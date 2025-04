L’impossible équation résolue : un SUV hybride qui combine espace, économies et privilèges écologiques

En matière d’hybrides rechargeables, le marché européen n’a jamais été aussi actif. Toyota, Ford, Peugeot ou encore Hyundai dominent un segment devenu stratégique. Mais un acteur inattendu vient rebattre les cartes : MG, marque d’origine britannique passée sous pavillon chinois (groupe SAIC), propose avec son HS PHEV une formule aussi simple qu’ambitieuse : un SUV familial spacieux, puissant, bien équipé… à prix imbattable.

Lancé initialement en 2021, le MG HS PHEV revient en 2025 avec une offre commerciale agressive qui le repositionne au cœur du marché, avec une promesse qui risque de faire grincer des dents chez la concurrence : un SUV hybride rechargeable de 4,67 mètres avec 100 km d’autonomie électrique, proposé sans apport et assurance offerte la première année.

Un format de SUV familial à l’espace généreux

Première surprise, et non des moindres : le gabarit du MG HS PHEV. Avec ses 4,67 mètres de long, il se place à mi-chemin entre un Toyota RAV4 (4,60 m) et un Hyundai Santa Fe (4,78 m). Un format étonnamment grand dans cette catégorie de prix.

L’empattement généreux permet une excellente habitabilité arrière, avec une banquette réellement accueillante pour trois adultes, et un coffre de 451 litres, légèrement réduit en raison de la batterie, mais toujours suffisant pour un usage familial.

L’ensemble repose sur une présentation intérieure soignée, avec des matériaux agréables au toucher, un tableau de bord ergonomique et un grand écran central tactile. La qualité de fabrication progresse nettement par rapport aux premières générations de modèles MG, et le HS PHEV 2025 se rapproche aujourd’hui des standards européens en termes de finition.

272 ch sous le capot et jusqu’à 100 km en tout électrique

Techniquement, le HS PHEV est l’un des plus puissants du segment à ce niveau de prix. Il combine :

un moteur thermique 1.5 turbo essence de 142 ch

un moteur électrique de 183 ch

pour une puissance cumulée de 272 ch et 480 Nm de couple

Le tout est alimenté par une batterie lithium-ion de 21,4 kWh, ce qui permet une autonomie électrique de 100 km WLTP – un chiffre très élevé, comparable à celui d’un RAV4 Plug-in Hybrid, pourtant bien plus onéreux.

En usage réel, cela se traduit par 50 à 80 km d’autonomie électrique, soit largement de quoi couvrir la majorité des trajets quotidiens domicile-travail sans consommer une goutte d’essence. La batterie est rechargeable en environ 5 heures sur une prise domestique ou moins de 3 heures sur une borne de 7 kW.

La boîte automatique à 10 rapports assure une transition fluide entre les deux motorisations, et les performances sont tout à fait honnêtes pour un véhicule de ce poids : le 0 à 100 km/h est abattu en 6,9 secondes, ce qui le place au niveau d’un SUV compact sportif.

Une offre sans apport qui change la donne

​Le MG EHS PHEV 2025 se positionne comme une alternative compétitive sur le marché des SUV hybrides rechargeables en France. Proposé à partir de 37 990 € TTC pour la finition Comfort, et jusqu’à 41 290 € TTC pour la version Luxury avec intérieur beige, il offre un rapport qualité-prix attractif. En Location Longue Durée (LLD), les mensualités débutent à 399 € TTC/mois pour la finition Comfort, et 439 € TTC/mois pour la finition Luxury, sur 49 mois et 40 000 km, sans apport initial. ​

Au-delà de son tarif compétitif, le MG EHS PHEV se distingue par ses performances et son autonomie. Doté d’une motorisation hybride rechargeable combinant un moteur essence 1.5 turbo de 142 ch et un moteur électrique de 184 ch, il développe une puissance cumulée de 272 ch. Sa batterie de 21,4 kWh lui confère une autonomie en mode électrique de 100 km selon le cycle WLTP, et une consommation mixte de 0,5 l/100 km, avec des émissions de CO₂ de seulement 14 g/km. Ces caractéristiques, associées à une garantie constructeur de 7 ans ou 150 000 km, font du MG EHS PHEV un choix pertinent pour les conducteurs recherchant un SUV performant, économique et respectueux de l’environnement.​

un leasing sans apport initial

assurance tous risques incluse pendant un an

mensualités maîtrisées sur 49 mois

une garantie constructeur de 7 ans ou 150 000 km

Ce type d’offre est rarissime sur le marché du PHEV, où les mensualités dépassent souvent 400 € pour un modèle équivalent chez les marques généralistes. Ici, l’objectif est clair : démocratiser l’hybride rechargeable et capter un public familial sensible au budget, mais exigeant sur l’équipement.

Il est également à noter que le bonus écologique ne s’applique pas aux PHEV en 2025, mais la TVS réduite, la carte grise gratuite dans plusieurs régions et l’accès aux ZFE restent des arguments solides pour les professionnels et les particuliers.

Un équipement complet de série, sans supplément inutile

L’équipement de série du MG HS PHEV est également à la hauteur. La dotation comprend notamment :

un écran tactile de 10,1 pouces avec navigation

avec navigation la compatibilité Apple CarPlay et Android Auto

des sièges avant chauffants et électriques

et électriques le système d’aide à la conduite MG Pilot (freinage d’urgence, maintien dans la voie, régulateur adaptatif)

(freinage d’urgence, maintien dans la voie, régulateur adaptatif) une caméra 360°

un toit ouvrant panoramique (selon finition)

Le modèle n’a donc pas à rougir face aux standards européens, et se permet même de proposer davantage que certains concurrents affichés 10 000 € plus chers.

MG HS PHEV : un outsider devenu incontournable

Avec ce modèle, MG ne cherche pas simplement à exister. Il vise à dominer un créneau stratégique : celui des SUV familiaux électrifiés, entre 40 000 et 55 000 € chez les marques établies. Or, le HS PHEV débute autour de 38 000 € (hors promotions), avec une offre de LLD sans apport qui ramène la mensualité à un niveau très attractif.

En termes de gabarit, d’équipements, d’autonomie électrique et de rapport qualité-prix, le MG HS PHEV n’a quasiment aucun concurrent direct. Il s’adresse à ceux qui veulent un SUV hybride rechargeable sans compromis, sans apport, et sans renoncer à l’espace ou à la puissance