Genesis, la marque premium de Hyundai, frappe un grand coup au Salon de New York 2025 avec le dévoilement du X Gran Equator, un concept-car à la croisée des mondes. Ni SUV classique, ni berline surélevée, ce véhicule incarne une nouvelle philosophie du grand tourisme tout-terrain, résolument tournée vers l’électrification et le design émotionnel.

Pensé pour accueillir quatre passagers dans un confort maximal, le X Gran Equator veut conjuguer le raffinement d’un véhicule de luxe avec les capacités d’un 4×4 d’aventure. Une ambition rare dans le monde des SUV haut de gamme, souvent plus orientés vers la route que vers l’exploration.

Tout, dans ce concept, évoque le voyage libre et premium : position de conduite surélevée, hayon en deux parties, jantes tout-terrain, et même des éléments techniques suggérant une transmission intégrale. Une sorte de Range Rover version coréenne et futuriste, sans moteur thermique, mais avec beaucoup de caractère.

Un design qui bouscule les codes du SUV classique

Le Genesis X Gran Equator casse les formats habituels. Sa silhouette allongée, sa ligne de toit fuyante et son capot démesuré évoquent plus un break surélevé qu’un SUV traditionnel. Mais ses arches de roues massives, sa garde au sol importante et ses jantes beadlock de 24 pouces affirment clairement son intention d’aller au-delà du bitume.

La face avant arbore une double signature lumineuse à LED — un code désormais propre à Genesis — tandis que l’arrière étonne avec un hayon à ouverture en deux parties, aussi élégant que fonctionnel. Ce mélange de codes stylistiques contradictoires donne naissance à un objet automobile inattendu, mais cohérent dans son audace.

Plus qu’un simple exercice de style, le X Gran Equator semble vouloir réinventer la manière dont on perçoit le SUV de luxe du futur : non pas comme un symbole statique de statut social, mais comme un véhicule mobile et explorateur, capable de sortir des sentiers battus sans renoncer à son élégance.

Un habitacle inspiré de la photographie vintage

À bord, Genesis a pris le contre-pied de la tendance actuelle aux écrans démesurés et aux interfaces numériques omniprésentes. Le X Gran Equator fait le pari du minimalisme fonctionnel, sans renoncer au style. L’élément central du tableau de bord ? Quatre cadrans circulaires au design inspiré des appareils photo argentiques, affichant les informations essentielles au conducteur.

Ce clin d’œil rétro s’accompagne d’une vraie réflexion sur l’usage : pas de surcharge visuelle, mais une ambiance calme et maîtrisée. Les sièges avant pivotants, les multiples toits ouvrants et les espaces de rangement modulables témoignent d’une volonté de créer un habitacle flexible, chaleureux, prêt à accueillir aussi bien les longs trajets que les moments de pause.

Genesis montre ici qu’un intérieur de SUV haut de gamme peut être à la fois luxueux et épuré, sans verser dans l’ostentation. Le X Gran Equator propose ainsi une nouvelle lecture du luxe automobile, axée sur le confort d’usage, la sensorialité et la réinvention des codes.

Une électrification évidente, mais encore mystérieuse

Côté technique, Genesis reste discret. Aucun chiffre officiel n’a été communiqué concernant la motorisation, l’autonomie, ou les performances du concept. Pourtant, l’absence de calandre traditionnelle, l’aérodynamisme marqué de la carrosserie, et bien sûr l’absence d’échappements, laissent peu de place au doute : le X Gran Equator est entièrement électrique.

Tout porte à croire que Genesis prépare un futur modèle de série basé sur ce concept, probablement reposant sur la plateforme e-GMP du groupe Hyundai. On peut imaginer deux moteurs, une transmission intégrale, et une autonomie de plus de 500 km, en phase avec les standards du segment.

Mais au-delà des chiffres, ce qui frappe, c’est la vision que propose Genesis : celle d’un SUV électrique, élégant, explorateur, capable de combiner haute technologie, design soigné et capacités tout-terrain. Une forme de grand tourisme électrique de nouvelle génération, pensée pour ceux qui veulent voyager loin… et autrement.