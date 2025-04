Puissance record sous une appellation façon IKEA : Le V12 le plus extrême jamais installé dans une voiture de série

La marque danoise Zenvo Automotive, connue pour ses créations ultra-exclusives, fait une entrée fracassante dans le cercle très fermé des hypercars extrêmes avec un modèle au nom poétique et à la mécanique mythologique : Aurora.

Présentée comme le projet le plus ambitieux de Zenvo à ce jour, l’Aurora associe une architecture hybride avec un design sculptural, des performances de supercar ultime, et surtout un moteur V12 conçu pour marquer l’histoire.

Le nom du moteur, Mjølner, est une référence directe au marteau de Thor. Un clin d’œil assumé à la puissance brute, mais aussi au génie d’ingénierie qui se cache derrière ce monstre mécanique.

Mjølner : 1 250 ch d’ingénierie, 4 turbos et une combustion futuriste

Le cœur de l’Aurora, c’est ce V12 6,6 litres quadri-turbo développé en partenariat avec Mahle Powertrain. Un moteur thermique pur, sans électrification directe, qui délivre 1 250 chevaux à lui seul. Un chiffre jamais atteint par un V12 homologué route.

Mais le plus impressionnant, c’est la technologie embarquée : le moteur intègre un système d’allumage par jet innovant, créant plusieurs points d’ignition simultanés dans la chambre de combustion. Résultat : une combustion plus efficace, plus propre, et plus conforme aux futures normes d’émission.

Ce moteur V12 n’est pas seulement une déclaration de puissance, c’est une vitrine technologique, pensée pour résister à la transition écologique sans renier les sensations mécaniques.

Deux versions, deux philosophies : Agil pour la piste, Tur pour la route extrême

La Zenvo Aurora se décline en deux versions, chacune pensée pour un usage très spécifique :

🔸 Aurora Agil

Propulsion arrière

V12 + 1 moteur électrique

1 450 ch et 1 400 Nm

0 à 100 km/h en 2,5 s , Vmax : 365 km/h

, Vmax : Poids réduit, orientation piste, châssis affûté

🔸 Aurora Tur

Transmission intégrale

V12 + 3 moteurs électriques (un à l’arrière, deux à l’avant)

1 850 ch et 1 700 Nm

0 à 100 km/h en 2,3 s , Vmax : 451 km/h

, Vmax : Hypercar polyvalente mais radicale, taillée pour pulvériser les records

Chaque version repose sur une monocoque en carbone ultraléger, avec une aérodynamique évolutive et des suspensions inspirées de la F1. Zenvo ne cherche pas à rivaliser avec Ferrari ou Bugatti. Il veut créer l’hypercar ultime selon ses propres règles.

Une rareté à 2,6 millions d’euros : production ultra-limitée et livraisons dès 2026

Pour préserver l’exclusivité du modèle, seulement 100 unités seront produites, 50 Agil et 50 Tur. Chaque exemplaire sera configurable sur mesure, à travers un processus de personnalisation extrême réservé à une poignée de clients triés sur le volet.

Le prix d’entrée est fixé à 2,6 millions d’euros, hors options. Les premières livraisons sont attendues en 2026, avec un carnet de commandes déjà en cours de remplissage.

Avec l’Aurora, Zenvo prouve que la passion de la performance mécanique n’est pas morte. Ce V12 quadri-turbo ne résiste pas à l’époque : il la transcende. Et s’il a un nom de meuble IKEA, il est tout sauf plat