Le pick-up Slate à 20 000 dollars propulse Jeff Bezos devant Elon Musk dans la course à l’électrique abordable

Alors que Tesla domine l’imaginaire collectif autour des pick-up électriques avec le Cybertruck, une nouvelle venue se faufile sur le terrain de l’électromobilité accessible. Il s’agit de Slate Auto, une jeune start-up américaine qui bénéficie d’un soutien de poids : Jeff Bezos lui-même, à travers son fonds d’investissement Bezos Expeditions.

La société se positionne avec une proposition très différente des mastodontes du secteur : créer un pick-up 100 % électrique, à un prix imbattable et au design volontairement épuré. Une stratégie qui pourrait bien redéfinir les règles du jeu dans un segment en pleine mutation.

Un pick-up électrique minimaliste à moins de 25 000 dollars

Le modèle proposé par Slate entend frapper fort là où ça compte : le prix. Affiché sous la barre des 25 000 dollars, ce pick-up promet une accessibilité sans précédent dans l’univers des véhicules électriques.

Mais ce tarif attractif ne vient pas sans parti pris. Le design du Slate est brut, rectiligne, presque utilitaire, avec une carrosserie sans artifices, dans la veine du style “brutalisme” qui séduit de plus en plus. À bord, l’intérieur est volontairement minimaliste, avec une approche sans superflu, pensée pour réduire les coûts de production sans compromettre l’usage.

Du côté technique, peu d’informations ont filtré, mais Slate indique viser une autonomie de 300 km et des performances adaptées à un usage quotidien et professionnel, en misant sur la légèreté et l’efficacité.

Personnalisation et modularité : une approche innovante

L’une des grandes forces du pick-up Slate réside dans sa modularité. Le véhicule est conçu pour évoluer selon les besoins de l’utilisateur, notamment grâce à des kits personnalisés permettant de le transformer en SUV.

Cette approche modulaire permettrait de réduire les coûts d’achat initiaux, tout en offrant une solution évolutive, selon que le véhicule soit destiné à un usage professionnel, familial ou même de loisir. Un concept encore rare dans l’automobile actuelle, qui s’apparente davantage à une vision technologique qu’à une stratégie marketing classique.

Cette flexibilité pourrait devenir un argument de poids pour conquérir des marchés comme l’Europe, où l’adaptabilité et la polyvalence sont de plus en plus recherchées.

Défis et perspectives sur le marché français

L’arrivée d’un tel véhicule sur le marché français ne se ferait pas sans obstacles. D’abord, l’homologation européenne impose des normes strictes en matière de sécurité, d’émissions (même pour les véhicules électriques), et d’équipements obligatoires.

Ensuite, bien que le prix annoncé soit très compétitif, il faudra voir à quel niveau se situera le tarif final une fois adapté aux exigences européennes, et après application des taxes locales et coûts logistiques.

Pourtant, si ces défis sont relevés, le pick-up Slate pourrait séduire une clientèle en quête d’alternatives électriques abordables, loin des prix astronomiques des modèles actuels. Un véhicule fonctionnel, simple, électrique et personnalisable : une formule qui, si elle tient ses promesses, pourrait changer la donne en France comme ailleurs.