La révolution silencieuse : l’auto économique qui privilégie l’essentiel et l’autonomie

Dans un marché saturé de SUV, crossovers et autres véhicules au look baroudeur, la Toyota ProAce City joue la carte de la différence. Ce modèle 2025 s’adresse à ceux qui cherchent avant tout de l’espace, de la praticité et de la sobriété, plutôt qu’un design tape-à-l’œil.

Basée sur la plateforme du groupe Stellantis (partagée avec les Citroën Berlingo, Peugeot Rifter et Opel Combo), la ProAce City est une déclinaison rebadgée, mais avec la fiabilité et la rigueur Toyota en plus. Elle affiche une silhouette purement utilitaire, droite et fonctionnelle, pensée avant tout pour maximiser le volume intérieur. Une décision osée, mais assumée, qui en dit long sur la stratégie du constructeur japonais.

Dans cette version proposée à prix réduit en mars 2025, Toyota met clairement l’accent sur le rapport volume/prix imbattable. C’est un véhicule qui conviendra aussi bien aux professionnels qu’aux familles nombreuses ou aux amateurs de loisirs en plein air, avec ses portes coulissantes, son grand coffre et son intérieur modulable. Une proposition rare dans cette tranche de prix.

Caractéristiques techniques et efficacité énergétique

Sous le capot, la Toyota ProAce City 2025 embarque un moteur essence 1.5 VVT-i de 110 ch, associé à une boîte de vitesses manuelle à 6 rapports. Ce bloc, bien que modeste, suffit largement pour les trajets quotidiens, les petits déménagements ou les week-ends en famille. Il n’a pas vocation à battre des records de vitesse, mais se montre fiable, économique et polyvalent.

Côté consommation, Toyota annonce 6,1 l/100 km en cycle mixte selon la norme WLTP, avec des émissions de CO₂ contenues à 138 g/km. Des valeurs tout à fait raisonnables pour un véhicule de ce gabarit, qui reste plus léger qu’un SUV équivalent.

Le châssis est calibré pour le confort : suspension souple, direction assistée bien dosée et assise en hauteur qui offre une bonne visibilité. Ce n’est pas un véhicule pensé pour les amateurs de conduite dynamique, mais pour ceux qui veulent du pratique, du fiable, et un entretien simplifié.

Équipements de série et confort à bord

Même dans cette version à prix réduit, la Toyota ProAce City 2025 ne fait pas l’impasse sur l’essentiel. Proposée à 25 082 €, elle est livrée en finition Active, avec un équipement de base étonnamment complet pour un véhicule utilitaire.

On y retrouve notamment :

la climatisation manuelle ,

, un système multimédia avec écran tactile ,

, la connectivité Apple CarPlay et Android Auto ,

, le régulateur et limiteur de vitesse ,

, et plusieurs aides à la conduite comme le freinage d’urgence autonome et l’alerte de franchissement de ligne.

L’intérieur est spacieux, lumineux grâce à une large surface vitrée, et modulable. La banquette arrière est rabattable en 2/3 – 1/3, et l’espace de chargement est généreux, avec plus de 700 litres de volume de coffre. Les portes coulissantes latérales facilitent l’accès, un avantage rare à ce niveau de prix.

On est loin d’un simple utilitaire rustique : la ProAce City sait se faire accueillante, que ce soit pour une utilisation pro ou un usage familial polyvalent.

Modalités de financement et alternatives sur le marché

En France, Toyota propose plusieurs solutions de financement pour la ProAce City 2025, principalement à destination des professionnels. L’offre actuelle concerne notamment la version ProAce City Medium Start, avec des conditions adaptées aux besoins utilitaires.

La formule la plus mise en avant est un crédit-bail sur 60 mois, sans apport, avec :

un loyer mensuel de 230 € HT ,

, et une option d’achat finale fixée à 9 233 € HT.

Ce type de financement permet à l’utilisateur professionnel de maîtriser ses coûts tout en conservant la possibilité d’acquérir le véhicule en fin de contrat. D’autres formules sont également disponibles, comme la Location Longue Durée (LLD) ou la Location avec Option d’Achat (LOA), personnalisables selon la durée, le kilométrage annuel et les services souhaités (entretien, assurance, assistance).

Toyota mise ici sur la flexibilité, permettant à chaque client – artisan, PME ou grande entreprise – de construire une solution de mobilité sur mesure.

Face à elle, peu de véhicules offrent un rapport qualité/volume/prix aussi équilibré. Les SUV du segment B, pourtant omniprésents sur le marché, ne peuvent rivaliser ni en capacité de chargement ni en modularité. Les concurrents directs comme le Renault Kangoo Van ou le Peugeot Partner restent plus onéreux à l’achat ou avec des offres moins agressives en location.

Avec cette approche tarifaire claire et adaptée aux réalités des professionnels, la ProAce City s’impose comme une alternative logique et pertinente dans un contexte économique où la rentabilité est essentielle.