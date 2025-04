Le SUV électrique Huawei Aito M8 enflamme la Chine avec 100 000 clients potentiels

Le Aito M8 ne fait pas dans la discrétion. Avec ses 5,19 mètres de long, 2 mètres de large et 1,8 mètre de haut, ce SUV électrique de nouvelle génération incarne le haut de gamme version chinoise : de l’espace, de la puissance et de la technologie à tous les étages.

Deux configurations sont proposées : 5 places ou 6 places (2+2+2), avec une habitabilité royale sur toutes les rangées et un volume de coffre généreux. Ce format XXL vise clairement les familles modernes et les professionnels premium, qui souhaitent un véhicule spacieux sans compromis.

Hybride série, 526 chevaux et jusqu’à 310 km en 100 % électrique

Le Aito M8 n’est pas un VE traditionnel. Il adopte un système à autonomie étendue : deux moteurs électriques alimentent les roues (4×4) et un moteur essence 1.5 turbo sert uniquement de générateur d’électricité.

Résultat :

Puissance combinée : 526 ch

: 526 ch Accélération dynamique , proche des SUV thermiques V6

, proche des SUV thermiques V6 Autonomie électrique : jusqu’à 310 km (CLTC) avec la batterie 52 kWh

: jusqu’à (CLTC) avec la batterie 52 kWh Recharge rapide possible, mais pas de dépendance immédiate à l’infrastructure

Deux tailles de batterie sont disponibles : 36 et 52 kWh, adaptées aux différents usages. Ce choix technique rassure les utilisateurs frileux du 100 % électrique, tout en offrant une vraie conduite zéro émission sur les trajets quotidiens.

Huawei à bord : une expérience utilisateur digne d’un salon numérique

L’un des points clés du Aito M8 est son intégration technologique signée Huawei. On retrouve :

Trois grands écrans digitaux , couvrant le tableau de bord

, couvrant le tableau de bord Éclairage d’ambiance intelligent et configurable

et configurable Système d’assistance à la conduite avancée avec LiDAR intégré

Commande vocale et IA embarquée (HarmonyOS Inside)

Le conducteur et les passagers profitent d’une expérience embarquée ultra connectée, avec une interface fluide, tactile, réactive, et entièrement personnalisable. Le tout dans un habitacle raffiné, avec matériaux premium et ambiance soignée.

Plus de 100 000 réservations et un lancement 100 % réussi

Depuis l’ouverture des précommandes le 6 mars 2025, le Aito M8 a déjà enregistré plus de 100 000 réservations sur le marché chinois. Un chiffre impressionnant pour un véhicule haut de gamme, dont le tarif démarre à environ 47 000 € (conversion du yuan).

Ce succès est porté par :

La notoriété croissante de Huawei dans l’univers automobile

La confiance dans la technologie chinoise haut de gamme

La demande toujours forte pour les SUV familiaux électrifiés

Et une communication agressive sur les réseaux et plateformes digitales

Le Aito M8, un SUV XXL qui pourrait voir plus loin que la Chine

Le Aito M8 coche toutes les cases du SUV électrique premium version 2025 : autonomie confortable, conduite électrique sans stress, technologie poussée, et positionnement tarifaire stratégique.

Si pour l’instant Huawei et Seres se concentrent sur le marché intérieur, la question d’une exportation vers l’Europe ou le Moyen-Orient n’est plus taboue, tant les fondamentaux sont solides. Reste à convaincre sur le terrain de la notoriété, du SAV et de l’image de marque, où des acteurs comme Tesla ou BMW conservent une longueur d’avance.

Mais une chose est sûre : le Aito M8 prouve que la Chine ne se contente plus de copier, elle innove à grande échelle… et à grande vitesse.