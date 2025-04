Mazda MX-30 R-EV 2025 : le SUV qui redonne vie au moteur rotatif

Mazda ne fait rien comme tout le monde, et le prouve une fois encore avec le MX-30 R-EV 2025. Ce SUV compact au design soigné cache une motorisation hybride rechargeable unique sur le marché : un moteur électrique principal, associé à un moteur essence rotatif agissant comme prolongateur d’autonomie. Une solution technique innovante qui rappelle les expérimentations passées de la marque avec les moteurs Wankel, tout en répondant aux enjeux actuels de mobilité.

À mi-chemin entre voiture électrique et thermique, le MX-30 R-EV permet de rouler 100 % en électrique sur les trajets courts, tout en assurant la tranquillité d’esprit sur les longues distances. Ce positionnement hybride malin lui confère la précieuse étiquette “Zéro” de la DGT espagnole, tout en évitant les contraintes des électriques pures, notamment en matière d’autonomie et de recharge.

Performances et autonomie : le choix de l’équilibre

Sous le capot, le Mazda MX-30 R-EV embarque un moteur électrique de 170 ch (260 Nm), alimenté par une batterie de 17,8 kWh. Celle-ci lui permet de parcourir jusqu’à 85 km en mode 100 % électrique selon le cycle WLTP, une autonomie parfaitement adaptée aux trajets urbains et périurbains. Lorsque la batterie est vide, un moteur rotatif essence de 75 ch prend le relais, non pas pour entraîner les roues, mais pour recharger la batterie en continu, prolongeant ainsi l’autonomie globale.

La consommation mixte est annoncée à seulement 1 l/100 km, avec des émissions de CO₂ à 0 g/km tant que le véhicule fonctionne en électrique. Côté recharge, le MX-30 R-EV accepte jusqu’à 11 kW en courant alternatif (AC) et 36 kW en courant continu (DC), de quoi regagner rapidement de l’autonomie. Avec un 0 à 100 km/h en 9,1 secondes, les performances sont suffisantes pour une conduite dynamique, sans renier l’ADN urbain du modèle.

🔧 Fiche technique – Mazda MX-30 R-EV 2025 Dimensions 4 395 mm (L) × 1 795 mm (l) × 1 555 mm (h) Poids 1 853 kg Motorisation – Électrique 170 ch, 260 Nm Motorisation – Rotatif essence (générateur) 75 ch, 116 Nm Batterie 17,8 kWh Autonomie électrique (WLTP) 85 km Consommation mixte (WLTP) 1 l/100 km Émissions de CO₂ 0 g/km Accélération (0-100 km/h) 9,1 s Transmission Automatique Recharge – AC Jusqu’à 11 kW Recharge – DC Jusqu’à 36 kW Malus écologique Aucun (étiquette DGT “Zéro”)

Fonctionnement du moteur rotatif dans le MX-30 R-EV

Le Mazda MX-30 R-EV 2025 repose sur une architecture hybride rechargeable originale : un moteur électrique principal de 170 ch propulse le véhicule, tandis qu’un petit moteur rotatif essence joue uniquement le rôle de générateur d’énergie. Ce moteur rotatif n’entraîne jamais directement les roues. Il fonctionne de façon optimisée et indépendante, uniquement pour recharger la batterie lorsque celle-ci est vide, prolongeant ainsi l’autonomie sans dépendre d’une prise.

Ce choix technique permet de conserver les avantages d’un véhicule électrique (zéro émission locale, silence, réactivité) tout en éliminant l’angoisse de l’autonomie. Compact, léger et capable de tourner à régime constant, le moteur rotatif est parfaitement adapté à ce rôle de générateur. Mazda fait ainsi revivre cette technologie emblématique d’une manière plus sobre, efficiente et respectueuse des normes actuelles.

Intérieur et usage au quotidien

Le Mazda MX-30 R-EV mise sur un intérieur à la fois moderne et chaleureux. Fidèle à la philosophie de la marque, l’habitacle intègre des matériaux durables, dont du liège sur la console centrale, un clin d’œil au passé de Mazda et un engagement vers une production plus responsable. L’ensemble est soigné, épuré, avec une instrumentation numérique de 7 pouces et un écran multimédia central de 8,8 pouces, compatible avec Apple CarPlay et Android Auto.

Les places avant sont généreuses, tandis que les places arrière, accessibles via des portes antagonistes, offrent un bon compromis pour un usage quotidien. Le coffre de 350 litres peut atteindre 1 155 litres une fois les sièges rabattus, ce qui le rend suffisamment polyvalent pour un usage familial léger ou les escapades du week-end. En ville, le format compact du véhicule (4,39 m de long) et ses assistances à la conduite en font un allié idéal.

Prix, finitions et positionnement sur le marché

Le Mazda MX-30 R-EV 2025 est proposé à partir de 38 050 €, dans sa finition d’entrée de gamme Prime-Line. La version haut de gamme, Edition R, atteint 45 150 €, justifiée par un équipement complet et un style plus affirmé. Le modèle reste éligible au bonus écologique et à la prime à la conversion, sous réserve de conditions, ce qui peut alléger la facture de plusieurs milliers d’euros.

Face à la concurrence, le MX-30 R-EV se distingue par son originalité technique. Là où d’autres hybrides rechargeables s’en tiennent à un moteur thermique classique, Mazda fait le pari du moteur rotatif comme prolongateur. Un choix audacieux, destiné à ceux qui veulent rouler propre sans renoncer à la liberté des longues distances. En misant sur l’intelligence plutôt que la puissance brute, le MX-30 R-EV s’impose comme une alternative raffinée et responsable dans la jungle des SUV urbains.