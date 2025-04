Golf-killer : Cette compacte électrique chinoise offre les mêmes performances que l’ID.3 à 16 000 € de moins

Bombardier de prix et champion de qualité, ce nouveau modèle électrique chinois aux dimensions familières bouleverse tous les codes établis. À taille égale avec la Golf et spécifications techniques identiques à l’ID.3, cette compacte surprend par sa finition supérieure à de nombreux modèles européens tout en affichant un prix défiant toute concurrence – 16 000 € de moins que son équivalent allemand. De quoi faire trembler les constructeurs historiques européens qui voient leur expertise et leur positionnement premium frontalement attaqués par cette nouvelle offensive venue d’Asie.

Deux versions bien pensées : Comfort et Design

Proposée en deux finitions, la BYD Dolphin s’adapte à deux profils de conducteurs sans compromis sur l’essentiel.

Version Comfort :Équipée d’un moteur de 150 kW (204 ch) et d’une batterie Blade Battery de 60,4 kWh , cette version propose jusqu’à 427 km d’autonomie WLTP . Son prix public est de 33 990 € TTC , bonus écologique non déduit. À ce tarif, elle surclasse de nombreuses concurrentes en matière de puissance, de sécurité active et de qualité perçue.

:Équipée d’un et d’une batterie de , cette version propose . Son prix public est de , bonus écologique non déduit. À ce tarif, elle surclasse de nombreuses concurrentes en matière de puissance, de sécurité active et de qualité perçue. Version Design :Pour 2 000 € supplémentaires, soit 35 990 € TTC, la version Design ajoute un toit panoramique, un chargeur à induction pour smartphone, un tableau de bord enrichi et un style intérieur plus affirmé. L’autonomie reste inchangée, tout comme les performances.

Dans les deux cas, la Dolphin repose sur la plateforme e-Platform 3.0, la même que la BYD Atto 3 ou la Seal, et profite de technologies propriétaires, notamment pour la batterie, où BYD reste leader mondial.

Autonomie et charge : une électrique bien née

Avec 427 km d’autonomie WLTP, la Dolphin se positionne parmi les meilleures compactes électriques de sa catégorie. Son moteur de 204 ch lui permet d’abattre le 0 à 100 km/h en 7 secondes environ, ce qui garantit des relances franches et une conduite dynamique en milieu urbain comme sur route.

La recharge est également bien pensée : 100 kW en DC, permettant de passer de 30 à 80 % en 29 minutes, et 11 kW en AC triphasé, idéal pour un usage domestique ou en entreprise. À ce niveau de prix, ces prestations restent rares et témoignent d’un vrai effort d’équipement de la part du constructeur.

Un tarif compétitif face à MG, Renault et consorts

Côté concurrence, la MG4 démarre à 29 990 € mais dans une version de base nettement moins puissante (170 ch) et avec des équipements inférieurs. Quant à la Renault Mégane E-Tech, à 33 990 €, elle se montre plus proche sur le papier, mais reste légèrement en retrait sur l’autonomie et demande souvent un supplément pour égaler le niveau de dotation de la Dolphin.

La stratégie de BYD est donc limpide : offrir plus, pour un prix équivalent, voire inférieur, tout en profitant de l’effet nouveauté et d’un design distinctif.

Des offres de financement agressives

La BYD Dolphin, berline compacte 100 % électrique, se distingue par une stratégie de prix agressive, visant à rendre l’électromobilité accessible au plus grand nombre. Selon les informations fournies par BYmyCAR, les tarifs débutent à 28 990 € pour les versions d’entrée de gamme.​

Versions et prix détaillés :

Version Comfort : Équipée d’une batterie de 60,4 kWh et d’un moteur de 204 ch (150 kW) , cette version offre une autonomie comprise entre 310 km et 427 km selon le cycle WLTP. Son prix est de 33 990 € .​

: Équipée d’une batterie de et d’un moteur de , cette version offre une autonomie comprise entre selon le cycle WLTP. Son prix est de .​ Version Design : Reposant sur la même configuration mécanique que la version Comfort, cette finition haut de gamme intègre des équipements supplémentaires tels qu’un toit panoramique, une peinture bi-ton, et des jantes en alliage de 17 pouces. Son tarif est fixé à 35 990 €.​

Ces tarifs positionnent la BYD Dolphin de manière compétitive face à ses principales concurrentes sur le marché français des véhicules électriques.

Une alternative sérieuse venue de Chine

L’arrivée de BYD sur le marché français avec la Dolphin ne passe pas inaperçue. Si la marque reste encore méconnue du grand public, elle détient déjà le titre de plus grand fabricant mondial de véhicules électrifiés, devant Tesla. Sa stratégie repose sur la maîtrise totale de sa chaîne de production (batteries, moteurs, électronique), ce qui lui permet de proposer des prix agressifs tout en maintenant une qualité de fabrication élevée.

Et ce n’est qu’un début : BYD prévoit d’ouvrir plus de concessions en France d’ici fin 2025, tout en étoffant sa gamme avec les SUV Seal U, Atto 3 ou encore la berline Seal Performance.

Conclusion : la Dolphin, une nouvelle référence électrique grand public ?

Avec une autonomie de plus de 400 km, un équipement complet, une puissance généreuse et un prix aligné sur les besoins réels des Français, la BYD Dolphin s’impose comme l’une des offres les plus sérieuses du moment dans le segment des compactes électriques. Face à une offre européenne souvent plus chère ou plus contraignante, elle bouscule les habitudes et pourrait bien séduire ceux qui hésitaient encore à passer à l’électrique