La Formentor s’impose comme l’hybride rechargeable star avec son autonomie record de 119 km

Lancé comme premier modèle 100 % Cupra, le Formentor est devenu un pilier de la marque espagnole. Positionné entre le SUV compact et le coupé sportif, il combine ligne agressive, conduite dynamique et électrification raisonnée. Résultat : un succès commercial qui se confirme année après année, avec une version hybride rechargeable parmi les plus vendues en Europe.

Le Formentor e-Hybrid 2025 reprend les codes esthétiques qui ont fait son succès : capot sculpté, arches de roues élargies, jantes alliage jusqu’à 19 pouces et l’incontournable logo Cupra cuivré. Fabriqué à Martorell (près de Barcelone), il incarne à la fois le design latin et la technologie du groupe Volkswagen.

Deux versions hybrides rechargeables au programme

Pour 2025, le Cupra Formentor e-Hybrid est proposé en deux déclinaisons PHEV :

Une version de 204 chevaux , plus accessible et orientée polyvalence

, plus accessible et orientée polyvalence Une version plus musclée de 272 chevaux, pour ceux qui veulent concilier performance et sobriété

Dans les deux cas, on retrouve un moteur 1.4 TSI essence associé à un moteur électrique, le tout couplé à une boîte DSG à double embrayage. La transmission reste aux roues avant, mais le calibrage sport de la direction, des suspensions et de l’accélération assure des sensations de conduite dignes d’un modèle Cupra.

Le modèle de 272 ch affiche un 0 à 100 km/h en moins de 7 secondes, tout en restant sous les radars en matière d’émissions. Une double identité qui séduit aussi bien les amateurs de conduite que les entreprises soucieuses de leur image environnementale.

Jusqu’à 119 km d’autonomie électrique grâce à une batterie revue

La grande nouveauté de cette version 2025, c’est sa batterie. La capacité passe à 19,7 kWh, contre 12,8 kWh auparavant, ce qui permet au Formentor e-Hybrid d’atteindre jusqu’à 119 km d’autonomie 100 % électrique en cycle urbain, et environ 90 km en usage mixte WLTP.

Cela signifie que la majorité des trajets quotidiens peuvent être effectués sans consommer une goutte d’essence, à condition de recharger régulièrement. Le système permet la recharge sur borne AC jusqu’à 3,6 kW, avec un temps de charge complet estimé entre 3h30 et 5h selon l’installation.

La gestion de l’énergie est fluide, le passage entre thermique et électrique est quasiment imperceptible, et le conducteur peut sélectionner différents modes (e-Mode, Hybrid Auto, Battery Hold…) pour adapter le comportement du véhicule à ses besoins.

Prix en France et positionnement : un hybride rechargeable vraiment séduisant

En France, Cupra propose actuellement le Formentor e-Hybrid V en location longue durée (LLD) à partir de 299 €/mois sur 37 mois, avec un premier loyer de 4 000 € après déduction d’un bonus écologique de 1 000 € (soumis à conditions). Cette offre concerne le modèle :

Cupra Formentor e-Hybrid 204 ch V

Boîte automatique DSG

Motorisation hybride rechargeable

Couleur Noir Minuit

Le véhicule est doté de série de nombreux équipements : jantes alliage 18’’, feux full LED, écran tactile 12’’, Digital Cockpit, radar de recul, régulateur adaptatif, et aides à la conduite avancées.

Cette offre s’applique pour un forfait de 10 000 km/an. Elle est valable jusqu’à la fin juin 2025 et concerne les véhicules disponibles en stock. Il est également possible de configurer une version 272 ch ou une finition plus sportive (VZ), avec un surcoût mensuel adapté.

Hors LLD, le prix catalogue du Formentor e-Hybrid 204 ch débute à 46 320 € TTC. La version 272 ch commence autour de 53 000 €, selon la configuration.

À noter : il n’existe actuellement aucun bonus écologique national pour les hybrides rechargeables particuliers, mais certains avantages peuvent s’appliquer en entreprise ou via les aides régionales.

Ce positionnement tarifaire place le Formentor face à des rivaux comme le Peugeot 3008 Hybrid, le DS 7 E-Tense, ou encore le Lynk & Co 01, mais il reste l’un des seuls à conserver une identité vraiment sportive, avec un look racé, une assise basse, et une conduite engageante.

Ajoutez à cela une production locale en Espagne, une technologie éprouvée issue du groupe Volkswagen, une expérience de conduite électrifiée sans compromis, et vous obtenez un SUV PHEV qui mérite amplement sa place sur le podium des meilleures ventes du segment.