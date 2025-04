Avec la finition Rock Creek, Nissan capitalise sur la popularité des versions au look « tout-terrain » pour dynamiser l’image de son Rogue. Si le modèle de base séduit déjà une clientèle familiale à la recherche de confort et de modularité, cette version spécifique s’adresse à ceux qui veulent un SUV au look plus affirmé, sans tomber dans l’excès.

Dès le premier regard, le Rock Creek impose une allure plus robuste :

Calandre noire brillante avec inserts argentés

avec inserts argentés Bouclier avant redessiné intégrant des touches orange Lava Red

intégrant des touches orange Lava Red Rétroviseurs noirs , barres de toit tubulaires renforcées avec barres transversales

, barres de toit tubulaires renforcées avec barres transversales Plaques de protection stylisées , jantes noires satinées de 17 pouces

, jantes noires satinées de 17 pouces Et surtout, des pneus tout-terrain Falken Wildpeak A/T, en 235/65R17

Ces modifications ne sont pas uniquement cosmétiques. Grâce à ses pneus à flanc haut et à une garde au sol portée à 20,8 cm, le Rogue Rock Creek gagne réellement en aptitudes hors bitume, tout en conservant son confort sur route.

Un moteur 1.5 turbo sobre mais dynamique, couplé à une transmission intégrale intelligente

Sous le capot, pas de V6 ni d’hybride spectaculaire, mais un choix technologique assumé. Le Rogue Rock Creek embarque le bloc 1.5 litre turbo à 3 cylindres, déjà connu sur les versions haut de gamme. Ce moteur développe 201 chevaux et un couple de 305 Nm, des chiffres suffisants pour animer convenablement le SUV, même chargé.

Il est associé à une transmission automatique CVT, optimisée pour la consommation, et surtout à un système de transmission intégrale intelligente, capable de répartir le couple en fonction de l’adhérence disponible.

Cette technologie ne transforme pas le Rogue en franchisseur, mais elle permet une meilleure motricité sur terrain meuble ou en conditions météo difficiles, ce qui suffit pour une utilisation occasionnelle hors route ou en hiver.

À l’intérieur, ambiance exclusive et équipements pensés pour l’aventure douce

L’ambiance intérieure du Rock Creek évolue par petites touches, mais elles suffisent à créer une identité propre :

Sellerie en cuir synthétique hydrofuge , résistante à l’humidité et aux salissures

, résistante à l’humidité et aux salissures Surpiqûres orange Lava Red , assorties aux éléments extérieurs

, assorties aux éléments extérieurs Inserts noir laqué sur la planche de bord

sur la planche de bord Écran multimédia central , compatible Apple CarPlay et Android Auto

, compatible Apple CarPlay et Android Auto Sièges avant chauffants, prise 12V dans le coffre, nombreux rangements

Mais c’est surtout le système Intelligent Around View Monitor HD qui marque les esprits : cette caméra 360° propose une vue spécifique “hors route”, qui permet de mieux appréhender les obstacles proches du véhicule, un vrai plus dans les chemins ou les zones urbaines étroites.

Pas pour l’Europe, mais une philosophie qui pourrait inspirer le X-Trail

Actuellement, le Rogue Rock Creek est destiné uniquement au marché nord-américain. En Europe, son équivalent est le Nissan X-Trail, qui ne propose pas (encore) de finition aussi orientée “outdoor”. Néanmoins, Nissan a récemment présenté en salon une variante européenne appelée X-Trail Overlander, qui reprend plusieurs éléments esthétiques et techniques du Rock Creek.

Cela pourrait indiquer une volonté de tester l’appétence du public européen pour des SUV au look baroudeur, mais adaptés à un usage familial quotidien. Une tendance déjà exploitée avec succès par certains concurrents comme Dacia avec le Duster Extreme, ou encore Skoda avec le Kodiaq Scout.

Verdict : un SUV de série au look d’aventurier, mais à la vocation raisonnable

Le Nissan Rogue Rock Creek n’est pas un tout-terrain pur et dur, et il ne cherche pas à l’être. Il s’adresse à une clientèle qui veut le style sans les concessions, un SUV à l’aise dans les parkings, mais qui ne dépare pas sur les sentiers.

Avec un moteur efficient, une transmission intégrale intelligente, et une présentation plus valorisante, il ajoute une touche d’audace au Rogue sans trahir son ADN. Et même si sa disponibilité reste limitée au continent américain, il pourrait bien servir d’éclaireur pour de futures déclinaisons plus aventureuses des SUV Nissan en Europe