Volkswagen lève le voile sur le futur SUV électrique Cupra avant sa présentation à Shanghai

Volkswagen aime cultiver le mystère, surtout lorsqu’il s’agit de modèles stratégiques. C’est dans cette veine que le constructeur allemand a dévoilé les premières images de son prochain SUV électrique, baptisé ID.EVO, à quelques jours de sa présentation officielle prévue le 22 avril au Salon de l’automobile de Shanghai.

Le teaser, diffusé avec parcimonie, ne révèle que des lignes de lumière parcourant la carrosserie du véhicule, un aileron arrière proéminent, et des piliers A et B assombris, laissant volontairement planer le doute sur le design final. Cette mise en scène énigmatique suscite déjà l’intérêt des passionnés de voitures électriques et des observateurs du marché chinois.

L’ID.EVO s’annonce comme un SUV haut de gamme, à cheval entre l’élégance allemande et l’audace stylistique propre aux modèles destinés à séduire les conducteurs chinois, de plus en plus exigeants sur l’aspect visuel.

L’influence CUPRA dans un design exclusif pour la Chine

Ce nouveau modèle n’est pas sans rappeler un autre véhicule bien connu : le CUPRA Tavascan. En effet, l’ID.EVO partage une forte parenté esthétique avec l’ID.UNYX, un SUV déjà commercialisé en Chine, qui n’est autre qu’une version adaptée du Tavascan sous l’écusson Volkswagen.

Le style du prototype s’inscrit dans une tendance affirmée : des lignes tendues, une signature lumineuse continue, et une présence visuelle musclée, autant d’éléments qui confèrent au modèle une identité dynamique et premium. Cette approche n’est pas anodine : le design joue un rôle clé dans l’acte d’achat en Chine, où l’apparence d’un véhicule reflète souvent le statut de son propriétaire.

Conçu par Volkswagen Anhui, la coentreprise de la marque dédiée à l’électrique en Chine, l’ID.EVO a été pensé exclusivement pour ce marché, avec une orientation résolument locale dans le choix des finitions, du gabarit, et même du nom.

Une fiche technique encore secrète mais prévisible

Si Volkswagen reste pour l’instant discret sur les caractéristiques techniques de son ID.EVO, plusieurs indices permettent d’anticiper ses spécifications. Le modèle pourrait en effet reposer sur la même base technique que l’ID.UNYX, qui propose déjà deux versions : une propulsion de 230 chevaux et une transmission intégrale développant 335 chevaux.

La batterie devrait être une 82,4 kWh, déjà éprouvée sur d’autres modèles du groupe, permettant une autonomie estimée à 621 km selon le cycle chinois CLTC. De quoi rassurer les acheteurs en quête de performances fiables et d’une bonne autonomie, critères incontournables sur un marché très concurrentiel.

Volkswagen pourrait aussi apporter quelques ajustements pour distinguer l’ID.EVO du reste de la gamme, que ce soit au niveau du système d’infodivertissement, des aides à la conduite, ou encore via une personnalisation accrue, en accord avec les attentes du public chinois.

Volkswagen mise sur la Chine pour son avenir électrique

Ce modèle s’inscrit dans une stratégie claire : consolider la présence de Volkswagen en Chine, un marché qui représente à la fois un défi et une opportunité colossale. En s’appuyant sur Volkswagen Anhui, la marque peut désormais concevoir des véhicules taillés sur mesure pour les goûts locaux, tout en accélérant sa transition vers l’électrique.

Avec des modèles comme l’ID.UNYX ou désormais l’ID.EVO, Volkswagen entend combiner savoir-faire allemand et créativité chinoise, misant sur des designs percutants et des technologies éprouvées. Le tout dans une enveloppe qui vise sans complexe le segment premium du marché.

La présentation officielle du prototype à Shanghai pourrait bien marquer un tournant stratégique pour le groupe, qui semble vouloir affirmer sa nouvelle identité électrique dans l’Empire du Milieu. Et si ce n’est pas en Europe que l’on découvrira en premier les modèles les plus audacieux de Volkswagen, c’est bien parce que la Chine est désormais le terrain d’expérimentation le plus compétitif au monde pour l’automobile de demain.