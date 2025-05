Le phénomène Dacia : comment son SUV économique est devenu la voiture la plus vendue de l’histoire de la marque

C’est une page importante qui se tourne dans l’histoire de Dacia. La fameuse usine de Mioveni, en Roumanie, a récemment célébré la production de son 8 millionième véhicule, un chiffre impressionnant qui témoigne de l’ascension continue de la marque. Et c’est le tout nouveau Dacia Bigster qui a eu l’honneur de franchir ce cap, dans sa version haut de gamme hybrid 155 finition Journey, habillée d’un Bleu Indigo profond.

Ce n’est pas un hasard si c’est ce modèle qui a été choisi. Le Bigster représente l’avenir de Dacia, un SUV familial spacieux et moderne, qui vient coiffer la gamme au-dessus du Duster. Il marque aussi un tournant stratégique pour la marque : plus d’espace, plus d’équipements, et une motorisation hybride, tout en conservant l’ADN Dacia — accessibilité et robustesse.

À 4,57 m de long, le Bigster surpasse même des SUV bien établis comme le Volkswagen Tiguan ou le Hyundai Tucson, tout en conservant un positionnement tarifaire ultra-compétitif, fidèle à la philosophie de la marque.

Un SUV à la fois économique, robuste… et hybride

Disponible à partir de 22 511 €, le Bigster s’impose comme l’un des SUV du segment C les plus abordables du marché. Sa version d’entrée de gamme repose sur une motorisation mild hybrid 140, un bloc 1.2 turbo trois cylindres de 140 ch bénéficiant de l’étiquette ECO de la DGT, même sans hybride rechargeable. Bonus non négligeable : il peut fonctionner également au GPL, ce qui lui assure une autonomie supérieure à 1 400 km.

Pour ceux qui cherchent un style plus baroudeur, une version 4×4 est proposée à partir de 27 790 €. Cette variante conserve l’esthétique de SUV costaud tout en ajoutant une vraie polyvalence pour les chemins difficiles. Elle est également mieux équipée avec le niveau Expression, qui comprend notamment une climatisation automatique bizone, un système multimédia avec écran 10,1 pouces, et la banquette arrière rabattable en 40/20/40.

En résumé, que ce soit en traction ou en transmission intégrale, le Bigster réussit à cibler large : budget maîtrisé, vraie capacité de roulage, et confort moderne.

Une version hybride complète pour plus d’efficience

La version hybride HEV 155 ch du Bigster apporte une technologie plus aboutie. Ce modèle utilise un moteur thermique 1.8 turbo de 107 ch, associé à deux moteurs électriques (dont l’un agit comme générateur et l’autre développe 50 ch). Le système délivre une puissance combinée de 155 ch, pour une consommation annoncée de 4,6 l/100 km.

C’est la version la plus sobre, et aussi celle qui garantit l’étiquette ECO sans compromis. Seul petit bémol : la batterie du système hybride empiète légèrement sur le volume de coffre, qui descend à 546 litres, contre plus de 580 sur les autres versions. Cela reste toutefois plus que suffisant pour un usage familial quotidien.

Cette motorisation n’est pas proposée sur le Duster, ce qui renforce encore la position du Bigster comme le modèle haut de gamme et technologique de la famille Dacia. Une montée en gamme discrète, mais réelle.

Dacia Bigster : vers une nouvelle ère pour la marque

Avec le Bigster, Dacia entre dans une nouvelle dimension. Ce modèle coche toutes les cases du SUV moderne : design robuste, options 4×4, technologies hybrides, vaste espace à bord, tout en restant largement en dessous des tarifs du marché. Un cocktail qui pourrait bien bousculer l’ordre établi dans le segment C.

Et au-delà du simple volume de ventes, ce SUV joue aussi un rôle symbolique : celui du véhicule qui a franchi le cap des 8 millions d’unités produites par la marque, dans la même usine où tout a commencé en 1968. Un clin d’œil fort pour un modèle qui symbolise le futur de Dacia, entre montée en gamme maîtrisée et accessibilité assumée.

Alors que de nombreux constructeurs peinent à rendre les SUV hybrides abordables, Dacia prouve qu’avec une stratégie claire et des bases solides, il est encore possible de proposer des voitures bien pensées, bien équipées et bien positionnées. Le Bigster pourrait bien en être le meilleur exemple