur le marché français

L’arrivée du Smart #5 en France est prévue pour juin 2025, avec une gamme tarifaire démarrant à 46 600 € pour la version propulsion, et culminant à 57 600 € pour la version Dual Motor de 646 ch.

À noter : malgré ses prestations techniques et sa fabrication soignée, le Smart #5 n’est pas éligible au bonus écologique en raison de son origine chinoise. Un point qui pourrait freiner certains acheteurs soucieux du coût total d’acquisition, mais compensé par un rapport prix/prestations très attractif au vu de la concurrence.

Smart #5 face à la concurrence : un nouveau challenger sur le segment C

Positionné face à des modèles comme le Tesla Model Y, le Volkswagen ID.4, ou encore le Peugeot e-5008, le Smart #5 affiche des arguments solides. Sa puissance, son autonomie, sa technologie embarquée et son design moderne lui permettent d’entrer dans le cercle fermé des SUV électriques familiaux performants.

Il se démarque notamment par son architecture 800V (encore rare sur le segment), ses équipements de série généreux et une expérience utilisateur ultra-connectée, digne d’un smartphone sur roues – clin d’œil assumé à l’ADN technologique de la marque désormais contrôlée par Geely.

Avec le Smart #5, la marque assume sa transformation : d’un symbole urbain à un acteur global de l’électromobilité familiale haut de gamme.