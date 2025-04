Toyota GR Yaris Evolution : la bombe de poche s’affine sans chercher plus de puissance mais plus de plaisir

La Toyota GR Yaris n’avait déjà rien d’une citadine docile, et cette version Evolution ne fait que renforcer son ADN de bête de rallye. Dérivée directement de l’expérience en WRC, cette évolution 2025 intègre des optimisations techniques ciblées, pensées pour les conducteurs exigeants, qu’ils soient amateurs de trackdays ou puristes de la conduite sportive.

Esthétiquement, peu de changements au premier regard, mais chaque détail a été peaufiné. Le regard reste acéré, les lignes musclées. Ce qui change, c’est ce qu’on ne voit pas tout de suite : une direction recalibrée, des suspensions spécifiques avec réglages compétition, et un ensemble châssis-mécanique encore plus affûté. Il ne s’agit pas d’un restylage : c’est une optimisation de fond, fidèle à l’esprit de perfectionnisme qui anime le département Gazoo Racing.

Cette version Evolution s’adresse à un public averti, amateur de sensations mécaniques pures, prêt à vivre une expérience de pilotage sans filtre.

Des performances toujours au rendez-vous

Sous le capot, le célèbre 3 cylindres 1.6 turbo, élu parmi les moteurs les plus puissants de sa catégorie, reste en place mais bénéficie d’un couple légèrement augmenté. Toujours affichée à 280 ch, la puissance brute reste la même, mais la réponse à l’accélérateur est plus vive, notamment grâce à une gestion électronique revue et un rapport poids/puissance optimisé.

La GR Yaris Evolution bénéficie aussi d’un travail sur la direction assistée électrique, désormais plus directe et plus réactive, pour un ressenti encore plus fidèle entre les mains et les roues. Côté liaisons au sol, les amortisseurs sont spécifiques, avec une calibration proche de celle des modèles de course, offrant un meilleur contrôle en virage et une stabilité renforcée à haute vitesse.

Au volant, le comportement est plus pointu, moins permissif, mais aussi plus gratifiant. Le châssis accepte les hautes vitesses, les appuis violents, et offre une précision rarement atteinte dans cette catégorie. La GR Yaris Evolution ne se dompte pas à moitié : elle exige et récompense en retour.

Un intérieur repensé pour une expérience de conduite optimale

À l’intérieur, la GR Yaris Evolution adopte une présentation plus orientée compétition que jamais. Le nouveau volant, plus petit et plus épais, est directement dérivé de celui utilisé sur la Yaris WRC, et renforce l’impression de piloter une machine de course homologuée pour la route. Il offre une prise en main plus ferme, avec des matériaux plus adhérents et une meilleure communication des sensations.

Le combiné d’instruments reste numérique mais a été optimisé pour une lecture plus claire, en particulier lors d’une conduite sportive. Les sièges baquets, toujours aussi enveloppants, assurent un excellent maintien latéral, tandis que certains éléments d’habillage — inserts, pédalier ou boutons — trahissent leur inspiration rallye, en privilégiant l’ergonomie et la réactivité à la décoration.

Pas de luxe inutile ici : la GR Yaris Evolution va à l’essentiel. Les amateurs de sport automobile apprécieront l’ambiance radicale, la position de conduite ultra-basse, et l’agencement qui favorise la concentration sur une seule chose : le pilotage pur.

Une aérodynamique inspirée de la compétition

Dernier volet de cette évolution : l’aérodynamique. Toyota n’a pas opté pour un kit exubérant, mais pour une série de modifications subtiles mais efficaces. À commencer par de nouvelles prises d’air, un diffuseur retravaillé et des éléments de soubassement optimisés, tous pensés pour améliorer la stabilité à haute vitesse et la gestion thermique.

La lame avant a été revue pour générer plus d’appui sans pénaliser la garde au sol, et les bas de caisse élargis participent à la canalisation du flux d’air vers l’arrière. Ces évolutions ont été testées en condition réelle sur des bases proches de celles du championnat du monde des rallyes, assurant une efficacité fonctionnelle, pas juste esthétique.

Le résultat est un comportement plus stable à l’approche des vitesses élevées, mais aussi une voiture plus rivée au sol en appui, qui transmet encore mieux les intentions du pilote. Bref, une GR Yaris plus aéro, mais toujours fidèle à son format explosif.