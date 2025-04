Le Qashqai reprend sa couronne : 190 ch d’hybridation unique pour le pionnier des SUV compacts

Il fut l’un des plus grands succès de Nissan en Europe, le pionnier du segment des SUV compacts, avant que la concurrence, toujours plus agressive, ne le pousse dans l’ombre. Mais le Nissan Qashqai n’a pas dit son dernier mot. En 2024, il revient avec une motorisation hybride inédite, bien décidée à reconquérir un marché désormais dominé par les modèles électrifiés.

Ce renouveau ne s’appuie pas uniquement sur son nom ou son design modernisé. C’est le choix technologique radical du système e-Power qui relance l’intérêt autour du modèle. À l’heure où de nombreux acheteurs restent hésitants face aux contraintes de la voiture électrique, le Qashqai propose une alternative intrigante : une conduite 100 % électrique… sans recharge.

Déjà bien établi sur certains marchés asiatiques, le Qashqai e-Power débarque désormais en France, prêt à séduire les conducteurs à la recherche d’un SUV compact confortable, efficient et exempt de stress lié à la recharge.

Une technologie hybride innovante : le système e-Power

Le cœur de cette nouvelle proposition réside dans le système hybride en série e-Power développé par Nissan. À la différence des hybrides classiques, où le moteur thermique et le moteur électrique se partagent la tâche de la propulsion, ici le moteur essence ne sert jamais à entraîner les roues. Il fonctionne uniquement comme générateur d’électricité, alimentant soit le moteur électrique principal, soit la batterie.

Concrètement, cela signifie que le Qashqai se conduit comme une voiture électrique : accélération instantanée, silence à bord, gestion fluide. Et surtout, pas besoin de le brancher. Le réservoir à essence suffit à alimenter le moteur thermique qui produit à son tour l’électricité nécessaire.

Le résultat ? Une puissance de 190 chevaux, un couple élevé disponible immédiatement, et une expérience de conduite qui se rapproche fortement d’un véhicule 100 % électrique. Ce système est particulièrement efficace en ville et sur routes secondaires, où les phases de décélération permettent à la batterie de se recharger par régénération.

Pour les utilisateurs sceptiques à l’idée de devoir gérer l’autonomie d’un VE ou de dépendre d’un réseau de recharge encore trop inégal, le Qashqai e-Power représente une solution pragmatique, sans compromis sur le confort ou la performance.

Design et équipements : modernité et confort au rendez-vous

Le Nissan Qashqai e-Power ne se contente pas d’innover sous le capot. Son design extérieur affirme un style plus moderne et plus affirmé que ses versions précédentes, avec des lignes acérées, une calandre imposante en V, et une signature lumineuse LED qui accentue son caractère dynamique.

À l’intérieur, le Qashqai surprend par la qualité de ses finitions et son ambiance résolument technologique. Le tableau de bord embarque un écran tactile de 12,3 pouces au rendu fluide, compatible avec Apple CarPlay et Android Auto. Selon la finition, on retrouve également un affichage tête haute, un système audio Bose, et une instrumentation 100 % numérique.

Côté confort, les sièges ergonomiques certifiés AGR, les multiples réglages électriques et les matériaux à la présentation soignée assurent une expérience agréable pour le conducteur comme pour les passagers. L’espace intérieur est généreux, et le coffre, bien que légèrement réduit par la batterie, reste très correct pour un SUV compact.

La version e-Power bénéficie également d’un arsenal complet d’aides à la conduite : régulateur adaptatif intelligent, maintien actif dans la voie, freinage d’urgence autonome, reconnaissance des panneaux… De quoi rendre la conduite plus sereine, en ville comme sur autoroute.

Le Nissan Qashqai e-Power face à la concurrence sur le marché français

Sur un marché français de plus en plus tourné vers l’électrification, le Qashqai e-Power joue une partition à part. Là où les concurrents proposent majoritairement des hybrides rechargeables ou des modèles 100 % électriques, Nissan mise sur une solution intermédiaire qui rassure.

Face à des modèles comme le Toyota C-HR hybride, le Peugeot 3008 Hybrid ou le Renault Austral E-Tech, le Qashqai se distingue par son approche unique : conduite électrique, zéro recharge. Il cible notamment les conducteurs urbains et périurbains qui veulent éviter la dépendance aux bornes, tout en bénéficiant des avantages de l’électrification.

Le défi, toutefois, reste le prix, légèrement plus élevé que les versions thermiques classiques, ainsi que la pédagogie nécessaire pour faire comprendre au grand public le fonctionnement du système e-Power. Car si son concept est innovant, il reste encore méconnu en dehors du cercle des passionnés.

Mais avec une technologie éprouvée, une montée en gamme évidente et une expérience utilisateur convaincante, le Qashqai e-Power a toutes les cartes en main pour reconquérir les cœurs sur le marché français.