Le X6 français à prix cassé : ce SUV coupé hybride made in France défie les codes du premium allemand

Le BMW X6 a ouvert la voie en 2008, lorsqu’il a débarqué sur le marché français. Premier SUV coupé de série à être commercialisé, il a initié une tendance forte qui perdure encore aujourd’hui, sans montrer de signe d’essoufflement. De nombreux constructeurs ont tenté depuis de suivre cette formule gagnante.

Cependant, peu de modèles plus accessibles ont vraiment réussi à s’imposer dans ce créneau. L’un des rares à avoir rencontré un certain succès dans le domaine des SUV abordables est sans doute le Renault Arkana, dont l’approche plus compacte et économique a su séduire. Pourtant, il semble aujourd’hui arriver en fin de parcours commercial en Europe, dans une relative discrétion.

Renault Arkana vs BMW X6 : même silhouette, philosophies opposées

Le Renault Arkana et le BMW X6 partagent une silhouette de SUV coupé, mais appartiennent à deux mondes bien distincts. Là où le BMW X6 s’impose comme un mastodonte premium avec ses 4,93 mètres de long, le Renault Arkana affiche une taille bien plus compacte avec 4,57 mètres, facilitant ainsi son usage en milieu urbain. Le gabarit du X6, associé à un poids avoisinant les 2,3 tonnes, contraste avec la légèreté et l’agilité relative de l’Arkana, qui plafonne à environ 1,4 tonne, en version hybride E-Tech.

En termes de philosophie, l’Arkana mise sur l’accessibilité, la sobriété énergétique et l’originalité du design pour séduire une clientèle plus large, tandis que le X6 revendique le luxe, la performance et l’exclusivité, souvent pour un prix trois fois supérieur. Si le BMW X6 peut embarquer des moteurs V8 de plus de 600 ch, le Renault Arkana se contente d’une motorisation hybride de 145 ch, bien suffisante pour son segment. Une preuve qu’il est possible de reprendre les codes esthétiques du premium tout en les adaptant à une approche plus rationnelle, et surtout plus démocratique.

Le Renault Arkana s’apprête à tirer sa révérence

Alors que son succès semblait établi avec une présence visible sur les routes françaises, le Renault Arkana s’apprête à vivre ses derniers mois de commercialisation sur le Vieux Continent. Ce SUV coupé compact, lancé en 2021 en Europe après une première carrière internationale, semble avoir rempli sa mission : proposer un design dynamique à un tarif plus accessible que celui des modèles premium.

Un habitacle soigné et spacieux pour un SUV coupé

Si l’Arkana adopte une silhouette de SUV coupé aux lignes dynamiques, il ne sacrifie pas pour autant l’habitabilité intérieure. À l’avant, les passagers profitent d’un environnement moderne, avec une planche de bord inspirée de celle du Captur, bien agencée et orientée vers la praticité. Les matériaux, sans être premium, offrent un bon compromis entre présentation et robustesse. Le poste de conduite est ergonomique, avec une bonne position surélevée et une instrumentation numérique qui renforce l’aspect technologique. Les sièges, larges et bien dessinés, assurent un bon maintien sur longs trajets, tandis que l’insonorisation se montre globalement satisfaisante pour un modèle de ce segment.

Des places arrière et un coffre généreux

À l’arrière, malgré la chute de toit typique des SUV coupés, l’Arkana préserve un bel espace pour les jambes et la tête. Deux adultes peuvent s’y installer confortablement, même au-delà d’1m80, un point fort dans cette catégorie souvent contraignante sur ce critère. Le coffre, d’une capacité de 513 litres, se révèle particulièrement généreux pour un SUV compact, avec un seuil de chargement bas et un plancher plat une fois les sièges rabattus. Ce sens pratique, allié au confort d’usage quotidien, fait de l’Arkana un excellent compromis entre style affirmé et vraie polyvalence familiale.

Une carrière honorable, mais une stratégie qui évolue

Renault ne remet pas en cause les performances de l’Arkana : le modèle a connu un bel accueil, notamment grâce à son look distinctif et son positionnement hybride (E-Tech 145). Cependant, la stratégie produit de la marque évolue rapidement, dans un contexte où l’électrification complète devient prioritaire. L’Arkana, conçu sur une plateforme non entièrement dédiée à l’électrique (CMF-B), ne s’intègre plus dans les ambitions techniques à long terme de Renault.

Il ne s’agit donc pas d’un échec commercial, mais d’un choix d’alignement technologique. Le groupe préfère concentrer ses ressources sur des modèles répondant aux nouvelles normes d’émissions et aux objectifs d’électrification du parc.

Quelle relève pour l’Arkana ?

La gamme Renault va connaître une réorganisation profonde. L’Arkana ne sera pas directement remplacé, mais son esprit pourrait se retrouver dans un futur SUV 100 % électrique, plus grand public, et plus adapté aux nouvelles architectures STLA de l’Alliance. D’ici là, le Rafale (plus haut de gamme) ou encore le nouveau Scenic E-Tech pourraient capter une partie des clients en quête de SUV familiaux électrifiés au style affirmé.

En attendant, la fin de production de l’Arkana est attendue courant 2025, avec une liquidation progressive des stocks dans les mois suivants. Il restera disponible à la commande dans certains pays européens tant que les volumes le permettent.