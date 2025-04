Percée révolutionnaire : La Chine promet de recharger les voitures électriques en 5 minutes et menace l’hydrogène

Longtemps présentée comme un compromis imparfait, la voiture électrique a connu une évolution fulgurante. Mais c’est désormais la Chine qui donne le tempo technologique, et ce, à très grande vitesse.

Alors que l’Europe débat encore du déploiement des bornes et que l’hydrogène peine à s’imposer, les constructeurs chinois sortent les grands moyens. Objectif : rendre les véhicules à batterie plus rapides à recharger que ceux à essence, tout en augmentant leur autonomie et leur durée de vie.

Avec des plateformes capables d’encaisser plus de 1 000 kW de puissance et des batteries qui tiennent 50 ans, les contraintes techniques qui freinaient l’adoption de masse pourraient bientôt appartenir au passé.

5 minutes pour 400 km : BYD dévoile une technologie de recharge fulgurante

C’est BYD, leader de l’électrique en Chine, qui frappe le plus fort. Avec sa nouvelle Super e-Platform, le constructeur promet 400 km d’autonomie en 5 minutes de recharge. Une performance rendue possible par une architecture capable d’absorber jusqu’à 1 000 kW, bien au-delà des standards européens actuels (généralement limités à 350 kW).

Les premiers modèles concernés seront la Han L et la Tang L, deux berlines haut de gamme, qui inaugureront aussi un nouveau réseau de bornes. BYD prévoit plus de 4 000 stations haute puissance, avec des pics jusqu’à 1 360 kW par point de charge. De quoi réduire à néant l’angoisse de la recharge, même sur longs trajets.

Cette avance technologique ne se limite pas aux performances : elle s’inscrit dans une stratégie industrielle globale, avec la volonté de dominer non seulement la production de batteries, mais aussi l’infrastructure associée.

Caractéristiques Batterie LFP (Geely) Batterie lithium-ion Hydrogène (pile à combustible) Durée de vie estimée Jusqu’à 50 ans ou 1 million de km 8 à 15 ans 10 à 15 ans (pile), selon usage Temps de recharge / ravitaillement 80 % en 18 min (ou 400 km en 5 min avec future infrastructure) 30 à 60 minutes en moyenne (DC) 3 à 5 minutes Coût de production Bas à moyen Moyen à élevé Élevé (technologie + stockage) Infrastructure actuelle En cours de déploiement (forte croissance en Chine) Bonne couverture en Europe / Chine Très limitée, coûteuse à développer Rendement énergétique global ≈ 85 à 90 % ≈ 80 à 90 % ≈ 30 à 40 % Résistance au froid Améliorée (technologie optimisée) Variable selon la chimie Bonne (moins sensible à la température) Impact écologique (cycle de vie) Modéré (sans cobalt ni nickel) Variable, dépend des métaux utilisés Très dépendant de la source d’hydrogène

Geely promet une batterie pour 50 ans et 1 million de kilomètres

De son côté, Geely (maison mère de Volvo, Polestar, Zeekr…) mise sur la longévité avec sa batterie Short Blade. Cette technologie à base de lithium-fer-phosphate (LFP) annonce des chiffres vertigineux :

Une durée de vie de 50 ans ou 1 million de kilomètres

ou Une charge rapide à 80 % en moins de 20 minutes

Une stabilité renforcée par temps froid

Et surtout, une sécurité thermique améliorée, critère clé pour les batteries modernes

Geely met ici l’accent sur la robustesse à long terme, dans une logique d’économie circulaire. Ces batteries pourraient, à terme, équiper plusieurs véhicules successifs, limitant le besoin de remplacement et réduisant l’empreinte environnementale.

Une menace directe pour l’hydrogène : l’électrique surpasse son rival historique

Face à ces annonces, l’hydrogène prend un coup de vieux. Longtemps considéré comme une alternative pour les longues distances et la recharge rapide, il voit son principal argument balayé par une recharge électrique toujours plus rapide et accessible.

L’infrastructure à hydrogène reste très coûteuse à développer, peu disponible, et son rendement énergétique (du puits à la roue) reste inférieur à celui des batteries. Si les promesses de BYD et Geely se confirment, le marché grand public n’aura plus vraiment d’intérêt à attendre l’arrivée massive des véhicules à pile à combustible.

Certains experts vont plus loin : ces annonces pourraient enterrer l’hydrogène sur le segment des voitures particulières, le reléguant au secteur du transport lourd ou de l’industrie.