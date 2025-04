L’alternative rationnelle à l’électrique : Cette auto diesel à 259 €/mois consomme 4,1 l/100 km et écrase le budget carburant

En avril 2025, Renault relance l’intérêt pour le diesel sur le segment des citadines avec une offre redoutablement bien positionnée. Sa Clio Blue dCi 100 ch, proposée à partir de 21 000 €, incarne un retour au bon sens pour les conducteurs parcourant de longues distances et soucieux de leur consommation. À l’heure où l’électrification des gammes monopolise les projecteurs, cette version thermique remet sur le devant de la scène un moteur éprouvé, sobre et adapté aux usages réels.

Disponible en finition Evolution, la Clio diesel ne sacrifie ni l’équipement ni le confort au nom du prix. Elle s’adresse principalement à une clientèle pragmatique : les professionnels, les gros rouleurs ou tout simplement ceux qui veulent une voiture capable d’avaler des kilomètres sans dépendre des infrastructures de recharge. Cette offre apparaît ainsi comme un contre-pied assumé, et surtout une réponse concrète aux limites de l’électrique pour certains profils d’usagers.

Consommation et autonomie : des chiffres convaincants

Sous le capot, la Clio Blue dCi embarque un bloc 1.5 diesel de 100 chevaux, associé à une boîte manuelle à six rapports. Ce moteur affiche une consommation mixte de seulement 4,2 l/100 km, un chiffre difficile à atteindre pour la majorité des modèles thermiques comme hybrides. Grâce à son réservoir de carburant de 42 litres, cela représente une autonomie théorique de plus de 1 000 km, sans compromis sur le confort de conduite.

Ce niveau de sobriété place la Clio diesel parmi les voitures les plus économiques à l’usage, surtout face à l’augmentation du prix de l’électricité et des temps de recharge encore contraignants pour certains. Le comportement routier reste fidèle à l’ADN de la Clio : souple en ville, stable sur autoroute, rassurante au quotidien. Elle continue de proposer l’un des meilleurs compromis du segment, alliant compacité urbaine et endurance routière.

Équipements et finition Evolution : un confort moderne

Proposée en finition Evolution, la Clio Blue dCi n’est pas une version au rabais. Renault soigne sa dotation en série, offrant un niveau d’équipement qui la rend parfaitement compétitive dans le paysage automobile actuel. On y retrouve notamment la climatisation automatique, le régulateur de vitesse, les projecteurs LED, ainsi qu’un écran tactile avec réplication smartphone compatible Android Auto et Apple CarPlay.

À cela s’ajoutent les aides à la conduite indispensables : freinage automatique d’urgence, alerte de franchissement de ligne, reconnaissance des panneaux de signalisation, ou encore aide au démarrage en côte. L’habitacle reste fidèle à l’ergonomie Renault : bien agencé, intuitif, agréable à vivre, avec des matériaux soignés et des rangements pratiques. Même en finition intermédiaire, la Clio conserve un bon niveau de qualité perçue, ce qui renforce sa position de citadine polyvalente.

C’est cette association entre sobriété mécanique et technologie embarquée utile qui lui permet de se distinguer. La Clio Evolution n’a rien à envier à ses concurrentes plus onéreuses sur l’essentiel, ce qui la rend particulièrement attractive pour ceux qui recherchent de l’efficacité sans superflu.

Conditions de l’offre et financement proposé

L’offre de 21 342 € TTC s’entend avec remise incluse, hors options et sans reprise, ce qui la rend d’autant plus intéressante pour un véhicule neuf bien équipé. Pour les automobilistes souhaitant échelonner leur achat, Renault propose également une formule de financement avantageuse : location avec option d’achat (LOA) sur 37 mois, avec un premier loyer de 2 500 € puis 36 mensualités de 259 €.

Une formule accessible qui permet à de nombreux foyers de s’équiper d’un véhicule neuf, fiable, et économe, sans s’engager dans une dépense lourde dès le départ. Cette offre, disponible durant tout le mois d’avril 2025, s’adresse autant aux particuliers qu’aux professionnels, et confirme la volonté de Renault de rester compétitif dans le thermique, là où d’autres constructeurs se désengagent du diesel.

Face à l’évolution rapide du marché automobile, cette Clio diesel représente une opportunité rare pour qui veut encore profiter des avantages du diesel neuf : faible consommation, grande autonomie, budget maîtrisé.

Une citadine toujours d’actualité malgré les tendances

Alors que les projecteurs sont braqués sur les modèles hybrides et électriques, la Clio diesel 2025 prouve que le moteur thermique a encore des arguments solides, surtout lorsqu’il est maîtrisé et optimisé comme ici. Elle reste l’une des rares citadines à proposer un diesel moderne, capable de rivaliser en autonomie et en coût d’usage avec bien des modèles électrifiés.

Plus que jamais, cette offre rappelle que la transition énergétique ne doit pas exclure la diversité des profils de conducteurs. Avec cette version, Renault s’adresse à ceux qui roulent beaucoup, à ceux pour qui la recharge est un frein, ou à ceux qui recherchent le meilleur ratio prix/autonomie/consommation dans un format compact.

Accessible, bien équipée, performante dans son domaine, la Clio Blue dCi continue de démontrer que le diesel n’a pas dit son dernier mot, du moins pas tant que des modèles aussi bien pensés seront encore proposés sur le marché.