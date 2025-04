Le retour du roi tout-terrain : Le SUV hybride rénové qui fait déjà vibrer 2025

Le Jeep Compass 2025 inaugurera une refonte complète, tant sur le plan technique qu’esthétique. Bien que les images officielles soient encore rares — seule une première image teaser a été publiée —, les premières informations confirment une inspiration très marquée par les derniers modèles haut de gamme de Jeep, notamment le Grand Cherokee et le Wagoneer S.

On peut donc s’attendre à une calandre modernisée, une signature lumineuse affinée et une silhouette plus travaillée, tout en conservant les codes robustes propres à la marque. À l’intérieur, Jeep promet une montée en gamme significative : matériaux de meilleure qualité, nouvel agencement de l’habitacle, interfaces numériques enrichies et meilleure ergonomie générale. L’objectif est clair : positionner le Compass face aux références européennes et coréennes, aussi bien en finition qu’en technologie embarquée.

Une gamme de motorisations complète : micro-hybride, hybride rechargeable et 100 % électrique

Avec cette nouvelle génération, Jeep répond aux attentes d’un marché en pleine transition énergétique. Le Compass 2025 adoptera une gamme de motorisations élargie qui couvrira l’ensemble des technologies actuelles :

Micro-hybride 48V : un moteur 1.2 Turbo essence de 136 ch, couplé à une boîte automatique double embrayage à 6 rapports, déjà vu dans d’autres modèles du groupe Stellantis.

: un moteur 1.2 Turbo essence de 136 ch, couplé à une boîte automatique double embrayage à 6 rapports, déjà vu dans d’autres modèles du groupe Stellantis. Hybride rechargeable (PHEV) : un moteur 1.6 Turbo associé à une batterie rechargeable offrant environ 100 km d’autonomie électrique , suffisant pour les trajets urbains quotidiens.

: un moteur 1.6 Turbo associé à une batterie rechargeable offrant environ , suffisant pour les trajets urbains quotidiens. Version 100 % électrique : deux configurations sont prévues, simple ou double moteur, avec une autonomie annoncée entre 650 et 700 km, selon la version choisie.

Cette diversité de motorisations permettra au Compass de s’adresser aussi bien aux conducteurs encore attachés au thermique qu’à ceux prêts à passer au tout électrique — sans sacrifier la polyvalence ou la performance.

Une version thermique musclée avec le moteur 2.0 Turbo de 272 ch

Pour ceux qui cherchent des sensations de conduite plus affirmées, Jeep prépare également une version du Compass 2025 équipée du moteur 2.0 Turbo Hurricane, délivrant 272 chevaux. Cette motorisation, déjà proposée sur d’autres modèles Jeep à l’international, serait une réponse directe aux amateurs de SUV compacts sportifs, sans électrification obligatoire.

Cette version viendrait coiffer la gamme et proposer un équilibre entre puissance brute et praticité quotidienne, tout en offrant des performances dynamiques intéressantes pour un véhicule de ce gabarit. Bien qu’encore non confirmée pour l’Europe, son apparition dans les documents produits laisse présager une possible arrivée chez nous, selon la demande du marché.

Des capacités tout-terrain toujours fidèles à l’ADN Jeep

Si Jeep évolue vers l’électrique, la marque n’en oublie pas ses fondamentaux tout-terrain. Le Compass 2025 continuera de proposer des versions 4×4 optimisées, notamment la finition Trailhawk, conçue pour le franchissement et les terrains difficiles.

Ces versions bénéficieront de réglages spécifiques de la suspension, d’une garde au sol relevée, de protections de châssis, ainsi que d’un système de transmission intégrale intelligent. Jeep réaffirme ici son positionnement historique de marque aventurière, même en adoptant les technologies les plus récentes.

L’association entre électrification et capacités off-road est un défi que Jeep semble prêt à relever, en s’appuyant sur son expertise mécanique et ses solutions logicielles avancées (comme le Select-Terrain®).

Production européenne et lancement prévu pour mi-2025

La production du Jeep Compass 2025 est prévue pour mi-2025 dans l’usine de Melfi, en Italie, où seront également produits d’autres modèles électriques de Stellantis. Ce choix stratégique permet à Jeep de s’adapter aux réglementations européennes, tout en renforçant sa présence locale sur le Vieux Continent.

Ce modèle vise clairement à élargir l’offre électrifiée de la marque en Europe, et à prendre le relais d’un Compass dont le succès a été solide mais discret. La nouvelle plateforme technique, partagée avec d’autres modèles du groupe, ouvre la voie à une plus grande évolutivité et à des coûts de production optimisés, tout en permettant une large variété de motorisations.

Avec un design renouvelé, un intérieur modernisé, une gamme complète de moteurs, et des versions 4×4 toujours au catalogue, le Jeep Compass 2025 s’annonce comme l’un des modèles compacts les plus attendus de l’année. Il faudra patienter encore quelques mois pour découvrir les images définitives, mais tout indique que Jeep prépare un retour en force stratégique sur ce segment ultra-concurrentiel