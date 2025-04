Tout-terrain ultime : quand Arctic Trucks sublime le mythe Land Cruiser

Depuis plus de 30 ans, Arctic Trucks repousse les limites du tout-terrain. Née en 1990 comme division spéciale de Toyota Islande, l’entreprise s’est imposée comme référence mondiale dans la préparation de 4×4 d’expédition. Et son dernier projet, basé sur le Toyota Land Cruiser, en est la preuve la plus éclatante.

Baptisé AT37, ce Land Cruiser est plus qu’un simple lifting : c’est une véritable mutation technique destinée à transformer un SUV déjà solide en outil de conquête des environnements les plus hostiles. Neige, sable, rocailles ou toundra gelée : aucun terrain ne lui résiste.

Des pneus de 37 pouces pour des terrains impitoyables

La modification la plus visible (et redoutable) de cette version AT37 réside dans son équipement pneumatique. Le véhicule reçoit des pneus de 37 pouces de type BF Goodrich T/A K03 ou Mud Terrain KM3, montés sur des jantes forgées de 17 pouces. Un format impressionnant qui impose un élargissement des ailes, une augmentation de la largeur des voies, et même un repositionnement de l’essieu arrière.

Mais Arctic Trucks ne s’est pas arrêté là. Le AT37 embarque une nouvelle suspension développée avec Öhlins, taillée pour optimiser les angles d’attaque, de fuite et la garde au sol. Le résultat : une capacité de franchissement décuplée, sans altérer le confort ou la stabilité à haute vitesse.

Un design renforcé, entre sobriété et efficacité

Esthétiquement, l’AT37 reste fidèle à l’élégance fonctionnelle du Land Cruiser. Pas de surcharge visuelle, mais des ajouts utiles et assumés : élargisseurs d’ailes robustes, marchepieds renforcés, et détails soignés qui évoquent plus l’expédition scientifique que le tuning ostentatoire.

Chaque modification vise à améliorer l’accès, la protection ou la résistance. On est ici dans la logique du “form follows function” : chaque détail est là par nécessité, pas pour la frime.

Un 4×4 qui reste fidèle à la légende Toyota

Malgré ces transformations, l’âme du Land Cruiser reste intacte. Le modèle AT37 conserve les qualités qui ont fait sa réputation : fiabilité à toute épreuve, endurance mécanique et confort sur longue distance. C’est ce mélange de robustesse et de retenue qui rend ce véhicule aussi fascinant : un outil extrême, mais rationnel.

Le Toyota Land Cruiser AT37 n’est pas un prototype ou un show-car. C’est un véhicule prêt à rouler dans les pires conditions, conçu par des ingénieurs qui vivent dans ces environnements extrêmes. Une machine conçue pour explorer là où les autres s’arrêtent.