Toyota affûte ses armes sportives : la gamme GR 2025 s’enrichit et devient plus accessible

Toyota vient d’annoncer une importante mise à jour de sa gamme GR (Gazoo Racing) pour 2025, incluant ses deux modèles les plus emblématiques : le GR Yaris et le GR Supra. Les deux véhicules bénéficient de nouvelles finitions, d’un équipement enrichi et surtout, dans le cas du Yaris, d’un tarif d’entrée en baisse qui pourrait attirer de nouveaux passionnés de conduite sportive.

La stratégie est claire : rendre la gamme GR plus accessible et compétitive face à des rivales de plus en plus nombreuses dans le segment des sportives compactes et GT. Cela passe par des améliorations techniques ciblées, mais aussi par un rééquilibrage des finitions, permettant de proposer des versions mieux équipées dès l’entrée de gamme, sans renier les performances.

Ces évolutions s’inscrivent dans la volonté de Toyota de faire de Gazoo Racing une marque à part entière dans son portefeuille, avec une identité forte centrée sur le plaisir de conduite, l’exclusivité mécanique et l’héritage sportif de la marque nippone.

GR Yaris 2025 : plus puissant, mieux équipé, et plus abordable

Déjà mythique auprès des puristes, le Toyota GR Yaris revient en 2025 dans une version revue et corrigée. Après une montée en puissance opérée en 2024 (passage à 280 ch, amélioration du refroidissement des freins et introduction d’une boîte automatique Gazoo Racing Direct à 8 rapports), la nouvelle version propose désormais trois finitions : RZ, RZ + Touring Pack, et RZ + Touring Pack Plus.

Le nouveau niveau d’entrée RZ + Touring Pack propose un équipement enrichi : sièges et volant chauffants, système audio JBL à 8 haut-parleurs, aides à la conduite comme l’alerte de circulation arrière, l’angle mort ou encore l’aide à la sortie sécurisée. Disponible en boîte manuelle ou automatique, ce modèle offre désormais un meilleur rapport prix/équipement.

Pour les plus exigeants, la version RZ + Touring Pack Plus (uniquement en boîte manuelle) ajoute des jantes forgées de 18 pouces, une sellerie noire rehaussée de surpiqûres et ceintures rouges, et un traitement intérieur plus exclusif. Le tout avec un prix d’entrée abaissé à 48 500 €, contre 51 000 € auparavant, ce qui ouvre la voie à un public plus large.

GR Supra 2025 : version Lightweight Evo pour puristes

La Toyota GR Supra, lancée en 2019, ne reste pas à l’écart de cette évolution. En 2025, elle se décline désormais en deux finitions : Lightweight Evo, uniquement en boîte manuelle 6 vitesses, et Performance, associée au moteur 3.0 L et à la boîte automatique 8 rapports. La première se distingue par une volonté claire de proposer une version plus radicale et orientée circuit.

La version Lightweight Evo adopte des réglages spécifiques du contrôle de suspension adaptative, un différentiel à glissement limité recalibré, des freins Brembo plus imposants (374×36 mm), des barres stabilisatrices renforcées et une direction assistée optimisée. Côté style, elle reçoit un nouvel aileron en fibre de carbone, un flap aérodynamique avant, et des jantes forgées 19 pouces noir mat.

L’intérieur suit la même philosophie : sièges sport en Alcantara, logo GR, ceintures rouges et ambiance typée pilotage. Le tout vise à offrir des sensations encore plus précises et viscérales, pour les puristes de la Supra. La finition Performance reste plus polyvalente et confortable, avec cuir, affichage tête haute, système audio JBL 12 haut-parleurs et pneus Michelin Pilot Super Sport.

Une offre plus cohérente, des tarifs ajustés pour 2025

Avec cette mise à jour, Toyota ajuste aussi ses tarifs pour 2025. Le GR Yaris débute désormais à 48 600 € (RZ + Touring Pack, boîte manuelle), soit une baisse significative par rapport à 2024. Le modèle RZ + Touring Pack Plus démarre à 51 000 €, et le sommet de gamme (boîte auto) est proposé à 54 000 €. Une offre également disponible en leasing Toyota Easy Plus dès 349 €/mois, incluant 4 ans de garantie et d’entretien.

La GR Supra, plus exclusive, n’a pas encore vu ses nouveaux tarifs publiés pour la France, mais la version Lightweight Evo devrait rester légèrement en dessous des 70 000 €, ce qui en fait une alternative très compétitive face à des modèles allemands plus onéreux.

Avec des modèles plus affûtés, mieux positionnés et toujours fidèles à l’esprit Gazoo Racing, la gamme GR 2025 confirme l’engagement de Toyota pour une automobile de passion, même à l’ère de l’électrification. Une ligne qui résiste, et qui plaît.