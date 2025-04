Le SUV hybride 7 places qui change la donne : même prix que le diesel avec coffre géant

Le Kia Sorento PHEV s’impose comme un modèle à part sur le segment très convoité des grands SUV familiaux. Sous le capot, sa motorisation hybride rechargeable développe 265 chevaux et s’associe à une transmission intégrale de série, garantissant à la fois des accélérations franches et une excellente motricité sur tous types de routes. Ce cocktail de puissance et de sécurité ne se fait pourtant pas au détriment de la consommation, bien au contraire.

Grâce à l’apport du moteur électrique, le Sorento PHEV peut évoluer en silence sur de courtes distances et réduire drastiquement sa consommation de carburant lors des trajets mixtes. Cette technologie permet à Kia de proposer un SUV performant, dynamique et adapté à une utilisation polyvalente, sans renoncer à la sobriété.

Le Sorento PHEV s’adresse aux familles actives : celles qui veulent de la puissance pour les départs en vacances, de la sérénité sur routes mouillées… mais aussi un véhicule respectueux de l’environnement au quotidien.

Une autonomie électrique taillée pour le quotidien

Le véritable atout du Sorento PHEV se trouve dans sa capacité à parcourir jusqu’à 57 kilomètres en mode 100 % électrique (cycle WLTP). De quoi couvrir la majorité des déplacements urbains et périurbains, les trajets domicile-travail ou encore la conduite en centre-ville sans la moindre émission polluante.

Cette autonomie rend le Sorento PHEV particulièrement pertinent pour ceux qui souhaitent réduire leur dépendance aux carburants fossiles, sans sacrifier la liberté offerte par un moteur thermique pour les longs trajets. La recharge s’effectue facilement à domicile ou sur borne publique, optimisant ainsi la gestion de l’énergie au quotidien.

Le passage de l’électrique à l’hybride se fait en toute transparence pour le conducteur, qui bénéficie à la fois du silence, de la réactivité et de la douceur de la propulsion électrique, tout en profitant de la polyvalence d’un grand SUV familial.

Volume record et habitabilité 7 places

L’un des atouts majeurs du Kia Sorento PHEV réside dans son habitabilité exceptionnelle. Grâce à une conception intelligente, le modèle conserve sept vraies places, sans sacrifier le confort ni l’espace aux jambes pour les passagers du troisième rang. Une rareté sur le marché des hybrides rechargeables, souvent limités à cinq places ou à des configurations moins accueillantes.

Côté coffre, le Sorento fait encore mieux : jusqu’à 902 litres de volume de chargement en configuration cinq places, un chiffre qui le place parmi les meilleurs de sa catégorie. Valises, poussettes, équipements sportifs ou sacs de voyage, tout trouve sa place sans compromis.

À bord, l’ambiance est clairement premium : double écran panoramique de 24 pouces, sièges chauffants et ventilés, système audio Bose®, rangements astucieux… Kia soigne l’expérience à tous les niveaux, tant pour le conducteur que pour les passagers. Un véhicule pensé pour les familles nombreuses, sans rien perdre en standing.

Une alternative sérieuse aux SUV diesel premium

Avec sa technologie hybride rechargeable, ses prestations haut de gamme, et un prix d’entrée compétitif (à partir de 657 €/mois en LLD), le Kia Sorento PHEV s’affiche comme une véritable alternative aux SUV diesel du segment supérieur. Il offre plus d’autonomie électrique que nombre de ses rivaux, un niveau d’équipement généreux et surtout, un coût d’usage inférieur sur les trajets quotidiens grâce à sa motorisation électrifiée.

Face à des modèles comme le Peugeot 5008 ou le Skoda Kodiaq en diesel, le Sorento avance une proposition plus écologique, sans compromis sur la performance ni sur l’espace. Pour les automobilistes prêts à franchir le pas de l’électrification sans renoncer à leurs besoins familiaux, le Sorento PHEV apparaît comme un choix malin, moderne et durable.