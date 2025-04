Révolution autonomie : le SUV Dacia aux 1 400 km qui repousse les limites du possible

Dacia n’en finit plus de surprendre. La marque roumaine, filiale de Renault, frappe un grand coup en dévoilant un SUV totalement inédit, capable de parcourir jusqu’à 1 400 kilomètres sans faire le plein. Dans un contexte où l’autonomie est au cœur des préoccupations, notamment avec la transition énergétique, cette performance impressionne.

Mais ce qui marque le plus, c’est la simplicité de la solution proposée. Pas de batteries XXL, pas de recharge longue ni d’innovations coûteuses. Dacia reste fidèle à sa philosophie : fiabilité, pragmatisme et coût maîtrisé. Ici, tout repose sur un moteur thermique classique, renforcé, et deux réservoirs distincts — essence et GPL — qui permettent de cumuler les énergies et d’étendre l’autonomie au maximum.

C’est une alternative redoutablement efficace face à des modèles électrifiés souvent deux fois plus chers. En somme, Dacia propose un SUV à forte autonomie, sans prise électrique ni facture salée, un concept qui pourrait séduire bien au-delà de sa cible habituelle.

Une architecture bi-carburation pensée pour l’autonomie

Le système proposé par Dacia repose sur une hybridation légère 48V associée à une motorisation essence compatible GPL, le tout connecté à deux réservoirs de 50 litres chacun. Cette solution permet au véhicule de basculer automatiquement entre essence et GPL selon la situation, avec pour objectif de réduire la consommation tout en maximisant la distance parcourue.

Résultat : jusqu’à 1 400 kilomètres d’autonomie théorique, soit l’équivalent d’un long trajet européen sans ravitaillement. Dans une période de hausse des prix du carburant, c’est un atout décisif pour les automobilistes soucieux de leur budget.

Une hybridation légère efficace et économique

Le système mild-hybrid 48V intégré au bloc thermique permet de soulager le moteur lors des phases de démarrage et d’accélération, diminuant la consommation de carburant tout en assurant une conduite plus fluide et réactive. Contrairement aux hybrides classiques ou rechargeables, cette technologie ne nécessite ni batterie encombrante, ni recharge sur borne : elle est entièrement autonome et auto-rechargeable.

C’est une solution idéale pour ceux qui veulent bénéficier des avantages de l’électrification sans changer leurs habitudes, tout en respectant les critères des zones à faibles émissions grâce à la vignette Crit’Air 1 ou ECO.

Bigster et Duster : deux SUV pour inaugurer cette nouvelle motorisation

Dacia ne compte pas réserver cette technologie à un seul modèle. Le nouveau Duster 2024, récemment dévoilé, proposera des motorisations bi-carburation et mild-hybrid. Mais c’est surtout le Bigster, attendu pour 2025, qui incarnera le sommet de cette stratégie technique.

Ce grand SUV de 4,57 mètres, pensé pour offrir une alternative accessible dans le segment C, embarquera un bloc 1.2 TCe mild-hybrid 140, ainsi qu’une version hybride full 155 ch, issue de la technologie Renault déjà vue sur le Jogger Hybrid. De quoi répondre à tous les usages familiaux, sans renoncer à l’efficience.

Conclusion : une approche simple, futée et centrée sur les vrais besoins

Avec cette association d’une hybridation légère et du GPL, Dacia prend tout le monde de court. Alors que certains misent uniquement sur l’électrique ou les hybrides complexes, la marque au losange propose une solution accessible, durable et cohérente, qui ne nécessite ni infrastructure de recharge, ni budget élevé.

Une fois encore, Dacia mise sur l’intelligence de l’essentiel, sans chercher à séduire par le superflu. Et si le futur de la voiture familiale abordable passait justement par ce type de compromis malin ? Pour beaucoup d’automobilistes européens, la réponse pourrait être un grand oui