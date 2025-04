Ni SUV, ni berline : ce véhicule hybride atypique affiche une sobriété exemplaire de 5,1 l/100 km

Peugeot frappe fort en ce début de printemps 2025 avec une offre séduisante sur sa 408 Hybrid. Disponible à partir de 31 150 €, cette berline surélevée au design fastback représente une opportunité rare dans un marché où les prix ne cessent de grimper.

La Peugeot 408 combine des influences de SUV, de coupé et de berline pour séduire une clientèle en quête de nouveauté et de dynamisme. Cette offre, disponible en finition Allure, permet de s’offrir un modèle hybride léger moderne tout en profitant d’un tarif très compétitif, sans sacrifier ni style ni équipement.

Motorisation MHEV et performances équilibrées

Sous son capot, la Peugeot 408 Hybrid propose une motorisation hybride légère (MHEV) associant un moteur 1.2 turbo trois cylindres à un système électrique. Cette combinaison délivre 145 chevaux et 230 Nm de couple, offrant un comportement dynamique parfaitement adapté à une utilisation quotidienne.

En termes de performances, la 408 Hybrid atteint les 100 km/h en 9,4 secondes et peut filer jusqu’à 205 km/h. Grâce à l’assistance électrique, les relances sont plus franches, et la conduite urbaine gagne en douceur, notamment en situation de circulation dense. Un équilibre idéal pour ceux qui recherchent polyvalence et sobriété, sans passer à l’électrique pur.

Gamme Peugeot 408 Hybrid : modèles disponibles et tarifs 2025

La Peugeot 408 Hybrid se décline en plusieurs versions, combinant différentes puissances et niveaux d’équipements pour répondre aux besoins variés des conducteurs français. Voici les principales options proposées :

Modèle Motorisation Transmission Finitions disponibles Prix à partir de 408 Hybrid 136 e-DCS6 Hybride léger 136 ch Boîte automatique électrifiée e-DCS6 Allure, Allure Pack, GT 36 860 € TTC 408 HYBRID 180 e-EAT8 Hybride rechargeable 180 ch Boîte automatique électrifiée e-EAT8 Allure, Allure Pack, GT 44 760 € TTC 408 HYBRID 225 e-EAT8 Hybride rechargeable 225 ch Boîte automatique électrifiée e-EAT8 GT uniquement 51 060 € TTC

Équipements de série et confort à bord

La finition Allure, proposée dans cette offre, est généreusement équipée. Elle intègre notamment :

Jantes alliage de 17 pouces

Phares LED

Caméra de recul

Régulateur de vitesse adaptatif

Accès et démarrage sans clé

Sièges avant réglables en hauteur et en soutien lombaire

Climatisation automatique bi-zone

À l’intérieur, la Peugeot 408 mise sur la technologie avec :

Un combiné d’instrumentation numérique de 10 pouces

Un écran central tactile de 10 pouces, compatible Apple CarPlay et Android AutoLe tout dans une atmosphère épurée, moderne et orientée vers le confort de conduite.

Consommation maîtrisée et avantages écologiques

L’un des grands atouts de la Peugeot 408 Hybrid réside dans sa consommation maîtrisée. Elle affiche une moyenne de 5,1 l/100 km selon le cycle WLTP, un chiffre très compétitif pour une berline surélevée de ce gabarit.

De plus, grâce à sa motorisation MHEV, la 408 bénéficie de l’étiquette environnementale ECO en France, ouvrant droit à des avantages fiscaux et à des accès facilités dans les ZFE (Zones à Faibles Émissions). Une proposition intelligente pour concilier mobilité responsable, plaisir de conduite et maitrise du budget