La perle italo-espagnole méconnue : cette citadine ECO qui défie les standards de consommation

Longtemps cantonnée au marché italien, la Lancia Ypsilon signe son grand retour avec une ambition élargie : séduire les citadins européens à la recherche d’un véhicule élégant, économique et adapté à la vie urbaine moderne. Ce modèle marque une nouvelle ère pour Lancia, à la fois plus technologique et en phase avec les normes environnementales actuelles.

Entièrement repensée, la nouvelle Ypsilon conserve l’ADN chic et raffiné de la marque, mais adopte une plateforme modernisée et une motorisation hybride légère. Assemblée en Espagne, elle capitalise sur une fabrication européenne tout en mettant en avant le charme intemporel du design italien.

Avec des lignes douces mais affirmées, une face avant élégante et des proportions compactes parfaitement taillées pour la ville, la Ypsilon 2025 coche toutes les cases de la citadine premium accessible. Un modèle pensé pour celles et ceux qui veulent rouler différent… sans exploser leur budget.

Une offre d’avril qui mise sur l’accessibilité et le style

Lancia frappe fort ce mois-ci avec une offre tarifaire particulièrement agressive : la nouvelle Ypsilon est proposée à partir de 21 101 €, un prix qui comprend déjà les frais de mise à la route. Pour ceux qui préfèrent une mensualité douce, la marque affiche une offre de financement dès 150 €/mois, rendant l’élégance italienne plus abordable que jamais.

Trois finitions sont au catalogue :

Finition Motorisation Transmission Prix TTC Ypsilon 1.2 MHEV (Hybride léger) Manuelle 24 500 € Ypsilon 1.2 MHEV (Hybride léger) Automatique 25 500 € Ypsilon LX 1.2 MHEV (Hybride léger) Automatique 26 500 € Ypsilon Électrique Automatique 34 800 €

Chaque version est pensée pour un usage urbain fluide et élégant. Lancia cible ici une clientèle qui cherche un véhicule pratique au quotidien, mais qui ne veut pas renoncer à l’image, au confort ni à la connectivité.

Une motorisation hybride légère pensée pour la ville

Sous le capot, la nouvelle Lancia Ypsilon 2025 embarque une motorisation hybride légère composée d’un moteur essence 1.2 MHEV de 110 chevaux, couplé à une transmission automatique. Ce système permet une conduite fluide et réactive en ville tout en réduisant significativement la consommation de carburant.

Affichant une consommation mixte de 4,5 l/100 km selon le cycle WLTP, la Ypsilon bénéficie également de l’étiquette environnementale ECO, un avantage non négligeable en milieu urbain. Elle permet l’accès aux zones à faibles émissions (ZFE) et ouvre droit à des avantages fiscaux ou des aides à l’achat selon les régions.

Cette configuration technique est parfaitement calibrée pour un usage citadin : silencieuse à bas régime, souple en relances, et surtout économe en carburant. Loin des gros SUV énergivores, la Ypsilon 2025 incarne une mobilité urbaine chic, efficace et responsable.

Technologie et confort : le retour premium d’un modèle urbain

Lancia n’a pas seulement soigné le style de sa Ypsilon 2025 : elle a aussi mis l’accent sur le confort à bord et la technologie embarquée. Dès la version intermédiaire, on retrouve un système multimédia avec écran tactile, compatible Apple CarPlay et Android Auto, ainsi qu’une interface intuitive pensée pour un usage quotidien.

Côté sécurité, le véhicule intègre des aides à la conduite essentielles :

freinage autonome d’urgence,

alerte de franchissement de ligne,

assistance au maintien de voie.

La version LX Auto, au sommet de la gamme, apporte une ambiance encore plus raffinée avec des matériaux haut de gamme, des détails chromés, et un niveau d’insonorisation amélioré, tout en conservant les dimensions compactes idéales pour les centres-villes.

Lancia réussit ici un subtil mélange entre tradition et modernité. En alliant élégance italienne, praticité quotidienne et innovation technologique, la Ypsilon 2025 se positionne comme une alternative hautement désirable aux citadines classiques du marché