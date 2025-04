Stratégie du prix juste : la clé du succès en France pour ce modèle assemblé au Maroc

En France, année après année, la Dacia Sandero s’impose parmi les voitures les plus vendues aux particuliers. Abordable, fiable, bien équipée et sans fioritures inutiles, elle représente le choix rationnel par excellence, dans un marché de plus en plus sensible à la valeur d’usage.

Derrière cette réussite, on découvre une organisation industrielle parfaitement huilée, qui s’appuie sur une fabrication répartie entre l’Europe de l’Est et le Maghreb, dans une logique d’efficacité et de compétitivité qui fait toute la différence.

Une production pensée pour la performance et la disponibilité

La Sandero est aujourd’hui assemblée dans trois usines : Mioveni en Roumanie, Casablanca et Tanger au Maroc. Chacun de ces sites joue un rôle stratégique dans la montée en cadence et la distribution des véhicules à travers l’Europe.

L’usine de Mioveni, pilier historique de la marque Dacia, produit depuis plus de cinquante ans des modèles emblématiques du groupe. Elle reste un centre névralgique pour l’assemblage des Sandero, Duster, Logan et Jogger. Sa capacité de production élevée permet de répondre à la demande constante des grands marchés comme la France.

De leur côté, les usines marocaines permettent à Renault de produire à grande échelle tout en maîtrisant les coûts. Celle de Casablanca, plus ancienne, assure une partie du volume Sandero destiné aux marchés européens. L’usine de Tanger, ultra moderne et éco-efficiente, assemble la Sandero mais aussi la Logan et le Lodgy, avec un excellent rendement industriel et une logistique rapide vers les ports français.

Le Maroc, maillon clé de la compétitivité Dacia en France

Si la Sandero affiche en France des tarifs aussi agressifs, c’est aussi grâce à cette stratégie industrielle. Le Maroc, en tant que plateforme de production à haute valeur logistique, permet à Dacia de gagner en souplesse, en délai, et en coûts, tout en respectant les standards qualité de Renault. Résultat : des véhicules disponibles, bien équipés et affichés à des prix toujours inférieurs à ceux de la concurrence.

C’est cette équation unique entre coûts de fabrication maîtrisés et implantation intelligente des usines qui permet à Dacia d’offrir des modèles comme la Sandero sous la barre des 15 000 euros, tout en conservant les prestations essentielles que les conducteurs français attendent.

Une fabrication efficiente au service d’une philosophie automobile claire

Le succès de la Sandero en France ne repose pas seulement sur son prix. Il repose sur une philosophie industrielle claire : aller à l’essentiel, fabriquer intelligemment, et proposer des voitures fiables, simples, mais modernes. C’est aussi une réponse directe à la flambée des prix de nombreux concurrents, qui peinent à concilier équipements et accessibilité.

En résumé, la Dacia Sandero est le produit d’une stratégie industrielle rusée, pensée pour offrir aux automobilistes français un vrai choix de bon sens. Fabriquée entre la Roumanie et le Maroc, elle illustre parfaitement ce que peut être une voiture moderne, populaire et bien construite, sans tomber dans la démesure.